Salud

Soledad en tiempos de hiperconectividad: cuatro claves para abordarla y fortalecer el bienestar

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco brindan claves para identificar señales de desconexión emocional y proponen recursos prácticos

Guardar
Google icon
Primer plano de una joven adulta (25-30 años) sentada en un sillón, sosteniendo un teléfono. Una laptop abierta en su regazo irradia luz azul sobre su rostro. Hay auriculares y una taza en una mesa.
Sentirse solo ocasionalmente es una experiencia humana común, pero se vuelve problemática cuando es frecuente y persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

En un contexto donde la tecnología nos permite estar en contacto las 24 horas del día, muchas personas refieren sentirse más solas y desconectadas que antes.

PUBLICIDAD

Para comenzar a entender este fenómeno es necesario distinguir entre dos términos que a menudo se confunden: soledad y aislamiento social. Mientras que el aislamiento se refiere a la falta objetiva de vínculos o interacciones sociales, la soledad es una experiencia subjetiva: no se trata simplemente de estar solo, sino del malestar que aparece cuando percibimos una brecha entre las conexiones que deseamos y las que efectivamente tenemos.

La diferencia es crucial porque explica por qué individuos con muchas personas a su alrededor pueden sentirse muy solos. La respuesta emocional a la soledad es complicada y cuando persiste, puede convertirse en un ciclo vicioso y afectar gravemente la salud mental, incluyendo respuestas como ansiedad, depresión y un impacto significativo en la autoestima.

PUBLICIDAD

Adolescente sentado en el suelo de su habitación, apoyado en la cama, mirando su teléfono móvil. Luz de día clara entra por una ventana con cortinas grises.
La soledad crónica puede convertirse en un ciclo vicioso, afectando la salud mental y generando ansiedad, depresión y baja autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad crónica, según múltiples estudios, no solo nos puede afectar desde una perspectiva emocional, sino que también puede estar relacionada a una tendencia en cascada de mala salud general.

Lo que comienza como una experiencia subjetiva puede convertirse en una combinación más amplia de enfermedades físicas y psicológicas si no se aborda a tiempo, incluyendo una mayor susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso deterioro cognitivo, entre otras. Por lo tanto, si se considera la soledad como un problema de salud real y relevante, reconocer que existe es un primer paso fundamental para poder intervenir.

“A pesar de esto, es importante aclarar que no toda la soledad es problemática: sentirse solo ocasionalmente es una experiencia humana compartida. El desafío surge cuando este sentimiento se manifiesta muy frecuentemente e incluso comienza a influir en cómo pensamos, sentimos o nos comunicamos con otras personas en general. En este caso, algunos patrones específicos de pensamiento y acción, como anticipar el rechazo, evitar compromisos o no estar realmente presentes para los demás, pueden perpetuar y también profundizar esta desconexión”, señala la licenciada María Consuelo Véliz (MN 78833), miembro del Departamento de Psicoterapia de INECO.

Recomendaciones para el abordaje efectivo

A continuación, la licenciada Véliz brinda algunas sugerencias:

EJERCICIOS INECO 17/4/26

Muchas personas que se sienten solas presentan pensamientos automáticos como “a nadie le importo” o “voy a ser una molestia”. Aunque detectar estos pensamientos pueda ser un desafío, cumplen un rol importante en cómo nos conectamos con los demás. Identificar estos patrones de pensamientos desadaptativos y ver cómo impactan en nuestro comportamiento puede ser un buen primer paso para empezar a cambiar.

EJERCICIOS INECO 17/4/26

Por ejemplo, si aparece el pensamiento “voy a hacer el ridículo”, preguntarse qué evidencia tenemos realmente. ¿Hay formas alternativas de ver esta situación? ¿Cuál es la evidencia que tenemos de que realmente va a suceder esto? Al reemplazar esos pensamientos por pensamientos más equilibrados, nos sentimos menos ansiosos y más capaces de relacionarnos con los demás.

EJERCICIOS INECO 17/4/26

La soledad frecuentemente resulta en evitación: no responder un mensaje, cancelar planes, no iniciar contacto. La activación conductual sugiere lo contrario, planear pequeños pasos concretos como aceptar una invitación, escribirle a alguien o involucrarse en una actividad social. La motivación rara vez se ve antes de la acción, a menudo aparece después.

EJERCICIOS INECO 17/4/26

El desafío a veces no es solo lo que pensamos, sino cómo actuamos frente a los demás. Si hacemos uso de estrategias para la adquisición de nuevas habilidades sociales y su entrenamiento, como iniciar conversaciones, mantenerlas, escuchar activamente y expresar opiniones de manera asertiva, podemos empezar a sentirnos más conectados.

Si la sensación de soledad se vuelve persistente o genera malestar significativo, es importante consultar con un profesional o equipo de salud mental que pueda brindar un acompañamiento adecuado.

Google icon

Temas Relacionados

SoledadSalud MentalAislamiento SocialPsicoterapiaInecoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Mundial del Cáncer de Ovario: cuáles son los síntomas y los principales factores de riesgo

La detección suele producirse en etapas avanzadas debido a la inespecificidad de los primeros signos, según expertos. Claves para el abordaje adecuado

Día Mundial del Cáncer de Ovario: cuáles son los síntomas y los principales factores de riesgo

Cuántos minutos de actividad física por semana recomienda hacer la OMS

La Organización Mundial de la Salud diferencia sus pautas por grupos etarios. El ejercicio regular disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas

Cuántos minutos de actividad física por semana recomienda hacer la OMS

Detectan un mecanismo para atacar al parásito de la malaria: por qué podría ser clave para nuevos tratamientos

Científicos de la India usaron simulaciones computacionales para el innovador hallazgo

Detectan un mecanismo para atacar al parásito de la malaria: por qué podría ser clave para nuevos tratamientos

Un nuevo estudio sugiere que el cerebro puede seguir aprendiendo mientras está en estado inconsciente

Healthday Spanish

Un nuevo estudio sugiere que el cerebro puede seguir aprendiendo mientras está en estado inconsciente

Cada 1000 pasos tras una cirugía reducen el riesgo de complicaciones, según un estudio

Healthday Spanish

Cada 1000 pasos tras una cirugía reducen el riesgo de complicaciones, según un estudio

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

Tras el gran triunfo ante Carabobo, qué necesita River Plate para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cabezazo de Meza y grito agónico de Salas: así fueron los goles que le dieron la victoria a River Plate frente a Carabobo

La lupa sobre las polémicas en Carabobo-River: de los penales al grave error en la expulsión a Beltrán

La recreación de la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni que un famoso programa español hizo con IA

TELESHOW

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Detectan un mecanismo para atacar al parásito de la malaria: por qué podría ser clave para nuevos tratamientos

Detectan un mecanismo para atacar al parásito de la malaria: por qué podría ser clave para nuevos tratamientos

El régimen de irán lleva a cabo ejecuciones de presos en secreto casi todos los días

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”

Gobierno de Honduras destaca avances en seguridad, infraestructura y transparencia en sus primeros 100 días de la gestión de Nasry Asfura