Deportes

La aparición de Michael Jordan en la despedida de Pep Guardiola del Manchester City: su especial discurso

La leyenda de los Chicago Bulls se hizo presente en un mensaje proyectado durante el homenaje al entrenador español, que deja los Ciudadanos tras su etapa más exitosa

Guardar
Google icon
La estrella de la NBA felicitó al técnico español en su despedida del Manchester City

El fin de una era en el Manchester City se vivió con emoción y reconocimiento cuando Pep Guardiola fue homenajeado por la hinchada tras cerrar una etapa marcada por logros deportivos sin precedentes. Uno de los momentos más comentados de la celebración fue el mensaje proyectado de Michael Jordan, quien se sumó a la despedida con palabras que sorprendieron a los presentes.

La jornada comenzó con una caravana en autobús descapotable que recorrió las calles repletas de aficionados. La celebración culminó en el Co-op Live Arena, próximo al Etihad Stadium, donde el ambiente festivo se mezcló con la nostalgia y el agradecimiento hacia el técnico catalán. Allí, miles de seguidores vibraron con los recuerdos de los títulos obtenidos durante la última década, mientras coreaban cánticos en honor a Guardiola y a los jugadores que también se despidieron en la ocasión.

PUBLICIDAD

El Manchester City despidió a Pep Guardiola en un acto que reunió a miles de hinchas (REUTERS/Scott Heppell)
El Manchester City despidió a Pep Guardiola en un acto que reunió a miles de hinchas (REUTERS/Scott Heppell)

Durante la fiesta de despedida, se proyectó en pantalla un mensaje especial del exjugador de los Chicago Bulls, que es uno de los máximos ídolos del español. “Hola Pep, soy Michael Jordan. Solo quería felicitarte por una carrera increíble, disfruta de tu descanso, mucha suerte en el campo de golf y no te desvíes del camino. Felicidades”, declaró el legendario basquetbolista. El gesto fue interpretado como el reconocimiento de una leyenda a otra, y se multiplicaron los comentarios que celebraron la dedicatoria: “De ídolo a ídolo del fútbol”, se leyó en las redes sociales, mientras otros destacaron que “en el ámbito deportivo dos leyendas uno como técnico de fútbol y el otro en el básquet lo ganó todo”.

Este momento sintetizó el impacto internacional del técnico español y el respeto que su figura genera en el mundo del deporte. La jornada también contó con presencias destacadas, como la del excapitán del City y actual entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, así como la de Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda Oasis y reconocido seguidor del club. Ambos participaron del homenaje, sumando palabras de reconocimiento y afecto hacia quien fue responsable de la época más exitosa en la historia de la institución.

PUBLICIDAD

El entrenador catalán agradeció a la hinchada y cerró una era ganadora (Reuters/Jason Cairnduff)
El entrenador catalán agradeció a la hinchada y cerró una era ganadora (Reuters/Jason Cairnduff)

Otro momento emotivo fue la despedida de Bernardo Silva, quien se mostró visiblemente conmovido tras disputar su último partido el domingo ante Aston Villa, después de nueve temporadas en el club. El defensor John Stones también fue ovacionado y recibió muestras de cariño del público, en una escena de despedidas múltiples y emociones compartidas.

El evento sirvió para repasar una década de éxitos bajo la conducción del técnico catalán. En ese periodo, el Manchester City sumó seis títulos de la Premier League, una Champions League, la primera en la historia del club, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes. Además, la ceremonia honró los recientes triunfos en la Copa FA, la Copa Carabao 2026, el título de la Superliga Femenina de Barclays y la Copa Juvenil de la FA Sub-18.

Guardiola asistió al homenaje junto a sus hijos María, Marius y Valentina, en una jornada donde la emoción dominó el ambiente (Reuters/Jason Cairnduff)
Guardiola asistió al homenaje junto a sus hijos María, Marius y Valentina, en una jornada donde la emoción dominó el ambiente (Reuters/Jason Cairnduff)

La celebración alcanzó otro punto culminante cuando los jugadores y exjugadores llevaron al escenario los veinte trofeos conquistados bajo las órdenes de Guardiola. El técnico se dirigió a los presentes con palabras de gratitud: “Muchas gracias por venir aquí esta noche a decir adiós. He sentido la conexión que tiene este club desde el primer minuto. Muchas gracias, no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Lo llevaré conmigo el resto de mi vida”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado.

El acto de despedida, realizado este lunes, reunió a figuras emblemáticas y a una multitud de aficionados que colmaron las calles de Manchester. El entrenador estuvo acompañado en todo momento por sus tres hijos: María, Marius y Valentina. El ambiente fue de celebración, pero también de reconocimiento al legado construido a lo largo de diez años de trabajo y dedicación al frente del equipo inglés. Todo indica que será reemplazado por Enzo Maresca, ex Chelsea.

Temas Relacionados

Pep GuardiolaManchester CityMichael JordanDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

El conjunto xeneize frenó una propuesta de 8 millones de dólares del equipo turco y enfrenta el seguimiento del campeón italiano sobre uno de sus mejores juveniles

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

El Pirata celebró su primera estrella en las calles de Córdoba y los festejos en el micro estuvieron al borde de la tragedia

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El presidente de la Academia inició la búsqueda del próximo técnico con cuatro perfiles sobre la mesa, todos con trayectoria internacional y afinidad por la proyección de jugadores de divisiones inferiores

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

El Huevo tuvo que ser reemplazado y encendió las alarmas en la selección argentina

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

El cuerpo técnico puso en marcha la preparación, pero mantiene abierta la decisión sobre los convocados a la Copa del Mundo

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

DEPORTES

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

TELESHOW

Chelo Weigandt, jugador de Boca y exnovio de Ángela Leiva, será papá por primera vez

Chelo Weigandt, jugador de Boca y exnovio de Ángela Leiva, será papá por primera vez

“Cris Morena me pagó mis primeros viajes por el mundo”: el sorprendente relato de una famosa influencer turística

Las lágrimas de Ulises Bueno por el campeonato de Belgrano: la promesa que cumplió y su dedicatoria para Rodrigo

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

INFOBAE AMÉRICA

El balón se detuvo en Panamá: lesión a Coco Carrasquilla mantiene en vilo a la afición de la Marea Roja

El balón se detuvo en Panamá: lesión a Coco Carrasquilla mantiene en vilo a la afición de la Marea Roja

República Dominicana fiscalizó 19 mil motociclistas y retuvo a más de 6 mil motos en control de fin de semana

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala advierte sobre campaña anticipada en actividades partidarias

La dictadura cubana publicó una la lista de 2.010 indultados: incluye a solo un preso político

Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera