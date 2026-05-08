Mundo

Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

El Kremlin anunció la entrada en vigor de un alto el fuego unilateral por 48 horas en Ucrania a partir de la medianoche del viernes 8 de mayo, pero el presidente ucraniano anunció que Moscú ordenó nuevas hostilidades contra su país

Guardar
Google icon
Zelensky denunció que Rusia no respetó en el frente la tregua unilateral anunciada por el Kremlin por el Día de la Victoria (Europa Press)
Zelensky denunció que Rusia no respetó en el frente la tregua unilateral anunciada por el Kremlin por el Día de la Victoria (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este viernes que Rusia no respetó la tregua unilateral de dos días en territorio ucraniano que el Kremlin había anunciado a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración del Día de la Victoria, aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi el 9 de mayo.

“A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 07:00 se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente”, declaró el mandatario, quien también denunció diez asaltos localizados en la zona de Sloviansk y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de distintos tipos.

PUBLICIDAD

Zelensky adelantó que responderá en igual medida a las acciones rusas durante la jornada. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó a través de su canal de Telegram una actividad menor de drones rusos de larga distancia en el espacio aéreo ucraniano respecto a registros habituales.

Todo esto muestra claramente que, del lado ruso, no hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente. Como lo hicimos en las últimas 24 horas, Ucrania responderá hoy de la misma manera. Defenderemos nuestras posiciones y las vidas de la gente. Rusia debe poner fin a su guerra, y todos lo verán realmente cuando comience el movimiento hacia la paz”, sostuvo Zelensky vía X.

PUBLICIDAD

En la madrugada del 8 de mayo, el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que Moscú atacó 67 UAV de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y drones simuladores. Del total, neutralizó 56 vehículos no tripulados.

Zelensky denunció que Rusia no respetó en el frente la tregua por el Día de la Victoria y aseguró que responderá los ataques (@ZelenskyyUa)
Zelensky denunció que Rusia no respetó en el frente la tregua por el Día de la Victoria y aseguró que responderá los ataques (@ZelenskyyUa)

El presidente ucraniano explicó que, antes de que comenzara la tregua unilateral anunciada por Rusia, su país se abstendría de lanzar ataques a larga distancia si el adversario cumplía con el alto el fuego. Además, recordó que desde el 6 de mayo ofreció una tregua indefinida a Rusia, propuesta que el Kremlin ignoró.

“La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance”, expresó Zelenski el jueves en su discurso vespertino a la nación, horas antes del inicio de la tregua.

El mandatario ucraniano se refirió a los ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos como “sanciones de largo alcance”, ya que, bajo sus declaraciones, generan efectos similares a los de las sanciones internacionales sobre la industria petrolera rusa, de la que el Kremlin obtiene recursos para financiar la guerra.

Por otra parte, señaló que “es mal momento para desfiles” y cuestionó la prioridad rusa de celebrar el Día de la Victoria mientras continúa la guerra. En el marco de las celebraciones, Rusia espera la presencia de invitados extranjeros destacados, como el rey Sultán Ibrahim Iskandar de Malasia, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el líder bielorruso Alexander Lukashenko.

El desfile militar ruso por el Día de la Victoria en 2018 (AFP)
El desfile militar ruso por el Día de la Victoria en 2018 (AFP)

En Kiev se interpreta que el desfile militar reducido en la Plaza Roja evidenciará la incapacidad de Rusia para garantizar la seguridad ante posibles ataques ucranianos, en particular mediante drones, en el centro del poder moscovita. Fuentes del gobierno ucraniano sostienen que “el formato limitado del acto central es un reconocimiento de esa vulnerabilidad”.

En el marco de las negociaciones por un alto al fuego, el jefe del Consejo para la Defensa Nacional de Ucrania y enviado especial del presidente Zelensky para las negociaciones de paz, Rustem Umérov, viajó a Estados Unidos con el objetivo de reunirse con los mediadores estadounidenses y reactivar el proceso diplomático trilateral con Rusia para buscar el fin de la guerra.

Según informó el mandatario en sus redes sociales, Umérov mantuvo encuentros con los mediadores de Washington para promover acuerdos a tres bandas con Rusia, enfocados en nuevos intercambios de prisioneros y en “revigorizar” las negociaciones de paz.

El viaje de Umérov se produce luego de que no se registraran nuevas reuniones presenciales entre las partes desde que los contactos previstos a principios de marzo fueran aplazados debido al inicio de la guerra en Medio Oriente.

(Con información de EFE)

Google icon

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaalto al fuegoVolodimir ZelenskyDía de la VictoriaSegunda Guerra Mundial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

El pontífice, de 70 años y primer estadounidense en ocupar el cargo, iniciará la jornada en el santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, cerca de las ruinas de la antigua ciudad romana destruida por una erupción volcánica

El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

El régimen de irán lleva a cabo ejecuciones de presos en secreto casi todos los días

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, denunció que al menos 24 personas fueron ejecutadas desde marzo. Además, indicaron que las autoridades se niegan a entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familias

El régimen de irán lleva a cabo ejecuciones de presos en secreto casi todos los días

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

En medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington pese al alto el fuego, el Ministerio de Defensa emiratí indicó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

Ambas partes evitaron declarar el colapso definitivo de la tregua y transmitieron mensajes orientados a contener una escalada mayor

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

El bloqueo naval de Estados Unidos obliga a Irán a recortar su producción de petróleo por primera vez desde el inicio del conflicto

El secretario de Energía, Chris Wright, cifró en 400.000 barriles diarios la reducción ya en curso y vinculó la asfixia petrolera a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Teherán dispone de apenas un mes antes de agotar su capacidad de almacenamiento en tierra

El bloqueo naval de Estados Unidos obliga a Irán a recortar su producción de petróleo por primera vez desde el inicio del conflicto
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caso Teresa Guadalupe Molina Hernández: arrestan a su hijo Fernando “N” en CDMX por desaparición

Caso Teresa Guadalupe Molina Hernández: arrestan a su hijo Fernando “N” en CDMX por desaparición

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | El barco continúa sin pasajeros con síntomas

Alertan por presuntas extorsiones en la avenida López Portillo: automovilistas denuncian a tripulantes en Tultitlán y Coacalco

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

Detectan un mecanismo para atacar al parásito de la malaria: por qué podría ser clave para nuevos tratamientos

El régimen de irán lleva a cabo ejecuciones de presos en secreto casi todos los días

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix K-dramas y shows en Corea del Sur: ‘Si los deseos mataran’ continúa dominando el ranking de lo más visto

Top 10 Netflix K-dramas y shows en Corea del Sur: ‘Si los deseos mataran’ continúa dominando el ranking de lo más visto

La batalla legal de Taylor Swift por “The Life of a Showgirl” suma nuevas acusaciones

Meryl Streep luchó para salvar un look icónico en ‘El diablo viste a la moda 2′

Natalie Portman muestra su vida en París mientras espera a su tercer hijo

Hailey Bieber reconoce sentirse limitada por la atención mediática a su matrimonio con Justin Bieber