Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

La formación de Boca Juniors ante Cruzeiro por la Copa Libertadores (Fotobaires)

Boca Juniors enfrenta una presión creciente del mercado europeo sobre dos de sus mediocampistas jóvenes y máximas promesas. El especialista en transferencias Ekrem Konur reveló que el Inter de Milán tiene en la mira a Tomás Aranda, el volante de 19 años surgido de las inferiores xeneizes, mientras que el periodista argentino Germán García Grova informó que Trabzonspor de Turquía presentó una oferta formal de 8 millones de dólares por el 100% del pase de Milton Delgado, propuesta que el club rechazó de plano.

Según Konur, referente europeo en el seguimiento del mercado de pases, el conjunto italiano sumó a Aranda a su lista de objetivos para el próximo ciclo de transferencias. El mediocampista zurdo, nacido el 9 de mayo de 2007, debutó en primera división el 28 de enero de 2026 ante Estudiantes de La Plata y desde entonces acumuló 20 presencias, con un gol y dos asistencias. Su rendimiento no pasó desapercibido en Europa: el portal Transferfeed lo vincula también con Parma y Como, dos clubes italianos con tradición de apostar por talentos sudamericanos jóvenes.

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Tomás Aranda, una de las joyas de las inferiores de Boca Juniors que se asentó en Primera División

La gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca tomó recaudos ante la avalancha de consultas. El club fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de euros para blindar al jugador y evitar una salida a bajo precio, un mecanismo que el Consejo de Fútbol ya aplicó con otros activos de la cantera. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, Boca no siente urgencia para negociar y aspira a que cualquier interesado abone la cifra establecida sin margen de regateo.

El caso de Delgado recorre un camino paralelo. García Grova precisó que Trabzonspor —que disputará la Europa League la próxima temporada— envió una oferta de 8 millones de dólares por el 100% de la ficha del volante de 20 años, pero la dirigencia xeneize respondió con una negativa tajante. Tras ese rechazo, el club turco no volvió a comunicarse. Según el medio turco Fotomac y el periodista argentino César Merlo, Boca considera que la propuesta está lejos del valor real del jugador y apunta a la cláusula de rescisión, valuada en torno a los 20 millones de dólares, como piso para cualquier negociación.

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Milton Delgado también es seguido desde Europa (REUTERS/Agustin Marcarian)

El interés por Delgado no se limita a Trabzonspor. El periodista Ezequiel Sosa reportó que Beşiktaş, también de la liga turca, incorporó al mediocampista a su lista de seguimiento en el marco de un proceso de renovación de plantel. El jugador, cuyo valor de mercado en Transfermarkt trepó de 2,5 millones de euros en abril de 2025 a 7 millones en mayo de 2026, completó 22 partidos oficiales en la presente temporada con una asistencia.

La situación de ambos jugadores se enmarca en una tendencia que Boca sostiene desde la llegada de Riquelme a la presidencia: blindar a los talentos propios con cláusulas altas y contratos largos, de modo de negociar desde una posición de fortaleza. Aranda y Delgado, en tanto, tienen su próximo compromiso en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile, este jueves en La Bombonera en el cierre de fase de grupos.

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