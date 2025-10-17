Salud

El momento ideal para tomar Omega-3 y potenciar sus efectos en el cuerpo

Diversos factores influyen en cómo el cuerpo lo asimila. Los expertos coinciden en que pequeños cambios en la rutina pueden multiplicar los beneficios de este nutriente esencial para la salud general

Por Nazareno Rosen

Guardar
El omega-3 es esencial para
El omega-3 es esencial para la salud cardiovascular, cerebral y articular, y ayuda a prevenir enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos Omega-3 ocupan un lugar esencial en la nutrición humana debido a su impacto en diversas funciones corporales. Participan en la salud cardiovascular, cerebral y articular, y su adecuado consumo se vincula a la prevención de enfermedades crónicas. Diversos estudios han documentado su propiedad antiinflamatoria, útil para ayudar a reducir el riesgo de cardiopatías y artritis. Por el contrario, la deficiencia de omega-3 se relaciona con problemas como depresión, disminución en la capacidad de aprendizaje y mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Aunque el omega-3 está presente en alimentos como pescados, semillas de lino y nueces, en muchos casos la dieta occidental resulta insuficiente, especialmente en países como Estados Unidos. En estas circunstancias, la suplementación se vuelve necesaria para alcanzar los niveles recomendados. La consulta con un profesional de la salud resulta imprescindible antes de incorporar suplementos.

Dividir la dosis diaria de
Dividir la dosis diaria de omega-3 antes del desayuno y la cena puede reducir molestias como el reflujo y el sabor a pescado (Crédito: Freepik)

Cuándo es mejor tomar los suplementos de omega-3

Keelin Murphy, experta en nutrición, señaló en diálogo con EatingWell que, aunque se requieren más investigaciones para definir el mejor momento del día, algunos estudios sugieren un impacto más favorable en la salud cardíaca cuando los suplementos se consumen en la cena y no en el desayuno. Esta diferencia podría responder a factores como el ritmo circadiano y la acidez estomacal al consumirlos en ayunas.

Por su parte, Jaime Bachtell-Shelbert, nutricionista, propuso una estrategia para quienes experimentan reflujo o sabor a pescado tras el consumo: dividir la dosis diaria en dos tomas, una antes del desayuno y otra antes de la cena. Según Bachtell-Shelbert: “Se recomienda consumir suplementos de omega-3 justo antes de una comida con grasas saludables. Esto evita que el aceite flote en el estómago y facilita su mezcla con los alimentos, lo que promueve una mejor digestión”.

La absorción de suplementos de
La absorción de suplementos de omega-3 mejora cuando se toman junto con comidas que contienen grasas saludables (Freepik)

Murphy añadió: “La absorción de omega-3 mejora al tomarlo junto con una comida porque nuestro cuerpo produce las enzimas encargadas de descomponer la grasa presente en estos suplementos”.

Estas recomendaciones buscan, además de favorecer la absorción, evitar molestias comunes asociadas al consumo de omega-3, como el reflujo y el sabor desagradable. Dividir la dosis diaria puede aumentar la tolerancia y minimizar los efectos indeseados.

Importancia de combinar omega-3 con alimentos y grasas saludables

Para optimizar la absorción de los omega-3, uno de los factores clave es su ingesta junto con alimentos ricos en grasas saludables. Esta recomendación se basa en la naturaleza liposoluble del omega-3: su digestión y aprovechamiento se facilita cuando hay grasas en el sistema digestivo.

Los expertos sugieren consumir los suplementos justo antes o durante una comida principal, logrando una mejor mezcla en el estómago y favoreciendo la acción de las enzimas digestivas. Tomar el suplemento en ayunas puede reducir su biodisponibilidad, lo que limita sus beneficios. Aunque no existen datos concluyentes sobre qué alimentos potencian más esta absorción, la sugerencia general es acompañar el suplemento con comidas habituales que incluyan lípidos.

Tipos de suplementos de omega-3 y sus fuentes

Existen tres principales tipos de ácidos grasos omega-3: EPA, DHA y ALA. Tanto el EPA como el DHA se encuentran principalmente en el aceite de pescado y de krill, y son absorbidos con mayor eficacia por el organismo. El ALA, presente en fuentes vegetales como linaza, nueces y semillas de chía, debe convertirse en EPA y DHA, aunque este proceso resulta poco eficiente.

