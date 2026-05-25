Teleshow

Las lágrimas de Ulises Bueno por el campeonato de Belgrano: la promesa que cumplió y su dedicatoria para Rodrigo

El cantante completó casi 40 kilómetros en bicicleta desde Córdoba hasta Alta Gracia junto a hinchas y seguidores y se mostró conmovido al entrar a la gruta

Guardar
Google icon

El cantante completó casi 40 kilómetros en bicicleta desde Córdoba hasta Alta Gracia junto a hinchas y seguidores y se mostró conmovido al entrar a la gruta (Video: Instagram)

Ulises Bueno cumplió una promesa tras la consagración de Belgrano como campeón en Primera División, recorriendo en bicicleta el trayecto desde Córdoba hasta Alta Gracia. La promesa surgió cuando el equipo de Alberdi perdía 2 a 1 ante River Plate en el Torneo Apertura. En ese momento, el cantante pidió que el club diera vuelta el resultado y se comprometió a pedalear hasta la ciudad de Alta Gracia para agradecer a la Virgen de Lourdes en caso de lograr el título. El campeonato se dio en una fecha muy especial: el día que Rodrigo, su hermano, cumpliría 53 años.

El lunes, el cuartetero inició el recorrido acompañado por otros hinchas y seguidores. Durante el ingreso al santuario de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia, Ulises se mostró emocionado, rodeado de fanáticos y simpatizantes de Belgrano. El cantante expresó: “Venimos a cumplir la promesa. Si Belgrano ganaba nos veníamos de Córdoba en bici”. Al ser consultado por la prensa sobre sus sensaciones, la voz se le quebró y manifestó: “Una emoción terrible. La verdad que mi hermano hubiera estado muy contento por lo que pasó y... nada, un besito al cielo”.

PUBLICIDAD

ulises bueno
"Mi hermano hubiera estado muy contento por lo que pasó y... nada, un besito al cielo”, manifestó Ulises Bueno entre lágrimas (Instagram)

El trayecto cubrió casi 40 kilómetros, distancia habitual para peregrinos que visitan la gruta, especialmente cada 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. Al llegar, Ulises permaneció varios minutos en silencio ante la imagen religiosa, antes de saludar a quienes lo aguardaban y posar para fotografías.

En redes sociales, Ulises Bueno también recordó a su hermano, Rodrigo, quien hubiese cumplido 53 años el domingo, publicando un reel con imágenes y fragmentos de shows. El artista agradeció a Belgrano, a Dios y a su hermano, escribiendo: “Gracias Belgrano de mi vida, gracias Dios, gracias Potro. Somos campeones”. En declaraciones posteriores, el cantante reconoció el esfuerzo del recorrido y agradeció a la gente que lo alentó durante el trayecto, destacando la presencia de numerosos hinchas y promesantes que acudieron al santuario, muchos de ellos dejando camisetas y calcomanías del club como ofrenda ante la Virgen de Lourdes.

PUBLICIDAD

ulises bueno
“Gracias Belgrano de mi vida, gracias Dios, gracias Potro. Somos campeones”, escribió, sensibilizado

El episodio se inscribe en la serie de celebraciones y manifestaciones de fe que siguieron al primer título de Belgrano en la máxima categoría del fútbol argentino, con la figura de Ulises Bueno y la devoción popular como protagonistas de una jornada marcada por la emoción y el agradecimiento.

“Ya llegamos. Gracias por acompañarme, mi hermano estaría feliz”, publicó, en sus redes sociales al culminar el recorrido en bicicleta hacia Alta Gracia. Un día antes de la consagración del equipo de fútbol, Beatriz Olave había compartido su máximo deseo que terminó cumpliéndose.

¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Que hoy sea tu día maravilloso y danos una alegría a todos, desde el cielo, desde donde estés. ¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo, te amo! Aguante Belgrano”, exclamó Bety, rodeada de todo lo que al cantante le gustaba: una torta decorada con los colores celeste y blanco, velas con el número 53 y varias estrellitas junto al escudo del club de sus amores, Belgrano de Córdoba. Combinó el homenaje con una camiseta, una peluca de pelo celeste y unos anteojos celestes, el look perfecto para una mamá que nunca deja de alentar.

ulises bueno
Ulises Bueno cumplió su promesa tras recorrer en bicicleta el trayecto desde Córdoba hasta Alta Gracia

El mensaje de Olave en la descripción del video, dirigido directamente a su hijo, condensó todo lo que siente una madre en un día así: “Feliz cumpleaños, hijo mío. Espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, mi corazón es celeste....”.

Temas Relacionados

Ulises BuenoRodrigo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Michael Giménez contó que el cuartetero jamás concretó su anuncio al aire

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

La conductora celebró en redes su inclusión en el mapping que se realizó sobre el monumento porteño, junto a figuras centrales de la cultura argentina

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

El clásico emprendimiento de Juan Icardi fue todo un éxito en Rosario, potenciado por la visita y el apoyo de su ex nuera y sus nietas, que revolucionaron las redes sociales

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

La conductora se ausentó de su programa por la tristeza que le produjo despedir a Belcha, hermana menor del Vasco Lecuna y su amiga íntima desde hace más de medio siglo, que murió a los 82 años

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

La exvedette repasó su historia de amor con el cantante en la fecha en la que El Potro cumpliría 53 años

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

DEPORTES

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

Roland Garros: jornada con presencia argentina y un duelo nacional entre Sebastián Báez y Román Burruchaga

El comunicado oficial del Inter Miami sobre la lesión que sufrió Lionel Messi antes el Mundial 2026

TELESHOW

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

INFOBAE AMÉRICA

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán

El Gobierno de Costa Rica anunció que adoptará modelo salvadoreño para reformar gestión en cárceles

Emiten dictamen favorable para modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador

Nasry Asfura promete defender la libertad de prensa y garantizar seguridad a periodistas en Honduras

El sistema CONRED reporta 21 incendios forestales activos en Guatemala