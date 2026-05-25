Salud

5 beneficios comprobados del propóleo

Este compuesto producido por las abejas, utilizado en diferentes culturas desde la antigüedad, ha sido objeto de diversos estudios que evidencian su rol en el cuidado inmunológico, la protección contra microorganismos y la salud bucal

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Primer plano de propóleo natural en forma de resina marrón brillante, depositado sobre una cuchara de madera, con un fondo gris y luz suave.
El propóleo refuerza el sistema inmunológico al estimular la producción de anticuerpos y mejorar la función de las células inmunitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propóleo, un compuesto natural producido por las abejas, concentra el interés científico por sus propiedades biológicas y sus posibles aplicaciones en la salud humana.

Diversos estudios, como los publicados por los National Institutes of Health (NIH) y la Cleveland Clinic, han identificado beneficios concretos de este producto, utilizado tradicionalmente como protector de las colmenas y ahora investigado en profundidad por la medicina moderna.

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Entre los efectos más destacados del propóleo se encuentran su capacidad para reforzar el sistema inmunológico, su acción antimicrobiana, su potencial antioxidante, su contribución a la cicatrización y la mejora de la salud bucal.

La composición del propóleo varía según el entorno, pero siempre incluye flavonoides, ácidos fenólicos y compuestos bioactivos responsables de sus efectos. Usado en la antigüedad por culturas como la egipcia y la griega, el propóleo es objeto de revisiones científicas que buscan establecer su eficacia y seguridad para el consumo humano.

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5 beneficios comprobados del propóleo para la salud

Infografía del propóleo: muestra una abeja, panal, frasco gotero, cinco beneficios para la salud y tres recomendaciones de uso.
El uso del propóleo muestra beneficios en la reducción de placa bacteriana, caries y problemas de encías en la salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Refuerza el sistema inmunológico. La literatura científica revisada por el NIH señala que el propóleo estimula la producción de anticuerpos y mejora la función de células inmunitarias, como los linfocitos. La Cleveland Clinic precisa que “el propóleo puede ayudar a combatir infecciones al modular la respuesta inmunológica”. Esta propiedad lo convierte en un aliado potencial frente a infecciones virales y bacterianas, especialmente en épocas de mayor circulación de agentes patógenos.
  2. Potente acción antioxidante. Estudios citados por la Cleveland Clinic y el NIH confirman que el propóleo contiene una elevada concentración de flavonoides y polifenoles. Estos compuestos contribuyen a neutralizar los radicales libres, moléculas asociadas con el daño celular y el envejecimiento prematuro. Según la evidencia, protege las células frente al estrés oxidativo, lo que podría influir en la prevención de enfermedades crónicas vinculadas a este proceso.
  3. Propiedades antimicrobianas y cicatrizantes: el propóleo ha demostrado ser eficaz para inhibir el crecimiento de bacterias, como Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans, implicadas en infecciones cutáneas y bucales. El NIH informa que los extractos de propóleo muestran actividad frente a bacterias grampositivas, gramnegativas e incluso algunos virus. La Cleveland Clinic detalla que el propóleo se utiliza en productos para el cuidado de heridas por su capacidad para acelerar la reparación tisular y reducir el riesgo de infección: “Favorece la cicatrización de heridas y la regeneración de la piel”, reporta el centro médico.
  4. Efecto antiinflamatorio: el propóleo contiene componentes que actúan sobre los mediadores de la inflamación. Según una revisión científica del NIH, la administración de propóleo se asocia con una disminución en la producción de citoquinas proinflamatorias. La Cleveland Clinic indica que este efecto puede contribuir al alivio de molestias como el dolor de garganta o las lesiones bucales. Aunque la evidencia en humanos es aún limitada, los resultados preclínicos respaldan el potencial del propóleo para personas con afecciones inflamatorias leves.
  5. Protección de la salud bucal: el uso del propóleo en productos para la higiene oral ha demostrado beneficios en la reducción de placa bacteriana y caries. De acuerdo con el NIH, los enjuagues y geles que contienen propóleo ayudan a disminuir la incidencia de aftas, gingivitis y otros problemas de las encías. Además, se ha observado que puede acelerar la curación de úlceras y lesiones bucales, lo que ha motivado su incorporación progresiva en la odontología preventiva.

Recomendaciones de uso y precauciones

Un paciente de camisa azul y un doctor con bata blanca se sientan frente a un escritorio en un consultorio moderno con una ventana grande y una bandera de Argentina.
Los expertos advierten sobre posibles reacciones alérgicas e interacciones medicamentosas del propóleo en grupos sensibles o de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el propóleo como suplemento, especialmente en personas con antecedentes de alergias a productos apícolas.

El propóleo se considera seguro en dosis moderadas, aunque pueden presentarse reacciones adversas en individuos sensibles. Los expertos sugieren no exceder la cantidad recomendada por el fabricante y evitar su uso sin supervisión médica en niños, mujeres embarazadas o personas inmunosuprimidas.

Fuentes y posibles riesgos asociados

Además de sus beneficios, la literatura científica recopila información sobre los posibles riesgos del consumo de propóleo. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas, especialmente si presentan sensibilidad a abejas o derivados de la miel.

Una fila de ocho frascos de vidrio ámbar con etiquetas de "PROPOLIS EXTRACT" y "PROPOLIS CAPSULES", tres con goteros, sobre un fondo blanco.
La eficacia y seguridad del propóleo dependen de la calidad del producto y la individualización del consumo supervisado por especialistas

No se recomienda su uso en reemplazo de tratamientos médicos convencionales. Según la Cleveland Clinic, “el propóleo puede interactuar con ciertos medicamentos o causar efectos no deseados en grupos de riesgo”.

Consideraciones sobre suplementación y seguridad

La seguridad del propóleo depende de factores como la calidad del producto y las condiciones individuales de cada persona.

Los especialistas recomiendan optar por suplementos certificados y adquirirlos en establecimientos de confianza. Antes de iniciar cualquier régimen de suplementación, es fundamental buscar el asesoramiento de un profesional sanitario.

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