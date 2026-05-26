El balón se detuvo en Panamá: lesión a Coco Carrasquilla mantiene en vilo a la afición de la Marea Roja

Una fuerte entrada de Amaury García provocó la lesión de Adalberto "Coco" Carrasquilla en el partido entre Pumas y Cruz Azul, este domingo en México. REUTERS/Eloisa Sanchez

El balón no rueda. Una lesión en el aductor izquierdo podría ser la afectación de Adalberto “Coco” Carrasquilla, el mediocampista referente de la selección panameña, que se alista para ser el único representante de Centroamérica en el próximo Mundial de Fútbol a celebrarse en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Carrasquilla fue lesionado al minuto 56 en el partido que este domingo su equipo Pumas se enfrentaba al Cruz Azul por la supremacía del fútbol mexicano, en el que se impuso este último.

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Tras una fuerte entrada de Amaury García, Carrasquilla quedó tendido en el cesped, de donde salió tapándose el rostro con las manos, mientras que las lágrimas no tardaron en asomarse.

El golpe a Carrasquilla sacudió a los fanáticos panameños de la Marea Roja, que ante el silencio que reina están esperanzados de que la lesión le permita estar en el cercano Mundial.

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“Que se recupere pronto. Nos hace falta”, “Eres un guerrero, Panamá te apoya, te queremos”, “Pronta recuperación, realmente es uno de los jugadores que necesitamos para el Mundial”, son algunos de los comentarios de los fanáticos.

Adalberto "Coco" Carrasquilla, al centro, referente del fútbol panameño. FEPAFUT

Hay quienes van más allá y apoyados en su fe aseguran que “lo de Coco solo es un tirón”.

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Carrasquilla podría estar viajando este martes a Panamá para su recuperación, informó TVN.

Y como el destino es difícil de comprender, será este martes a las 10:00 a.m., en la asta de la bandera del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, cuando los panameños conocerán a los 26 convocados por el técnico Thomas Christiansen para asistir a la cita mundialista.

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La Federación Panameña de Fútbol informó que ya arrancaron los primeros movimientos oficiales de la selección con miras a su esperada actuación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panamá estará en el Grupo L junto a la selección de Inglaterra, Croacia y Ghana.

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El DT de la selección panameña, Thomas Christiansen, anunciará hoy a los convocados al Mundial. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

El domingo 24 de mayo inició la concentración oficial del equipo con la llegada de cuerpo técnico, staff y jugadores al hotel del onceno nacional.

Los primeros jugadores en reportarse pertenecen al grupo inicial de 29 jugadores que serán elegibles para formar parte de la convocatoria oficial que será anunciada por el DT Thomas Christiansen este martes.

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La selección se prepara para disputar un total de tres partidos de preparación previo a su viaje con dirección a Canadá para instalarse en su campamento base en New Tecumseth, Ontario.

La selección panameña inició este lunes con un entrenamiento cerrado. El martes y miércoles estarán en un entrenamiento abierto, para salir el jueves hacia Brasil, donde se enfrentará el 31 de mayo en un partido de preparación ante la selección de ese país, a jugarse en el mítico estadio Maracaná.

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Continuando con su periplo de preparación, la selección tendrá su partido de despedida en su estadio, el Rommel Fernández Gutiérrez, contra su similar de República Dominicana.

El debut de Panamá será el 17 de junio cuando se mida a la selección de Ghana. FEPAFUT

El debut de Panamá en su segunda participación en un Mundial de Fútbol será el 17 de junio, cuando se mida a la selección de Ghana, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

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Ese mismo escenario será testigo de su próximo encuentro contra la selección de Croacia, el 23 de junio.

El tercer y último partido de los seleccionados panameños será el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Inglaterra.