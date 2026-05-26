El Salvador

El Salvador y organismo latinoamericano impulsan un centro de alta tecnología para transformar la formación pública en el país

El acuerdo anunciado por la Vicepresidencia busca fortalecer la digitalización estatal, profesionalizar a los funcionarios y posicionar a El Salvador como referente regional en innovación tecnológica aplicada al sector público

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La Vicepresidencia selló una cooperación clave con CERTAL para modernizar procesos públicos y fortalecer vínculos tecnológicos con Uruguay (Foto cortesía Vicepresidencia salvadoreña)
La Vicepresidencia selló una cooperación clave con CERTAL para modernizar procesos públicos y fortalecer vínculos tecnológicos con Uruguay (Foto cortesía Vicepresidencia salvadoreña)

La Vicepresidencia de El Salvador oficializó nuevas iniciativas de cooperación con el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL) para fortalecer la transformación digital del Estado y la formación de funcionarios. El anuncio se conoció este lunes tras una reunión en la que participaron el vicepresidente Félix Ulloa y el presidente ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro, informó la institución.

El acuerdo apunta a reforzar capacidades institucionales y a ampliar la cooperación técnica en áreas vinculadas con innovación, telecomunicaciones y modernización del sector público, según la Vicepresidencia salvadoreña. El encuentro también incluyó a autoridades del Centro Nacional de Registros (CNR), que presentaron avances en herramientas digitales ya implementadas.

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Ulloa, en su rol de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), planteó como eje la profesionalización del servicio público.

¿Qué se acordó entre la Vicepresidencia y CERTAL?

La Vicepresidencia de la República de El Salvador indicó que las conversaciones con CERTAL se enfocaron en el fortalecimiento institucional y en proyectos asociados a la digitalización de procesos del Estado, con la ESIAP como plataforma de formación para el sector público.

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El convenio apunta a transformar la capacitación de funcionarios y modernizar trámites públicos con el respaldo de expertos regionales (Foto cortesía Vicepresidencia salvadoreña)
El convenio apunta a transformar la capacitación de funcionarios y modernizar trámites públicos con el respaldo de expertos regionales (Foto cortesía Vicepresidencia salvadoreña)

Por CERTAL, Scotellaro sostuvo que existe interés regional en el modelo salvadoreño por su integración de tecnología, turismo, innovación y educación. “El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo", dijo durante la reunión, según la Vicepresidencia.

Scotellaro anunció que la organización avanzará con los pasos para instalar un centro de formación de alta tecnología, lo que, según planteó, ampliará el alcance de la cooperación con instituciones salvadoreñas.

La Vicepresidencia vinculó esa iniciativa con el trabajo de la ESIAP y con la agenda de modernización estatal, y señaló que el nuevo esquema de cooperación también busca consolidar vínculos entre Uruguay y El Salvador.

Los avances del CNR en digitalización de trámites

En el encuentro, el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, presentó los cambios aplicados en la institución para agilizar trámites y reducir costos, según el reporte oficial. En ese marco, enumeró herramientas ya disponibles en el país.

“El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico", puntualizó Trigueros, de acuerdo con la Vicepresidencia.

El proyecto involucra a la ESIAP y refuerza la colaboración con Uruguay en tecnología para el sector estatal y la profesionalización de funcionarios (Foto cortesía Vicepresidencia salvadoreña)
El proyecto involucra a la ESIAP y refuerza la colaboración con Uruguay en tecnología para el sector estatal y la profesionalización de funcionarios (Foto cortesía Vicepresidencia salvadoreña)

La participación de El Salvador en un encuentro de CERTAL en Montevideo

La Vicepresidencia salvadoreña también informó que funcionarios salvadoreños participaron recientemente en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL en Montevideo, donde expusieron avances de modernización institucional y proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, cuya agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y mesas de debate centradas en los principales desafíos del ecosistema digital global.

Asimismo, se contó con el apoyo de instituciones públicas, organismos internacionales, empresas y medios de comunicación de toda la región, consolidándose como uno de los principales espacios de intercambio y reflexión sobre transformación digital en América Latina.

CERTAL, según su descripción institucional, organiza instancias de diálogo entre el sector público y el privado en temas vinculados con telecomunicaciones y capacitación, a través de cumbres, simposios y varios encuentros de alto nivel.

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