El aceite de pescado y
El aceite de pescado y de krill son fuentes ricas en EPA y DHA, los tipos de omega-3 más aprovechables por el cuerpo humano (Freepik)

Entre los suplementos más comunes, el aceite de pescado destaca por su riqueza en EPA y DHA, aunque es esencial elegir productos de calidad para evitar contaminantes. El aceite de krill también ofrece EPA y DHA, con mayor biodisponibilidad y la presencia de astaxantina, un antioxidante natural. Por otra parte, el aceite de algas constituye la alternativa vegetal, adecuada si se sigue una dieta vegetariana o vegana. Generalmente, contiene ALA, aunque hay variedades enriquecidas con EPA.

La elección del suplemento debe contemplar la preferencia dietética, así como la calidad y seguridad del producto, priorizando aquellos cuya pureza haya sido verificada.

Relación entre actividad física y necesidades de omega-3

El nivel de actividad física influye directamente en la cantidad de omega-3 que el cuerpo necesita. Las personas físicamente activas, especialmente los atletas, pueden obtener mejoras en el rendimiento y recuperación muscular gracias a los efectos antiinflamatorios de estos nutrientes. Además, la suplementación puede disminuir el dolor muscular y reducir el riesgo de lesiones.

En quienes llevan un estilo de vida sedentario, los requerimientos suelen ser menores, aunque el consumo regular sigue siendo beneficioso para funciones cardiovasculares y antiinflamatorias. Mantener una ingesta constante es importante, ya que los efectos óptimos del omega-3 se alcanzan cuando sus niveles permanecen estables a largo plazo. Se recomienda siempre una evaluación individual para determinar la dosis adecuada según las características personales y el estilo de vida.

Temas Relacionados

SaludSalud cardiovascularNutriciónÁcidos grasos omega-3Alimentación saludableNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuáles son los métodos recomendados por expertos que permiten aliviar el dolor menstrual sin medicamentos

Acciones sencillas y pequeños ajustes en el estilo de vida son centrales ante estas molestias. En qué casos es fundamental acudir a una consulta profesional, según médicos de Cleveland Clinic

Cuáles son los métodos recomendados

Qué es el fibermaxing, la estrategia alimentaria que mejora la función digestiva y el bienestar

Nutricionistas y entidades de salud recomiendan adaptar la ingesta de manera progresiva para evitar molestias y aprovechar los beneficios de este plan de alimentación. Cuáles son los pasos ideales

Qué es el fibermaxing, la

Cómo volverse inquebrantable con un régimen de pasos claros y sencillos para la actitud mental, según un ex marine

El método de DJ Shipley, con pasado como Navy SEAL, destaca que anticipar tareas, organizar el entorno y separar roles ayuda a reducir el estrés. Entrevistado para el pódcast “Huberman Lab”, compartió las claves para fortalecer la salud mental

Cómo volverse inquebrantable con un

El hábito número uno para las mujeres mayores de 50 años que transforma el bienestar físico y emocional

Esta actividad ayuda a controlar la presión arterial, mejora el ánimo y contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, según recomendaciones de especialistas en salud femenina y envejecimiento activo

El hábito número uno para

Paso a paso: cómo lograr un día ideal para la salud del corazón, según la ciencia

Estudios de la American Heart Association evidencian que simples acciones diarias influyen en el bienestar cardíaco y ayudan a evitar complicaciones. Consejos prácticos para sumar estos cambios a la rutina

Paso a paso: cómo lograr
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atacaron a tiros a una

Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

Condenaron a un funcionario municipal de Entre Ríos por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Tragedia en Córdoba: se desplomó el ascensor de una casa y una mujer murió

Un ex empleado de la Cámara de Diputados fue condenado por traficar éxtasis y querer sobornar a un policía

Le encrucijada del Presidente: entre las urnas y Trump

INFOBAE AMÉRICA
Alarmante hallazgo en Florida: detectan

Alarmante hallazgo en Florida: detectan señales similares a “Alzhéimer” en delfines varados en una laguna

Así se crearon los canales en Marte que desafiaron a la ciencia e intrigaron a los científicos durante décadas

Luis Monti y el recorrido que lo llevó a disputar dos finales de la Copa del Mundo con selecciones distintas en contextos de máxima tensión

El misterio de la tumba de Charlotte Temple: el lugar donde descansa una heroína literaria que nunca existió

Una bomba destruyó el auto de un reconocido periodista italiano: Meloni calificó el hecho como un “grave acto de intimidación”

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”