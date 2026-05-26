“Desbloqueó otro idioma”: el hilarante momento en el que Colapinto intentó hablar en francés durante una entrevista

El piloto argentino generó un momento hilarante

Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá y firmó en Montreal su mejor resultado en la Fórmula 1, una actuación que combinó gestión de neumáticos, mejora sostenida de ritmo y una marca histórica para el automovilismo argentino en una carrera atravesada por abandonos, un roce con el muro y una estrategia de una sola parada. En las últimas horas, una entrevista suya intentando hablar en francés causó furor en las redes sociales.

En diálogo con el canal oficial F1, el piloto generó un momento hilarante con una periodista que no escapó del ojo de los fanáticos. La reportera consultó: “Tengo entendido que también estás aprendiendo francés. ¿Podrías decir quizá, no sé, algunas palabras para tus fanáticos, ya sea en inglés, en francés o en ambos?“.

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Rápidamente, Colapinto respondió: “Merci beaucoup, merci beaucoup” (Muchas gracias, muchas gracias), en un arranque prometedor por hablar el idioma. Sin embargo, su repertorio de palabras en francés se terminó abruptamente y, fiel a su estilo, optó por hacerle un gesto cómplice a la cámara. Vale recordar que el bonaerense fijó residencia en Mónaco, por lo que el francés pasó a ser parte de su vida cotidiana.

El video de la entrevista se viralizó entre sus seguidores y los usuarios en X (antes Twitter) no tardaron en generar memes y comentarios graciosos. “Desbloqueó otro idioma”, citó una internauta. Otra, indicó: “La cara del final, lo amo”. “Ojo con ese francés”, sumó una de las cuentas que se encargó de compartir las imágenes. “Messi, Gokú”, fue el comentario con más repercusión.

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En cuanto a la carrera, Colapinto largó décimo en el Circuito Gilles Villeneuve con neumáticos medios, pero ganó una posición antes de la partida porque el Racing Bulls de Arvid Lindblad no traccionó y debió iniciar desde boxes. Tras la salida conservó el noveno lugar y, al completar la primera vuelta, avanzó dos puestos más por las detenciones tempranas de Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren.

Con seis autos delante equipados con neumáticos blandos, el argentino administró mejor la degradación de sus medios y, en la vuelta 14, bajó a 1m17s202. En el giro 19 registró 1m17s015 y le sacó 5,9 segundos a Liam Lawson, de Racing Bulls; en la vuelta 24 volvió a mejorar con 1m16s865,

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El momento que reordenó la carrera llegó en la vuelta 30, cuando George Russell abandonó tras una lucha con su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, y apareció el Auto de Seguridad Virtual. Alpine llamó entonces a Colapinto para montar neumáticos duros e intentar llegar hasta el final sin otra detención.

La salida de boxes incluyó el susto de la jornada: ya con el compuesto duro, Colapinto rozó el muro, aunque consiguió mantenerse en el sexto lugar, posición que también heredó por la deserción de Russell. El incidente no alteró su rendimiento.

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Ese sexto puesto le dio 8 puntos y elevó su cosecha total a 20 puntos. Con ese registro, el piloto de 22 años quedó como el cuarto argentino con más unidades en la historia de la categoría, detrás de Carlos Alberto Reutemann, Juan Manuel Fangio y Froilán González.

“No paramos. Tengo confianza. Creo que desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho. A partir de eso estoy más competitivo. Estoy seguro de que iba por ahí. Gracias a Dios llegó temprano lo que llegó en Miami y nos hizo dar un pasito para adelante, estoy contento. Ahora, a disfrutar un poco y trabajar para la próxima”, reconoció Franco Colapinto posteriormente.

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El próximo compromiso será dentro de dos semanas en el Gran Premio de Mónaco, en el callejero de Montecarlo, donde prácticamente será local, más allá de su incipiente batalla con el idioma.