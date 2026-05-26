“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

Un futbolista del Pirata se dio la cabeza con un cartel de señalamiento vial

Belgrano logró este domingo su primera estrella en Primera División y desató una celebración masiva en Córdoba, con miles de hinchas en las calles y el canto de “dale campeón”. La caravana en micro descapotable prevista para el domingo por la noche se postergó por la cantidad de personas que coparon las calles. Sin embargo, se reanudó un día después y estuvo al borde de convertirse en tragedia cuando un jugador impactó con un cartel vial.

Este lunes, el Pirata recorrió el anillo de Circunvalación para continuar la vuelta olímpica con su gente. El festejo incluyó banderas celestes, humo, cánticos y familias que acompañaron el trayecto.

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Los jugadores del equipo dirigido por Ricardo Zielinski continuaron los festejos un día después de obtener el título frente a River. El plantel se reunió a las 14 para dar comienzo al trayecto.

El Pirata festejó el título en las calles de Córdoba

Antes de la salida, el capitán Lucas Zelarayán publicó una historia de Instagram desde el colectivo del plantel con el mensaje: “Yendo CAB”. También Emiliano Rigoni y Santiago Longo convocaron a los hinchas al recorrido.

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La procesión partió desde el predio de Villa Esquiú y recorrió todo el anillo, donde los simpatizantes esperaban el paso del colectivo descapotable que trasladó al plantel con el trofeo de la Liga Profesional.

La caravana alcanzó el estadio mundialista Mario Alberto Kempes y luego superó la altura de la avenida Fuerza Aérea, en dirección a ese sector de la ciudad.

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Durante el trayecto, los futbolistas se detuvieron cerca del Amadeo Nuccetelli y dejaron un muñeco con la camiseta de Talleres en un puente peatonal que cruza la Circunvalación, según El Doce. La seguridad del festejo quedó a cargo de la Policía de Córdoba. Ante la expectativa de una concurrencia masiva, las autoridades pidieron a los hinchas respetar las indicaciones durante todo el recorrido.

La figura del Pirata celebró con el artista

En una parte del trayecto, las cámaras de ESPN captaron el momento justo en el que Sebastián Longo dio con su cabeza contra un cartel que indicaba el acceso a Villa Allende por la Avenida Rafael Núñez. “¡Agachate!. Avisale. Casi cae”, fueron los gritos desesperados de los periodistas del programa Equipo F.

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La noche anterior, Belgrano llevó el festejo hasta Jesús María, donde el plantel celebró sobre el escenario junto a Carlos “La Mona” Jiménez.

Anoche, los jugadores del Pirata viajaron al Festival Nacional del Cuarteto y se sumaron a una programación que, de acuerdo con reportes de medios locales de Córdoba, superó las 12 horas de espectáculo continuo y reunió a miles de personas.

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En el Anfiteatro José Hernández, el plantel apareció por sorpresa en el escenario durante la presentación de La Mona Jiménez. “Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, dijo el cantante, en una noche en la que recibió de regalo una camiseta con el número nueve entregada por los futbolistas campeones y también la medalla de la Liga Profesional de Fútbol.

Durante el show sonó “Enamorado”, la canción de La Mona que la hinchada celeste adoptó en la cancha. Los jugadores la entonaron junto al cantante con la adaptación futbolera: “Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano”.

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El futbolista que más veces tomó el micrófono fue Lucas Zelarayán, fanático del artista. “Te amo, aguante Jiménez y aguante Belgrano”, expresó el futbolista, en una intervención en la que además cantó frente a los miles de asistentes.

“Es nuestro mandamás, es Giménez, y esto lo hacemos con muchísimo respeto a todos los hinchas de otros equipos. Disculpen, pero queríamos venir a saludar a alguien que nos marcó la vida a todos los cordobeses y hoy nos merecíamos festejarlo con él, con nuestro ‘Dios’ y con nuestro mandamás. Muchísimas gracias por el aguante”, añadió además Zelarayán.

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