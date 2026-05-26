Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala advierte sobre campaña anticipada en actividades partidarias

La autoridad recordó a las agrupaciones políticas que la promoción electoral durante jornadas de afiliación está prohibida, luego de identificar un incremento de quejas relacionadas con publicaciones recientes en torno a celebraciones familiares

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Una sala de reuniones con muchas personas sentadas alrededor de una mesa larga, con las banderas de Guatemala y del Tribunal Supremo Electoral al fondo.
Miembros del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala en una reunión donde advirtieron sobre la campaña anticipada en actividades partidarias del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala advirtió este lunes a los partidos políticos que eviten la campaña anticipada durante actividades de afiliación y capacitación, tras detectar un aumento de denuncias por publicaciones vinculadas al Día de la Madre. El organismo recordó que esas conductas pueden abrir expedientes administrativos, con un plazo de cinco días para presentar defensa.

Entre enero y mayo de 2026, el TSE contabilizó más de 110 expedientes por presunta propaganda adelantada, en su mayoría por publicaciones en redes sociales.

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El departamento de Guatemala concentró 18 casos, Zacapa 17, San Marcos 16 y Quiché 12, según lo expuesto en la reunión mensual entre magistrados y representantes de organizaciones políticas.

El tribunal pidió que los partidos trasladen a secretarios generales, dirigencias departamentales y responsables de jornadas de afiliación la obligación de no convertir esas actividades en promoción electoral fuera de plazo, para evitar notificaciones y procesos administrativos.

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El inspector general del TSE Roberto Garza dijo que durante la conmemoración del 10 de mayo se identificaron publicaciones y videos que podrían encuadrar en promoción de imagen o propaganda. También precisó que el tribunal recibe denuncias electrónicas a través de su sitio web y reportes en subdelegaciones, delegaciones, la Inspección General y la sede central.

Garza solicitó actuar con “precaución” en las jornadas de afiliación y capacitación porque, según explicó, el órgano electoral observó casos en los que “es la misma figura” la que encabeza distintas actividades, lo que activa alertas internas y denuncias ciudadanas.

De acuerdo con lo tratado en la reunión, la campaña anticipada se regula principalmente en el artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sobre esa base, el funcionario instó a las organizaciones a ajustarse a la normativa vigente.

Cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala sentados en una mesa con micrófonos y placas, con las banderas de Guatemala y del TSE al fondo
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, incluyendo a la presidenta Dra. Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, se reúnen con dirigentes de partidos políticos para abordar temas electorales importantes. (Diario de Centroamérica)

Errores en formularios de afiliación y validación de datos

En la misma reunión, la jefa del Departamento de Organizaciones Políticas Deyanira Herrera informó sobre inconsistencias en los formularios de afiliación presentados por distintas organizaciones, lo que impide tomar en cuenta varios registros.

Herrera detalló que los problemas más frecuentes incluyen hojas sin firma o sin huella, uso de corrector, tachones y fecha de afiliación incompleta o en blanco. También se detectaron documentos con solo firma o huella, mientras el resto de la información quedó sin completar.

La funcionaria agregó que en algunos expedientes las huellas dactilares no son legibles o fueron colocadas en casillas incorrectas. Sumó casos en los que la firma consignada en la hoja de afiliación no coincide con la registrada ante el Registro Nacional de las Personas (Renap), lo que dificulta la validación.

Herrera señaló además situaciones en las que el registro en Renap contiene firma, pero en la hoja entregada al TSE se dejó huella, y también casos en sentido inverso. Según explicó, las organizaciones deben corregir esas observaciones para evitar demoras en la verificación y validación.

Un panel de hombres sentados en una mesa larga con manteles y micrófonos. Detrás, una pantalla muestra el logo del Tribunal Supremo Electoral y banderas de Guatemala
Miembros del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se reúnen con dirigentes de partidos políticos en un salón de conferencias, con banderas nacionales y el logo institucional visibles al fondo. (Diario de Centroamérica)

Calendario: proclamación de candidaturas desde el 1 de julio

El magistrado del TSE Mario Alexander Velásquez Pérez informó que desde el 1 de julio los partidos podrán iniciar asambleas de proclamación de candidatos a alcaldes, diputados y presidente para los comicios de 2027. Indicó que el cronograma responde a la ley porque la convocatoria electoral debe emitirse en enero de 2027 y las proclamaciones pueden comenzar seis meses antes.

Velásquez Pérez añadió que, a partir de julio, la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión empezará la inscripción de los medios interesados en participar en la pauta publicitaria de los partidos durante el proceso electoral de 2027. También anticipó que el calendario completo se presentará en una próxima reunión.

Por su parte, el magistrado del TSE Quelvin Jiménez informó que el departamento de informática realizó una auditoría para reforzar la seguridad institucional. Según dijo, la Dirección de Tecnologías de la Información revisó vulnerabilidades en los sistemas, que registraron inconsistencias durante una semana, y aplicó un reseteo de contraseñas de usuarios para mejorar los controles.

Jiménez indicó que el resultado de esa revisión técnica se presentará en la próxima reunión de trabajo del organismo electoral.

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