El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania (Europa Press)

Representantes de ciudades y regiones de la Unión Europea señalaron el jueves que la recuperación de Ucrania tras la invasión rusa solo será posible con la participación activa de las autoridades locales, en el marco de los preparativos para la Conferencia para la Recuperación de Ucrania (URC), que se celebrará en Gdansk, Polonia, el próximo mes.

Durante un debate en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), líderes locales y regionales de la UE reafirmaron su compromiso con Kiev en presencia del viceministro ucraniano de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksii Riabykin, y subrayaron que la descentralización constituye la base de la resiliencia ucraniana.

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La presidenta del CdR, Kata Tüttő, afirmó que los avances en la recuperación de Ucrania “se lograrán a nivel local, en las ciudades y regiones que mantienen al país en funcionamiento y reconstruyen las comunidades”.

Tüttő, quien representará a la Alianza Europea de Ciudades y Regiones para la Reconstrucción de Ucrania en la cumbre de junio, instó a medidas concretas de solidaridad y llamó a las entidades locales europeas a valorar la posibilidad de ampliar su apoyo material, especialmente ante las necesidades energéticas y otros retos urgentes que enfrenta el país debido a la invasión rusa.

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El viceministro ucraniano de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksii Riabykin, informó que las necesidades económicas para la reconstrucción de Ucrania en la próxima década ascienden a 588.000 millones de dólares (más de USD 500 mil millones), según evaluaciones conjuntas del Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas.

Un trabajador participa en la reconstrucción de un teatro, destruido durante el conflicto ruso-ucraniano y actualmente en proceso de reconstrucción, en Mariúpol, región de Ucrania controlada por Rusia, el 31 de enero de 2025 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Riabykin destacó que, pese a los ataques sistemáticos a las infraestructuras, las administraciones locales han logrado adaptar la gobernanza y los sistemas energéticos en condiciones de guerra. “Ucrania no es solo un receptor de ayuda, sino una fuente de experiencia práctica para los municipios europeos ante los crecientes desafíos de seguridad”, afirmó el funcionario.

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Como parte de la colaboración más estrecha entre el CdR y las autoridades locales ucranianas, el organismo inauguró el jueves una oficina de representación de la ciudad de Bucha, conocida internacionalmente por la masacre de civiles ocurrida entre febrero y marzo de 2022. Con esta incorporación, ya son 15 las autoridades o asociaciones regionales y locales ucranianas que utilizan las instalaciones del CdR para coordinar esfuerzos diplomáticos y de reconstrucción en Bruselas.

El CdR instó por otra parte a la Unión Europea a financiar “adecuadamente” los programas Erasmus+ y AgoraEU en el próximo presupuesto comunitario y manifestó su rechazo a cualquier “recorte o reasignación” en las políticas de cohesión.

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En dos dictámenes aprobados en las sesiones plenarias de esta semana, el CdR exigió “una participación significativa de las autoridades locales y regionales en el diseño, la aplicación y la gobernanza de estas iniciativas”. El órgano de representación de ciudades y regiones respondió así a la propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto de la UE 2028-2034, que plantea centralizar programas como los fondos de cohesión o la Política Agraria Común, con el objetivo de dar mayor margen de asignación a los Estados miembros, una medida rechazada por las regiones europeas.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, Dubravka Suica, durante el 149 plenario Comité Europeo de las Regiones (Europa Press/Archivo)

Ante la “creciente controversia sobre el próximo presupuesto” de la UE, el CdR solicitó que “se protegiera la financiación de Erasmus+ y AgoraEU en términos reales” y advirtió sobre los riesgos de recortes en los programas de educación, cultura y participación democrática. El dictamen subraya que “Erasmus+ debe funcionar como un auténtico motor de desarrollo social, y no solo como un programa de movilidad para los más privilegiados”, por lo que reclamó un presupuesto “mucho más ambicioso”.

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El CdR también recomendó proyectos piloto para brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades a municipios de zonas remotas y desfavorecidas, y abogó por reforzar la movilidad en la formación profesional.

En relación con el programa AgoraEU, que busca fortalecer la cultura, los medios, la democracia y los valores europeos, las regiones insistieron en que las autoridades locales deben ser reconocidas como “socios principales en la implementación”, dada su relevancia en la creación de espacios donde la democracia “se vive, se practica y se renueva”.

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(Con información de EFE)