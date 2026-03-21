Alimentos que activan el metabolismo y favorecen la quema de grasa de forma saludable, según expertos

El consumo regular de proteína de suero en batidos estimula hormonas que suprimen el apetito y colaboran con la quema de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder grasa corporal de manera sostenible exige incorporar alimentos saludables para potenciar el metabolismo y mejorar los hábitos alimentarios. No existe un alimento milagroso para eliminar la grasa, pero ciertos productos naturales pueden contribuir moderadamente a acelerar el metabolismo y controlar el apetito si forman parte de una dieta equilibrada.

Consumir alimentos como pescados grasos, huevos, yogur griego, proteína de suero, café, té verde, aceite de oliva, aceite MCT, vinagre de manzana y pimientos picantes puede favorecer la reducción de grasa corporal. Estas alternativas, integradas en una alimentación variada y acompañadas de actividad física regular, elevan la saciedad, aumentan el gasto energético y facilitan una pérdida de peso gradual.

De acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, mantener un déficit calórico sostenido y priorizar la calidad nutricional son factores clave para reducir la grasa corporal de manera efectiva y segura. A continuación, se detallan los principales grupos de alimentos y bebidas que pueden colaborar en este objetivo.

Pescados grasos y proteínas de alta calidad

Los pescados grasos como el salmón, la sardina y la caballa son ricos en ácidos grasos omega 3, que junto con la proteína de alta calidad, ayudan a reducir la grasa corporal y a aportar saciedad. Se recomienda consumir al menos dos porciones semanales de aproximadamente 85 gramos cada una, según la Asociación Americana del Corazón.

Los pescados grasos como el salmón y la caballa aportan ácidos omega 3 esenciales para potenciar el metabolismo y reducir la grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos también aportan proteínas de alta calidad y generan una importante sensación de saciedad. Consumir hasta tres huevos por semana se asocia con mejor control del apetito, pero exceder esa cantidad podría aumentar el riesgo cardiovascular, de acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard.

El yogur griego, preferentemente entero y natural, es fuente de proteína, calcio y potasio, y es una opción saludable dentro de los lácteos. La proteína de suero, especialmente en batidos, estimula hormonas que suprimen el apetito y favorecen la quema de grasa en el marco de un plan alimenticio integral.

El aceite de oliva extra virgen contiene ácido oleico, relacionado con la reducción de grasa corporal. Incorporar un par de cucharadas diarias en las comidas o ensaladas permite aprovechar estos beneficios.

Bebidas con efecto metabólico: café y tés

El café y ciertos tés, como el té verde y el té oolong, pueden ayudar a acelerar el metabolismo. La cafeína presente en estas bebidas ha demostrado estimular la quema de grasa cuando se consume con moderación.

La dosis segura es de hasta 400 mg de cafeína al día (tres o cuatro tazas de café filtrado), según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.El

El café, el té verde y el té oolong, por su contenido en cafeína y antioxidantes, aceleran el metabolismo y promueven la pérdida de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

té verde contiene antioxidantes como la epigalocatequina galato (EGCG), que podrían contribuir a la reducción de grasa abdominal. Se sugiere tomar entre dos y tres tazas diarias, aunque la evidencia en humanos es limitada.

Otros aliados: vinagre de manzana y pimientos picantes

El vinagre de manzana puede sumar beneficios a una dieta equilibrada. Su principal componente, el ácido acético, mostró en estudios animales su potencial para ayudar a quemar grasa y reducir su almacenamiento abdominal. Se recomienda diluir una cucharadita en agua e incrementar hasta una cucharada diaria.

Los pimientos picantes, como el ají, contienen capsaicina, un antioxidante que podría promover la saciedad y ayudar a evitar el exceso de consumo de alimentos. Es recomendable incorporarlos varias veces por semana, frescos o en polvo, para sumar sabor y un posible efecto sobre la quema de grasa.

Dudas frecuentes y recomendaciones

Entre las consultas frecuentes se destaca qué bebidas pueden apoyar la quema de grasa. El té verde, el café, los batidos de proteína y los jugos de vegetales figuran entre las sugerencias habituales. Para reducir la grasa abdominal, se recomienda priorizar alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras, y proteínas como huevos, porotos y pescados grasos; los probióticos también pueden ser útiles.

Nutricionistas sugieren elegir alimentos ricos en fibra y proteínas, junto con probióticos, para reducir la grasa corporal y mejorar la dieta (Imagen ilustrativa IA Infobae México )

Nutricionistas señalan que la variedad en la dieta y ajustes en la rutina de ejercicios evitan el estancamiento en la pérdida de peso. Dietas restrictivas o con promesas inmediatas no funcionan a largo plazo y pueden aumentar el riesgo de trastornos alimentarios. Elegir de manera inteligente dentro de cada grupo alimenticio es la mejor estrategia.

Diversos alimentos pueden ayudar a acelerar el metabolismo y promover la quema de grasa, pero no existe ningún producto ni suplemento que garantice resultados rápidos y seguros. Lo más confiable es mantener una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo.