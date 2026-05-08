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El régimen norcoreano desplegará nuevos cañones de artillería dirigidos contra Seúl y pondrá en servicio su primer destructor

La puesta en marcha de nuevas capacidades militares de Pyongyang surge pocos días después de que se eliminara la referencia a la posible unificación peninsular en la Constitución entre Corea del Norte y el Sur

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Kim Jong-un inspeccionó la producción de nueva artillería de Corea del Norte, la cual será desplegada en la frontera con Corea del Sur (KNCA vía REUTERS)
Kim Jong-un inspeccionó la producción de nueva artillería de Corea del Norte, la cual será desplegada en la frontera con Corea del Sur (KNCA vía REUTERS)

El régimen de Corea del Norte desplegará nuevos sistemas de artillería de largo alcance capaces de alcanzar la región de la capital surcoreana, Seúl, y pondrá en servicio su primer destructor naval en las próximas semanas, ambas acciones que generan nuevas tensiones en la península asiática.

Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el anuncio ocurre después de que Corea del Sur comunicara que los recientes cambios en la Constitución norcoreana eliminaron cualquier referencia a la unificación de las dos Coreas, en línea con la postura del dictador Kim Jong-un de terminar con los vínculos con el Sur y establecer un sistema de dos Estados.

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El líder de la dictadura norcoreana visitó una fábrica de municiones y supervisó la producción de cañones autopropulsados de 155 mm, que serán desplegados este año en una unidad de artillería en la zona fronteriza.

“La extensión rápida de la esfera del golpe de fuego y el mejoramiento vertiginoso de la capacidad de destrucción al blanco ofrecerán un gran cambio y ventaja para la operación terrestre de nuestro ejército”, afirmó Kim. Según la ACNC, el alcance de estos cañones supera los 60 kilómetros.

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A su vez, el dictador también indicó que se desplegarán diversos sistemas de misiles operativos y tácticos, junto con potentes lanzacohetes, en la frontera con Corea del Sur.

El líder norcoreano Kim Jong-un visita un destructor de la armada que se está probando para su despliegue, el 7 de mayo de 2026 (KNCA vía REUTERS)
El líder norcoreano Kim Jong-un visita un destructor de la armada que se está probando para su despliegue, el 7 de mayo de 2026 (KNCA vía REUTERS)

Aunque los sistemas de artillería norcoreanos generan menos atención internacional que sus misiles balísticos, el país ya cuenta con una gran cantidad de cañones emplazados cerca de la frontera, lo que representa una amenaza significativa para Seúl, ubicada a unos 40 a 50 kilómetros de la frontera y con una población de 10 millones de habitantes.

Kim inspeccionó el destructor Choe Hyon en la costa occidental del país y ordenó a las autoridades entregarlo a la Armada a mediados de junio, tras constatar que las pruebas de operación transcurrieron sin contratiempos. En la visita apareció su hija, adolescente, quien fue vista acompañando a Kim en diversas actividades a bordo del buque.

El navío militar, presentado el año pasado, es el buque de guerra más grande y avanzado de Corea del Norte. Un segundo destructor de la misma clase resultó dañado durante su botadura, y Kim ordenó la construcción de dos embarcaciones adicionales.

El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó el destructor Choe Hyon de la armada que se está probando para su despliegue, el 7 de mayo de 2026 (KCNA vía REUTERS)
El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó el destructor Choe Hyon de la armada que se está probando para su despliegue, el 7 de mayo de 2026 (KCNA vía REUTERS)

Las recientes inspecciones militares de Kim tuvieron lugar luego de que Corea del Sur informara que la nueva Constitución norcoreana eliminó los compromisos previos con la unificación pacífica y definió el territorio nacional únicamente como la mitad norte de la península coreana.

Estos cambios marcan una postura más dura hacia Corea del Sur, declarado por Kim como enemigo “permanente”, en un contexto de estancamiento diplomático y aumento de tensiones por el desarrollo nuclear norcoreano.

Tras el colapso del diálogo entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump, Corea del Norte evitó el contacto con Seúl y Washington, priorizando la expansión de su arsenal nuclear y de misiles.

El nuevo destructor norcoreano, presentado en abril del año pasado, estaría equipado con capacidades nucleares, según estimaciones de analistas. Corea del Norte realizó en abril pruebas de lanzamiento de misiles balísticos desde esta embarcación, lo que refuerza las preocupaciones sobre el avance de su programa armamentístico y la capacidad del país para proyectar fuerza en la región.

Kim Jong-un visitó un destructor de la armada que se está probando para su despliegue (KNCA vía REUTERS)
Kim Jong-un visitó un destructor de la armada que se está probando para su despliegue (KNCA vía REUTERS)

El régimen norcoreano reconoció el 20 del pasado mes la realización de una prueba con misiles balísticos tácticos bajo la supervisión de su líder, Kim Jong-un, un día después de que Corea del Sur y Japón detectaran el lanzamiento y lo calificaran como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según informó la agencia estatal norcoreana KCNA, Pyongyang evaluó el rendimiento del “misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra” y la potencia de “una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación” incorporadas al proyectil.

(Con información de Associated Press)

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