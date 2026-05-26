República Dominicana

República Dominicana fiscalizó 19 mil motociclistas y retuvo a más de 6 mil motos en control de fin de semana

Los operativos se desplegaron en el Gran Santo Domingo y forman parte de la estrategia para reducir la siniestralidad vial en República Dominicana

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Representantes sectoriales y organismos estatales preparan encuentros que podrían marcar el inicio de una rigurosa verificación y nuevos parámetros para quienes circulan en zonas clave de la ciudad (Foto cortesía Policía Nacional)
Representantes sectoriales y organismos estatales preparan encuentros que podrían marcar el inicio de una rigurosa verificación y nuevos parámetros para quienes circulan en zonas clave de la ciudad (Foto cortesía Policía Nacional)

Las autoridades de República Dominicana intensificaron los controles viales en el Gran Santo Domingo y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que “nadie está por encima de la ley”. Informó que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad fiscalizaron a 19 mil motociclistas y retuvieron más de 6 mil motocicletas por infracciones de tránsito.

La medida se enmarca en operativos para reducir la siniestralidad y la violencia en las vías, con foco en conductas de riesgo vinculadas al uso de motocicletas, según explicó Raful tras un encuentro de coordinación del Gobierno.

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Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del área metropolitana y se apoyaron en inspecciones de documentación, uso de casco y respeto de señales de tránsito, de acuerdo con el detalle ofrecido por la funcionaria.

Operativos en el Gran Santo Domingo y faltas detectadas: Raful dio los datos luego de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña. La ministra atribuyó los resultados a la ampliación de los controles en calles y avenidas del Gran Santo Domingo.

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Entre las infracciones detectadas, la funcionaria mencionó circular sin casco, no portar documentos, transitar por las aceras y cruzar luz roja durante las intervenciones, según la información difundida por el Ministerio de Interior y Policía.

Nuevas formas de coordinación permearon las intervenciones realizadas, abordando comportamientos considerados de riesgo y motivando cambios en rutas urbanas inéditos para el transporte (Foto cortesía Policía Nacional)
Nuevas formas de coordinación permearon las intervenciones realizadas, abordando comportamientos considerados de riesgo y motivando cambios en rutas urbanas inéditos para el transporte (Foto cortesía Policía Nacional)

Raful señaló que las acciones forman parte del trabajo permanente de la Fuerza de Tarea Vial, que se reúne cada viernes para coordinar operativos orientados a disminuir la imprudencia al volante.

Reuniones con motoconchistas y verificación de antecedentes

La ministra anunció que el Gobierno convocará reuniones con asociaciones de motoconchistas junto con representantes de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas.

El objetivo, explicó Raful, será identificar y regular paradas de motociclistas y revisar la situación judicial de quienes prestan el servicio. “Nos reuniremos para seguir trabajando y para que la Policía Nacional pueda fiscalizar cada una de estas paradas, identificar quiénes ofrecen este servicio y verificar que estén libres de órdenes de arresto o procesos pendientes ante la ley”, dijo.

Operativos recientes generaron acciones inéditas en zonas estratégicas del área metropolitana, sumando nuevas medidas enfocadas en evitar situaciones peligrosas y fortalecer la gestión de seguridad en la capital (Foto cortesía Policía Nacional)
Operativos recientes generaron acciones inéditas en zonas estratégicas del área metropolitana, sumando nuevas medidas enfocadas en evitar situaciones peligrosas y fortalecer la gestión de seguridad en la capital (Foto cortesía Policía Nacional)

Seguimiento a una causa judicial por agresión

Raful también informó que el Gobierno dará seguimiento al proceso judicial contra el motorista acusado de agredir a un conductor del sistema de transporte escolar TRAE. Según precisó la ministra, el caso está a cargo del Ministerio Público.

Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportó que, entre enero y abril de 2026, al menos 213 personas perdieron la vida en siniestros relacionados con el uso de motocicletas. Esta cifra representa el 31.4% de las muertes por accidentes de tránsito en el país durante ese período.

El organismo explicó que el 85% de los motociclistas fallecidos no utilizaba casco protector al momento del accidente. Además, la mayoría de las víctimas son jóvenes y trabajadores informales que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte y sustento.

De acuerdo con el Opsevi, la falta de equipamiento de seguridad, la ausencia de regulaciones eficaces, el crecimiento desordenado del parque de motocicletas y la debilidad en la educación vial han alimentado un escenario de riesgo permanente en las calles dominicanas.

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