Qué tratamientos recomiendan los dermatólogos para mejorar las cicatrices de acné

Los tratamientos para cicatrices de acné cuentan con respaldo dermatológico y varían según el tipo de marca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cicatrices de acné pueden eliminarse o atenuarse con tratamientos validados por dermatólogos, que incluyen productos para uso en casa y procedimientos clínicos. Según la Cleveland Clinic, la opción adecuada depende del tipo y la profundidad de la cicatriz, y debe definirse con la orientación de un especialista.

Las cicatrices de acné se tratan con alternativas aprobadas por dermatólogos como retinoides, ácidos alfa hidroxi, ácido láctico, ácido salicílico, peelings químicos, rejuvenecimiento con láser, dermoabrasión, microdermoabrasión, rellenos dérmicos, transferencia de grasa, terapia con microagujas, escisión con sacabocados, subcisión, inyecciones de esteroides, radiofrecuencia y toxina botulínica.

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Cada técnica apunta a un tipo de marca y exige evaluación y seguimiento profesional para obtener resultados seguros y eficaces.

El acné afecta a la mayoría de las personas en algún momento de la vida, especialmente entre los 11 y los 30 años. Si bien muchas cicatrices son temporales, otras se convierten en una preocupación estética o emocional. De acuerdo con la Cleveland Clinic, existen métodos clínicos y domiciliarios que mejoran la apariencia de la piel, y la elección debe basarse en pruebas científicas.

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Tratamientos domiciliarios y tópicos con supervisión dermatológica

Entre las opciones para uso doméstico, los dermatólogos mencionan los retinoides, los ácidos alfa hidroxi, el ácido láctico y el ácido salicílico. Estos compuestos favorecen la exfoliación y promueven la regeneración del colágeno, lo que suaviza líneas y marcas superficiales.

Su eficacia disminuye en cicatrices profundas, y los resultados suelen requerir varias semanas de uso constante. La Cleveland Clinic recomienda iniciar estos tratamientos bajo supervisión médica para reducir el riesgo de efectos adversos.

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Los retinoides, ácidos alfa hidroxi, láctico y salicílico son tratamientos domiciliarios avalados por dermatólogos para mejorar cicatrices de acné superficiales bajo control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimientos clínicos para mejorar cicatrices de acné

En el ámbito profesional, los peelings químicos eliminan la capa superficial de la piel y favorecen una renovación más uniforme. El proceso puede causar enrojecimiento e hinchazón durante siete días.

El rejuvenecimiento con láser permite tratar tejido cicatricial con daño mínimo de la superficie sana y estimula la producción de colágeno. Por lo general, se requieren entre tres y cinco sesiones para observar cambios notorios; después del procedimiento puede haber inflamación y enrojecimiento durante varios días.

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La dermoabrasión utiliza un instrumento para alisar la piel. Tras el procedimiento, se aplica un apósito que favorece la curación a lo largo de un par de semanas. La microdermoabrasión es menos invasiva y adecuada para casos leves, pero suele necesitar varias sesiones para cambios duraderos.

Técnicas avanzadas según el tipo de cicatriz

En cicatrices hundidas, los rellenos dérmicos (ácido hialurónico, colágeno u otros compuestos) aportan volumen y elevan las zonas deprimidas. También puede indicarse la transferencia de grasa extraída del propio cuerpo. Estos procedimientos pueden generar hinchazón o enrojecimiento y suelen requerir repeticiones periódicas.

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La terapia con microagujas consiste en realizar pequeñas perforaciones en la piel para estimular la producción de colágeno y mejorar la textura. Se recomiendan entre cuatro y seis sesiones para lograr resultados observables.

Las microagujas y la subcisión son técnicas avanzadas que estimulan la producción de colágeno y mejoran cicatrices de acné adheridas a tejidos profundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escisión con sacabocados se utiliza en cicatrices puntuales con depresión profunda: se retira la cicatriz con una herramienta circular y se sutura el área para dejar una marca menor.

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La subcisión libera cicatrices ancladas a tejidos profundos y facilita la respuesta a tratamientos posteriores. Es habitual la aparición de hematomas que desaparecen en una o dos semanas.

Las inyecciones de esteroides ayudan a aplanar cicatrices resistentes, aunque pueden requerir múltiples aplicaciones y causar molestias leves. Los tratamientos de radiofrecuencia emplean energía térmica para reparar la piel y se usan en cicatrices leves o moderadas.

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Por último, la toxina botulínica (nombre comercial, Botox®) relaja los músculos cercanos a la cicatriz y mejora de forma temporal el aspecto de la piel, pero requiere aplicaciones periódicas para mantener el efecto.

Advertencias sobre remedios naturales y rol del dermatólogo

Cleveland Clinic advirtió que productos naturales o remedios caseros como aloe vera, miel no cuentan con prueba científica sólida para eliminar cicatrices de acné. También pueden provocar reacciones adversas o alérgicas y, en muchos casos, no están regulados.

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Acudir a un dermatólogo es fundamental, ya que el especialista selecciona el tratamiento óptimo para cicatrices de acné según tipo de piel y gravedad de las marcas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar a un dermatólogo es clave antes de iniciar cualquier tratamiento. Solo un especialista puede identificar la opción más adecuada según el tipo de piel y la gravedad de las marcas. El Dr. Jonathan Braue, de la Cleveland Clinic, sostuvo que no existe un método natural realmente eficaz para eliminar cicatrices de acné en casa sin supervisión dermatológica.

Si bien ningún procedimiento restaura por completo la piel a su estado previo, el abordaje profesional permite reducir de manera considerable la visibilidad de las cicatrices y mejorar la apariencia general con el tratamiento indicado.