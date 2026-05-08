Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

Zelensky denunció que Rusia no respetó en el frente la tregua unilateral anunciada por el Kremlin por el Día de la Victoria (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este viernes que Rusia no respetó la tregua unilateral de dos días en territorio ucraniano que el Kremlin había anunciado a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración del Día de la Victoria, aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi el 9 de mayo.

“A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 07:00 se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente”, declaró el mandatario, quien también denunció diez asaltos localizados en la zona de Sloviansk y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de distintos tipos.

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Zelensky adelantó que responderá en igual medida a las acciones rusas durante la jornada. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó a través de su canal de Telegram una actividad menor de drones rusos de larga distancia en el espacio aéreo ucraniano respecto a registros habituales.

“Todo esto muestra claramente que, del lado ruso, no hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente. Como lo hicimos en las últimas 24 horas, Ucrania responderá hoy de la misma manera. Defenderemos nuestras posiciones y las vidas de la gente. Rusia debe poner fin a su guerra, y todos lo verán realmente cuando comience el movimiento hacia la paz”, sostuvo Zelensky vía X.

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En la madrugada del 8 de mayo, el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que Moscú atacó 67 UAV de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y drones simuladores. Del total, neutralizó 56 vehículos no tripulados.

Zelensky denunció que Rusia no respetó en el frente la tregua por el Día de la Victoria y aseguró que responderá los ataques (@ZelenskyyUa)

El presidente ucraniano explicó que, antes de que comenzara la tregua unilateral anunciada por Rusia, su país se abstendría de lanzar ataques a larga distancia si el adversario cumplía con el alto el fuego. Además, recordó que desde el 6 de mayo ofreció una tregua indefinida a Rusia, propuesta que el Kremlin ignoró.

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“La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance”, expresó Zelenski el jueves en su discurso vespertino a la nación, horas antes del inicio de la tregua.

El mandatario ucraniano se refirió a los ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos como “sanciones de largo alcance”, ya que, bajo sus declaraciones, generan efectos similares a los de las sanciones internacionales sobre la industria petrolera rusa, de la que el Kremlin obtiene recursos para financiar la guerra.

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Por otra parte, señaló que “es mal momento para desfiles” y cuestionó la prioridad rusa de celebrar el Día de la Victoria mientras continúa la guerra. En el marco de las celebraciones, Rusia espera la presencia de invitados extranjeros destacados, como el rey Sultán Ibrahim Iskandar de Malasia, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el líder bielorruso Alexander Lukashenko.

El desfile militar ruso por el Día de la Victoria en 2018 (AFP)

En Kiev se interpreta que el desfile militar reducido en la Plaza Roja evidenciará la incapacidad de Rusia para garantizar la seguridad ante posibles ataques ucranianos, en particular mediante drones, en el centro del poder moscovita. Fuentes del gobierno ucraniano sostienen que “el formato limitado del acto central es un reconocimiento de esa vulnerabilidad”.

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En el marco de las negociaciones por un alto al fuego, el jefe del Consejo para la Defensa Nacional de Ucrania y enviado especial del presidente Zelensky para las negociaciones de paz, Rustem Umérov, viajó a Estados Unidos con el objetivo de reunirse con los mediadores estadounidenses y reactivar el proceso diplomático trilateral con Rusia para buscar el fin de la guerra.

Según informó el mandatario en sus redes sociales, Umérov mantuvo encuentros con los mediadores de Washington para promover acuerdos a tres bandas con Rusia, enfocados en nuevos intercambios de prisioneros y en “revigorizar” las negociaciones de paz.

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El viaje de Umérov se produce luego de que no se registraran nuevas reuniones presenciales entre las partes desde que los contactos previstos a principios de marzo fueran aplazados debido al inicio de la guerra en Medio Oriente.

(Con información de EFE)

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