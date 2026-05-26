Deportes

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

El conjunto xeneize frenó una propuesta de 8 millones de dólares del equipo turco y enfrenta el seguimiento del campeón italiano sobre uno de sus mejores juveniles

Guardar
Google icon
formación boca juniors vs cruzeiro
La formación de Boca Juniors ante Cruzeiro por la Copa Libertadores (Fotobaires)

Boca Juniors enfrenta una presión creciente del mercado europeo sobre dos de sus mediocampistas jóvenes y máximas promesas. El especialista en transferencias Ekrem Konur reveló que el Inter de Milán tiene en la mira a Tomás Aranda, el volante de 19 años surgido de las inferiores xeneizes, mientras que el periodista argentino Germán García Grova informó que Trabzonspor de Turquía presentó una oferta formal de 8 millones de dólares por el 100% del pase de Milton Delgado, propuesta que el club rechazó de plano.

Según Konur, referente europeo en el seguimiento del mercado de pases, el conjunto italiano sumó a Aranda a su lista de objetivos para el próximo ciclo de transferencias. El mediocampista zurdo, nacido el 9 de mayo de 2007, debutó en primera división el 28 de enero de 2026 ante Estudiantes de La Plata y desde entonces acumuló 20 presencias, con un gol y dos asistencias. Su rendimiento no pasó desapercibido en Europa: el portal Transferfeed lo vincula también con Parma y Como, dos clubes italianos con tradición de apostar por talentos sudamericanos jóvenes.

PUBLICIDAD

Tomás Aranda
Tomás Aranda, una de las joyas de las inferiores de Boca Juniors que se asentó en Primera División

La gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca tomó recaudos ante la avalancha de consultas. El club fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de euros para blindar al jugador y evitar una salida a bajo precio, un mecanismo que el Consejo de Fútbol ya aplicó con otros activos de la cantera. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, Boca no siente urgencia para negociar y aspira a que cualquier interesado abone la cifra establecida sin margen de regateo.

El caso de Delgado recorre un camino paralelo. García Grova precisó que Trabzonspor —que disputará la Europa League la próxima temporada— envió una oferta de 8 millones de dólares por el 100% de la ficha del volante de 20 años, pero la dirigencia xeneize respondió con una negativa tajante. Tras ese rechazo, el club turco no volvió a comunicarse. Según el medio turco Fotomac y el periodista argentino César Merlo, Boca considera que la propuesta está lejos del valor real del jugador y apunta a la cláusula de rescisión, valuada en torno a los 20 millones de dólares, como piso para cualquier negociación.

PUBLICIDAD

Milton Delgado también es seguido desde Europa (REUTERS/Agustin Marcarian)
Milton Delgado también es seguido desde Europa (REUTERS/Agustin Marcarian)

El interés por Delgado no se limita a Trabzonspor. El periodista Ezequiel Sosa reportó que Beşiktaş, también de la liga turca, incorporó al mediocampista a su lista de seguimiento en el marco de un proceso de renovación de plantel. El jugador, cuyo valor de mercado en Transfermarkt trepó de 2,5 millones de euros en abril de 2025 a 7 millones en mayo de 2026, completó 22 partidos oficiales en la presente temporada con una asistencia.

La situación de ambos jugadores se enmarca en una tendencia que Boca sostiene desde la llegada de Riquelme a la presidencia: blindar a los talentos propios con cláusulas altas y contratos largos, de modo de negociar desde una posición de fortaleza. Aranda y Delgado, en tanto, tienen su próximo compromiso en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile, este jueves en La Bombonera en el cierre de fase de grupos.

Temas Relacionados

Boca JuniorsInter de MilánTrabzonsporMilton DelgadoTomás Aranda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

El Pirata celebró su primera estrella en las calles de Córdoba y los festejos en el micro estuvieron al borde de la tragedia

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El presidente de la Academia inició la búsqueda del próximo técnico con cuatro perfiles sobre la mesa, todos con trayectoria internacional y afinidad por la proyección de jugadores de divisiones inferiores

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

El Huevo tuvo que ser reemplazado y encendió las alarmas en la selección argentina

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

El cuerpo técnico puso en marcha la preparación, pero mantiene abierta la decisión sobre los convocados a la Copa del Mundo

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

Roland Garros: jornada con presencia argentina y un duelo nacional entre Sebastián Báez y Román Burruchaga

Además del cruce albiceleste, Juan Manuel Cerúndolo, Facundo Díaz Acosta y Francisco Comesaña buscarán avanzar en el major parisino. Orden de juego y cómo ver la jornada en vivo

Roland Garros: jornada con presencia argentina y un duelo nacional entre Sebastián Báez y Román Burruchaga

DEPORTES

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

Roland Garros: jornada con presencia argentina y un duelo nacional entre Sebastián Báez y Román Burruchaga

TELESHOW

“Cris Morena me pagó mis primeros viajes por el mundo”: el sorprendente relato de una famosa influencer turística

“Cris Morena me pagó mis primeros viajes por el mundo”: el sorprendente relato de una famosa influencer turística

Las lágrimas de Ulises Bueno por el campeonato de Belgrano: la promesa que cumplió y su dedicatoria para Rodrigo

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana fiscalizó 19 mil motociclistas y retuvo a más de 6 mil motos en control de fin de semana

República Dominicana fiscalizó 19 mil motociclistas y retuvo a más de 6 mil motos en control de fin de semana

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala advierte sobre campaña anticipada en actividades partidarias

La dictadura cubana publicó una la lista de 2.010 indultados: incluye a solo un preso político

Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera

Rodrigo Paz dijo que hará respetar la Constitución ante las protestas que exigen su salida: “Una minoría no puede abusar”