Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Michael Giménez, exconcursante del concurso de canto, se lamentó por la actitud que tomó el cuartetero (Video: Fuera de Lugar/ El Siete Mendoza) )

Michael Giménez, el cantante mendocino que fue una de las revelaciones de la edición 2025 de La Voz Argentina (Telefe), decidió romper el silencio y contar una situación que, hasta ahora, solo circulaba en el detrás de escena del reality. En una entrevista reciente con Fuera de Lugar (El Siete Mendoza), el artista reveló que Luck Ra, el popular coach cordobés, nunca cumplió una promesa que le hizo al aire en uno de los momentos más emotivos del programa: invitarlo a cantar junto a él en el histórico show que el cantante realizó en el estadio Vélez Sarsfield.

La historia se remonta a agosto de 2025, durante las batallas del certamen que se emitió por Telefe. En uno de los cruces más parejos de la temporada, Michael Giménez y Pablo Galve se enfrentaron en el escenario, ambos integrantes del equipo de Luck Ra. Tras la performance, el coach intentó salvar a los dos, pero rápidamente el conductor Nico Occhiato le recordó que esa regla (la de elegir a dos concursantes en una misma batalla) solo podía usarse una vez y ya la había utilizado. El jurado improvisó una “regla Luck Ra” que le permitía hacerlo, pero solo si en futuras batallas eliminaba a cuatro participantes. Finalmente, el artista optó por seguir las reglas y elegir a uno solo, dejando a Michael fuera de competencia.

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Michael Giménez durante su paso por La Voz Argentina bajo el equipo de Luck Ra

Pero el momento no terminó ahí. Intentando compensar la situación, Luck Ra les hizo una promesa al aire a los participantes: los invitó a cantar en el estadio Vélez durante el show que tenía previsto para el 4 de octubre de 2025, una de las fechas más importantes de su carrera. El gesto fue celebrado por el público en el estudio y por el propio Nico Occhiato, que sentenció: “¡Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra!”.

Sin embargo, la invitación nunca se concretó. El exparticipante relató que, con el correr de los meses y la cercanía de la fecha, la esperanza de recibir el llamado fue desapareciendo. “Se acercaba la fecha y por ahí digo: ‘Che, no creo que ya nos llame’. Esta promesa quedó ahí como en la nube volando”, contó. Y agregó: “Uno no puede defenderse, no puede hacer mucho más que decir: ‘qué lindo hubiera sido si hubiese pasado’. Y yo me pregunté: ‘Che, ¿expongo a esta situación o no de que Luck Ra nunca me llamó al Vélez?’”.

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“¡Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra!”, prometió el cordobés en una gala

El descargo llegó en el programa de la televisión mendocina, donde el vocalista se animó a contar la verdad detrás de la promesa incumplida. “Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después”, explicó.

La revelación no tardó en generar repercusión en redes sociales y sumar otro cortocircuito a la relación de Luck Ra con el universo de La Voz. El coach, que fue una de las figuras revelación de esa edición, ya venía de vivir otro episodio tenso fuera del certamen: recientemente dejó de seguir en redes sociales a Nicolás Behringer, quien fue campeón del mismo ciclo y también formaba parte de su propio equipo.

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El participante le pidió casamiento a su novia en el programa

Durante el paso de Giménez paso por el reality, el mendocino sorprendió a todos al pedirle casamiento a su novia en vivo, una escena que quedó grabada como una de las más icónicas de la temporada. En aquella oportunidad, después de interpretar “Tirá para arriba” de Miguel Mateos, Michael se arrodilló y le propuso matrimonio a su pareja, quien entre lágrimas y sin poder ocultar su sorpresa, lo abrazó y luego dijo en voz alta: “Él ya sabe la respuesta. Obvio que sí”.