El Gobierno aprobó el nuevo examen de residencias médicas: cómo será y cuáles son los requisitos

La medida deroga el régimen anterior y unifica el proceso de selección para profesionales de la salud

Luego de que el Gobierno detectara varios casos de fraude académico durante los exámenes 2025 para acceder a una residencia médica, el Ministerio de Salud dispuso la creación del Exámen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI). Asimismo, se dieron a conocer los requisitos para poder participar del concurso público.

Por medio de la publicación del Decreto 555/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI) pase a ser la única vía de ingreso a residencias médicas y de otras disciplinas sanitarias en todo el país.

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De esta manera, la decisión, firmada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, derogó el régimen anterior y redefinió los procesos de selección, cronograma y control para hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados.

Tras dejarse sin efecto la Resolución Secretarial N° 186/2019 junto con los convenios hasta hoy vigentes, como parte de la reforma, se creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (CAEI).

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El examen integrado será requisito obligatorio para acceder a residencias en hospitales públicos y privados de todo el país

Según establecieron en la norma, este cuerpo estará conformado por un presidente en representación de las instituciones nacionales y un representante de cada entidad formadora adherida, tanto pública como privada. Asimismo, remarcaron que todos cumplirán sus funciones en carácter ad honorem.

De esta manera, dispusieron que el CAEI será responsable de establecer el cronograma y las sedes en las que se realizará la evaluación, especificar la bibliografía que será evaluada, revisar los procesos de validación de lectura y corrección, y llevar adelante las tareas referidas a la coordinación e implementación del examen.

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También se aprobó un modelo de convenio de adhesión para que los organismos e instituciones interesadas en participar del sistema unificado. La autoridad para suscribir estos convenios y ejercer el control administrativo pasará a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, área dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

A la par, se publicó la Resolución 2012/2026, en donde el titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria, Héctor Gervacio Flores, reglamentó el proceso para postularse a las residencias básicas y articuladas. De esta forma, dictaminaron que el concurso nacional se denominará “Concurso Nación de Residencias de la Salud”, abarcando hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados.

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Requisitos

Para participar, el reglamento establece que los aspirantes deben ser ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. Los extranjeros pueden inscribirse si cuentan con Documento Nacional de Identidad emitido por autoridad argentina o, en su defecto, con un acto dispositivo de la Dirección Nacional de Migraciones que acredite radicación temporaria o permanente; el certificado de residencia precaria no habilita para la adjudicación de un cargo.

Los graduados de medicina debieron repetir el examen el año pasado

En materia de titulación, el documento indica que todos los aspirantes deben poseer título de grado habilitante al momento de la inscripción. Los graduados de universidades extranjeras deben presentar la convalidación expedida por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano o la reválida otorgada por una universidad argentina; en esos casos no se acepta documentación en trámite.

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Preinscripción, documentación e inscripción postal

La preinscripción online es obligatoria y se realizará a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). El formulario generado tiene valor de declaración jurada y debe presentarse de manera impresa al momento de la inscripción. El correo electrónico registrado en esa instancia constituye el domicilio electrónico válido para todas las notificaciones del concurso.

La inscripción puede realizarse en forma personal, mediante persona autorizada o por vía postal. Esta última opción está disponible para quienes residan a más de 75 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en ese caso, la fecha del sello del correo determina el cumplimiento del plazo, y la correcta recepción de la documentación es responsabilidad exclusiva del postulante.

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La documentación exigida comprende: formulario de preinscripción del SIISA, DNI vigente, constancia de CUIL/CUIT, título universitario en original y fotocopia, y certificación de promedio general de la carrera. Este último debe expresarse en una escala de 0 a 10 e incluir materias aprobadas y reprobadas. Los promedios emitidos en escalas distintas serán convertidos según una tabla oficial: escalas de 0 a 100 se dividen por 10; de 0 a 50, por 5; de 0 a 20, por 2; y de 0 a 5 se multiplican por 2. A quienes no presenten el certificado en tiempo y forma se les computará un promedio de cero.

Examen y fórmula de puntaje final

El examen consiste en una prueba presencial escrita o digital de 100 preguntas de selección múltiple, con una puntuación de un punto por respuesta correcta. El reglamento prevé exámenes específicos para cada especialidad. Para rendir, los postulantes deben figurar en el listado de habilitados publicado en la web del Ministerio y presentarse con DNI vigente en el lugar, fecha y hora que se determinen.

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El puntaje final de cada concursante se obtiene mediante la fórmula (E x 0,5) + P, donde E es la nota del examen y P es el promedio de la carrera —con un máximo de 10 puntos—. A los profesionales que hayan completado su formación de grado en la República Argentina se les suma un plus de 5 puntos al resultado de esa operación.

En caso de empate en el orden de mérito, el reglamento establece tres criterios de desempate sucesivos: mayor puntaje en el examen de selección; mayor cantidad de días transcurridos desde la expedición del título hasta el cierre de inscripción; y, si el empate persistiera, el criterio que defina el Ministerio de Salud. Los resultados se publican en la web oficial y en el SIISA, y los postulantes disponen de 48 horas corridas desde esa publicación para presentar reclamos por la vía que se informe oportunamente.

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Según lo dispuesto por el documento nacional, a partir de ahora estarán diferenciados los requisitos entre quienes aspiren a acceder a las residencias básicas y articuladas y aquellos que tengan como meta formar parte de las residencias postbásicas, es decir, aquellos profesionales especializados que tengan interés en profundizar en otra área de mayor complejidad. Mientras que el reglamento facultó a la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud a resolver cualquier discrepancia que surja durante el desarrollo del concurso, también se publicaron las fechas que conformarán al Cronograma del Concurso Nación de este año. Qué fechas tener en cuenta para participar del Concurso Nacional de Residencias Médicas Publicación de bibliografía de todos los exámenes: 4 de marzo.

Publicación del reglamento: 9 al 27 de marzo.

Publicación del cronograma: 9 al 13 de marzo.

Publicación de los cupos: 25 al 27 de marzo.

Pre inscripción al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA): 6 al 17 de abril.

Envío de documentación por correo: 6 al 10 de abril.

Inscripción presencial (entrega de documentación): 6 al 17 de abril.

Habilitación: 20 al 24 de abril.

Publicación del Padrón Provisorio: 27 al 30 de abril.

Reclamos sobre el Padrón: 4 y 5 de mayo.

Publicación del Padrón Definitivo: 20 de mayo.

Examen Postbásicas y Básicas: 30 de junio.

Examen de Medicina: 7 de julio.

Publicación de examen y respuestas correctas: 13 al 17 de julio.

Publicación de notas: 27 al 31 de julio.

Publicación definitiva ODM: 7 de agosto.

Adjudicación: 10 al 14 de agosto.

Entrevista: 17 al 28 de agosto.

Ingreso a residencias: 1 de septiembre.

1° Readjudicación: 28 al 30 de septiembre.

Entrevista: 28 al 30 de septiembre.

Ingreso a residencias (1° Readjudicación): 1 de octubre.

Ingreso a residencias (2° Readjudicación): 1 de noviembre. Compartir nota: