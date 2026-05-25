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Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

La conductora celebró en redes su inclusión en el mapping que se realizó sobre el monumento porteño, junto a figuras centrales de la cultura argentina

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La conductora compartió en Instagram la emoción de formar parte del mapping cultural que celebró el histórico monumento porteño (Video: Instagram)

Flor de la V compartió en su cuenta de Instagram la profunda emoción que sintió al verse homenajeada en el mapping proyectado sobre el Obelisco durante la celebración de su 90° aniversario. El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reunió a más de 200 mil personas en el centro porteño y transformó la avenida Corrientes en un gran escenario a cielo abierto.

La conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve) se mostró conmovida por el reconocimiento, al ser incluida entre figuras históricas y contemporáneas de la cultura nacional, en una jornada marcada por el despliegue artístico y tecnológico.

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La presentadora relató que vivió ese momento desde su camarín, mientras se preparaba para salir a escena en la obra Sex, y luego compartió la noticia con sus seguidores y su familia, destacando el alcance simbólico que tuvo para ella y para la visibilidad trans en la sociedad argentina.

Así fue el evento que celebró al símbolo porteño por excelencia (X: @JorgeMacri)

La actriz contó que recibió la noticia en pleno festejo, cuando un integrante del equipo de la obra en la que participa le envió un video del mapping 3D proyectado sobre el Obelisco. En esa intervención audiovisual, se repasaron imágenes de personalidades centrales de la cultura argentina. Primero, aparecieron figuras históricas ya fallecidas, como el Papa Francisco, Diego Maradona, Gerardo Sofovich y Enrique Pinti, luego comenzó una nueva etapa con Mirtha Legrand y, posteriormente, desfilaron en pantalla artistas como Susana Giménez, Moria Casán, Lali Espósito, Tini Stoessel, Norma Aleandro y Trueno.

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La sorpresa llegó cuando Flor de la V se vio incluida en la proyección: “Mientras lo digo se me llenaron los ojos de lágrimas porque no me lo esperaba”. La imagen seleccionada fue una fotografía de 2013, tomada durante su paso por el programa La Pelu. “No importa cómo salí en la foto, lo importante es estar ahí”, agregó la conductora, quien remarcó el valor personal y colectivo de ese homenaje.

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Florencia de la V, conmovida al ser homenajeada en el Obelisco: "Esto en otro momento no hubiera sucedido con una persona travesti, con una persona trans” (Instagram)

El Obelisco, símbolo central de la Ciudad de Buenos Aires, celebró su 90° aniversario con una convocatoria que superó las 200 mil personas, según el Gobierno porteño. La jornada incluyó un espectáculo de mapping 3D, que repasó la historia del monumento inaugurado el 23 de mayo de 1936, y fue acompañado en vivo por la Orquesta de Cámara Mahler dirigida por Damián Mahler.

Las actividades culturales y gastronómicas se extendieron hasta la madrugada, en el marco del programa “Corrientes 24 horas” que transformó teatros, bares y pizzerías en centros de atracción. La avenida Corrientes y las inmediaciones del Obelisco se convirtieron en un escenario a cielo abierto, con propuestas para todo el público y una puesta en escena que integró arte, música y tecnología.

En su mensaje, Flor de la V hizo hincapié en el profundo significado que tuvo para ella el reconocimiento público como figura trans. Recordó que de niña veía en televisión cómo el Obelisco era escenario de grandes celebraciones, pero consideró impensado en aquella época que una persona travesti o trans pudiera ser destacada en ese espacio simbólico.

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“Lo quería compartir y poder contarle a mis hijos el profundo significado que tiene para mí ese hermoso gesto”, destacó Florencia

“En estos noventa años han pasado tantas cosas en Argentina y una de las cosas importantes que sucedió tuvo que ver con el cambio cultural. Esto en otro momento no hubiera sucedido con una persona travesti, con una persona trans”, expresó. La conductora valoró haber sido incluida junto a personalidades a las que admira y respeta, y agradeció a quienes organizaron el festejo y al jefe de gobierno porteño.

La animadora también compartió la emoción de mostrarle el video a sus hijos y reflexionó sobre el deseo de que su madre hubiera presenciado ese momento. “Lo quería compartir y poder contarle a mis hijos el profundo significado que tiene para mí ese hermoso gesto”, concluyó en su mensaje.

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