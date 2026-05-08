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David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple 100 años

La figura más reconocida en la comunicación científica celebra su centenario, mientras instituciones y personalidades le rinden tributo por décadas dedicadas a la difusión del conocimiento sobre la naturaleza en la televisión pública

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En la imagen David Attenborough en el estreno de 'Our Planet' en el Museo de Historia Natural, Londres, Reino Unido.. EPA/NEIL HALL
En la imagen David Attenborough en el estreno de 'Our Planet' en el Museo de Historia Natural, Londres, Reino Unido.. EPA/NEIL HALL

El británico David Attenborough, quizá el divulgador de naturaleza más conocido del mundo, cumple mañana viernes cien años, con una larga y celebrada trayectoria en la que ha acercado al gran público las maravillas del planeta y ha transmitido su pasión por las criaturas que lo habitan.

El nombre de Attenborough, venerado por gente de todas las edades en el Reino Unido, incluida la familia real, está ligado a la BBC, con la que produjo programas emblemáticos como ‘Life on Earth’, ‘The Private Life of Plants’ y ‘The Blue Planet’.

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La cadena pública británica le rinde homenaje este viernes con el especial ‘David Attenborough’s 100 Years on Planet Earth’ (David Attenborough: 100 años en el planeta Tierra), un evento en el Royal Albert Hall de Londres que recorre su vida y su carrera a través de imágenes de archivo, música en directo y testimonios de figuras del mundo de la conservación.

Durante más de siete décadas, este caballero inglés ha sido el rostro y la voz de los documentales sobre animales y plantas de la radiotelevisión británica, con la que empezó a colaborar en 1952 y a la que ha dedicado casi toda su vida, con una clara vocación de servicio público.

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Una imagen tomada con un dron muestra a un artista del equipo artístico Sand In Your Eye dando los últimos retoques a un retrato gigante de David Attenborough hecho de arena para conmemorar el centenario del conservacionista, en la playa de Morecambe, Gran Bretaña, el 6 de mayo de 2026. REUTERS/Phil Noble
Una imagen tomada con un dron muestra a un artista del equipo artístico Sand In Your Eye dando los últimos retoques a un retrato gigante de David Attenborough hecho de arena para conmemorar el centenario del conservacionista, en la playa de Morecambe, Gran Bretaña, el 6 de mayo de 2026. REUTERS/Phil Noble

Su entusiasmo y sus dotes de comunicación lo emparentan con el francés Jacques Cousteau o el español Félix Rodríguez de la Fuente, quienes, como él, popularizaron los tesoros más recónditos de la Tierra en la era anterior al estallido de internet.

Fósiles en su infancia

Nacido en Isleworth (Londres) el 8 de mayo de 1926, David Frederick Attenborough se crió en el campus del University College de Leicester (centro de Inglaterra), donde su padre era rector, y desde pequeño mostró una gran pasión por la naturaleza, creando su propio “museo” con fósiles y otros especímenes recolectados.

El mediano de tres varones, su hermano mayor era el actor y director Richard Attenborough, fallecido en 2014, mientras que el menor, John, fallecido en 2012, fue directivo de la empresa Alfa Romeo.

En su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, su familia acogió a dos niñas refugiadas judías, una de las cuales le regaló una pieza de ámbar con insectos prehistóricos en su interior, un objeto que despertó su fascinación por el mundo natural.

Los misterios del océano, por David Attenborough
David Attenborough contempla el mar en el sur de Inglaterra. El documental especial OCÉANO CON DAVID ATTENBOROUGH, de National Geographic y Silverback, en colaboración con All3Media International, destaca las acciones vitales y factibles que el mundo puede emprender para restaurar los océanos y estabilizar el clima. Su estreno está previsto para 2025. (Foto: Conor McDonnell)

David se licenció en ciencias naturales en el Clare College de Cambridge -posteriormente, estudió también Antropología en la London School of Economics- y a partir de 1947 hizo dos años de servicio militar con la Armada británica en el norte de Gales.

En 1950 se casó con Jane Ebsworth Oriel, con quien estuvo hasta la muerte de ella en 1997 y con la que tuvo dos hijos, Robert, profesor de Bioantropología en Australia, y Susan.

Tras un periodo corrigiendo libros de texto de ciencia, Attenborough hizo unas prácticas en la incipiente BBC y consiguió su primer trabajo en 1952, primero como productor y finalmente, cuando se fue especializando en programas de naturaleza, como presentador.

En los años sesenta, tras el éxito de programas como ‘Zoo Quest’, fue nombrado director de programas de BBC2, cargo que compaginó con sus viajes para hacer documentales y desde el que impulsó una variada programación con espacios tan memorables como ‘Monty Python’s Flying Circus’.

El rey Carlos de Gran Bretaña se reúne con el presentador y biólogo David Attenborough durante el estreno de la película "El océano con David Attenborough" en Londres, Gran Bretaña, el 6 de mayo de 2025. Alastair Grant/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
El rey Carlos de Gran Bretaña se reúne con el presentador y biólogo David Attenborough durante el estreno de la película "El océano con David Attenborough" en Londres, Gran Bretaña, el 6 de mayo de 2025. Alastair Grant/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Ya como autónomo produjo para la emisora series como ‘Life on Earth’, que incorporó avances técnicos para hacer más atractiva la filmación de la naturaleza, ‘Life in the Freezer’, sobre la Antártida, y ‘The Private Life of Plants’, todas en torno al concepto de la vida.

A lo largo de su carrera ha filmado a todos los grupos de animales y sus hábitats, mientras que sus trabajos del nuevo milenio reflejan un mayor compromiso con la defensa del medioambiente.

David Attenborough ha recibido numerosos galardones y distinciones, incluido el título de caballero (‘sir’) concedido por Isabel II, y es considerado la única persona en haber ganado un BAFTA (los Óscar británicos) por producciones que abarcan desde el blanco y negro hasta la realidad virtual, es decir, una carrera que ha ido en paralelo con la evolución de la televisión.

(con información de EFE)

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