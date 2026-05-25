Cómo una semilla desconocida se convirtió en aliada en el control del colesterol y la glucosa

El psyllium sobresale como fuente natural de fibra soluble ideal para la salud digestiva y cardiovascular, según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psyllium, fuente natural de fibra soluble, goza de creciente popularidad como suplemento para el cuidado digestivo y el control del colesterol y la glucosa, según especialistas citados por National Geographic. Esta semilla, reconocida oficialmente como nutracéutica, se incorpora cada vez más en rutinas de bienestar frente a alternativas como la chía.

El psyllium aporta beneficios para la salud, entre los que se incluyen la reducción del colesterol LDL (conocido popularmente como malo), la regulación de la glucosa en sangre y la mejora del tránsito intestinal. Para consumirlo de manera segura y eficaz, los expertos recomiendan introducirlo gradualmente en la dieta y acompañarlo siempre con abundante líquido, optando por presentaciones sin edulcorantes ni colorantes añadidos.

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El psyllium procede de la semilla de Plantago ovata y su prestigio proviene de la fibra soluble que lo compone en su mayor parte. Este nutracéutico es avalado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dado su amplio espectro de beneficios, según indica National Geographic.

De uso común en suplementos para tratar problemas digestivos, el psyllium se disuelve en agua y forma un gel conocido como mucílago. Este gel resulta esencial para su acción positiva en el organismo, describen expertos en nutrición consultados por el medio.

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Beneficios del psyllium para la salud

El mucílago generado por el psyllium actúa como barrera y reduce la rapidez de absorción de glucosa en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal virtud del psyllium radica en su capacidad para formar mucílago, una sustancia gelatinosa que actúa como barrera ante la absorción rápida de glucosa en el intestino, explica la dietista registrada Jenna Volpe. De esta forma, el psyllium ralentiza la entrada de carbohidratos a la sangre y favorece una mejor regulación del azúcar.

Los suplementos de psyllium contribuyen a reducir el colesterol LDL al unirse a los ácidos biliares, que luego son eliminados del cuerpo. Esto obliga al organismo a utilizar más colesterol para producir nueva bilis, lo que disminuye los niveles circulantes, señala el director de medicina culinaria de la Universidad de Yale, Nate Wood.

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Está comprobado, de acuerdo con los estudios destacados por National Geographic, que el consumo periódico de psyllium mejora parámetros como la glucosa y el colesterol en sangre.

Además, potencia la sensación de saciedad, lo que ayuda en planes de pérdida de peso. Al llegar al colon, la fibra soluble del psyllium puede aliviar tanto el estreñimiento —al aumentar el volumen de las heces— como la diarrea —al absorber el exceso de agua—, lo que resulta útil en trastornos como el síndrome de intestino irritable, según resalta el medio.

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Cómo incorporar el psyllium en la dieta y advertencias

La clave para aprovechar los beneficios del psyllium es disolverlo en un mínimo de 240 ml y hasta 350 ml de agua o líquido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psyllium se comercializa como semilla, cáscara o polvo, presentaciones de sabor suave y leve gusto a nuez. Volpe recomienda triturar las semillas o cáscaras para optimizar el contacto con el agua y, así, acelerar la formación del mucílago.

Es fundamental disolver el psyllium en entre 240 y 350 ml de agua u otro líquido antes de consumirlo; de lo contrario, podría dificultar el paso del bolo alimenticio al absorber la humedad interna y formar grumos duros y poco digeribles, advierte Wood en declaraciones recogidas por National Geographic. Una vez mezclado, debe ingerirse de inmediato, ya que adquiere una textura densa en pocos minutos.

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El psyllium también puede añadirse a alimentos como yogur o avena, e incluso reemplazar al huevo en recetas veganas. Sin embargo, el calor elevado disminuye la cantidad de fibra soluble disponible.

Para quienes no acostumbran a consumir fibra, la adaptación debe ser gradual. “Si pasas de una dieta baja en fibra a una alta, pueden surgir hinchazón, cólicos o dolor abdominal”, explica Wood. Se recomienda empezar con media cucharadita, aumentando poco a poco hasta dos cucharadas diarias divididas en tres tomas y siempre con suficiente líquido, detalla National Geographic.

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La calidad de la fibra consumida es fundamental para la salud digestiva, especialmente cuando se incluyen o evitan ingredientes artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento idóneo para tomar psyllium depende de la necesidad: antes de comer, contribuye a la saciedad y regula el azúcar tras las comidas; después, favorece la motilidad intestinal. Si solo se busca regular el tránsito, su uso puede ser esporádico.

Suplementos de psyllium y su impacto en la salud intestinal

Los suplementos de psyllium en comprimidos contienen principalmente el ingrediente activo, mientras que los sobres saborizados mezclan cáscara de psyllium con colorantes y edulcorantes para mejorar el sabor. Según National Geographic, estos productos suelen clasificarse como alimentos ultraprocesados y su impacto sobre la microbiota intestinal depende en gran parte de los aditivos incorporados.

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La calidad de la fibra que se consume influye en la flora intestinal, ya que edulcorantes y colorantes pueden alterar el equilibrio del sistema digestivo. “Distintos suplementos y edulcorantes generan diferentes niveles de impacto en la microbiota”, advierte Wood al medio. Por este motivo, especialistas en nutrición recomiendan dar prioridad a fórmulas libres de añadidos para preservar la salud intestinal.

Optar por productos puros, sin ingredientes añadidos, permite disfrutar al máximo de los aportes del psyllium. Los expertos de National Geographic concluyen que la mejor alternativa es elegir psyllium natural, sin edulcorantes ni colorantes, para asegurar sus beneficios y proteger la microbiota.

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