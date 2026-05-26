Chelo Weigandt, jugador de Boca y exnovio de Ángela Leiva, será papá por primera vez

Marcelo Weigandt, jugador de Boca Juniors, confirmó que será padre por primera vez junto a su pareja Nayla Rosica (Video: LAM, América TV)

El mundo del espectáculo y el fútbol se cruzaron esta noche tras la confirmación de que Marcelo “Chelo” Weigandt, actual jugador de Boca Juniors, será padre por primera vez junto a su pareja Nayla Rosica. La noticia, que ya era un secreto a voces en el entorno íntimo del futbolista, fue confirmada en las últimas horas a través de las redes sociales de la familia, y rápidamente generó repercusión por el trasfondo sentimental que la rodea: Weigandt fue pareja de la cantante Ángela Leiva hasta hace poco más de un año, en una historia que tuvo compromiso, viajes, exposición pública y un final abrupto.

Según relataron los panelistas de LAM (América TV), el embarazo de Nayla Rosica tiene cuatro meses y la relación con el defensor lleva apenas seis. Ella fue nutricionista del club de la Ribera y, además, es hija de uno de lo dirigentes de Boca, lo que profundizó el vínculo con el club desde el inicio. La pareja, que se conoció en el ámbito xeneize, decidió blanquear la noticia después de que la hermana de Chelo, More Weigandt, publicara en Instagram que había sido elegida madrina del bebé en camino.

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El embarazo de Nayla Rosica, quien además es hija de un dirigente xeneize, fue confirmado tras cuatro meses de gestación

La historia llamó la atención por los tiempos. Weigandt venía de vivir una relación intensa y muy mediática con la cantante de cumbia Ángela Leiva. El romance se hizo público a finales de 2024 y, en menos de un año, la pareja ya hablaba de casamiento y compartía viajes, proyectos y muestras de afecto en las redes sociales. Sin embargo, la relación terminó de manera abrupta y dolorosa para la artista. Según recordó el panel de LAM, Weigandt decidió terminar el vínculo de forma unilateral y se lo comunicó a Ángela por WhatsApp cuando él estaba jugando en el Inter de Miami. Durante un mes, ella intentó tener algún tipo de contacto para obtener explicaciones, pero él se mantuvo completamente distante. Finalmente, cuando lograron hablar, el futbolista le dijo que no estaba para una relación, dando por finalizada la historia.

La noticia del embarazo de Nayla Rosica, la nueva pareja de Chelo, no tardó en generar repercusión entre quienes seguían de cerca la historia de Ángela y el defensor. En el panel del programa, se destacó que la cantante venía de una historia dura de violencia de género con su exrepresentante y que, al conocer a Weigandt, había sentido que la vida le daba una nueva oportunidad en el amor. La relación intensa, la exposición y los planes de futuro hicieron que muchos se sorprendieran por el final abrupto y por la rapidez con la que el futbolista rehízo su vida.

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Nayla Rosica, actual pareja de Chelo Weigandt, trabajó como nutricionista en Boca Juniors, lo que fortaleció su vínculo con el club

Pepe Ochoa relató cómo fue el final: “Él se lo comunica a ella por WhatsApp. Ella no entendía absolutamente nada. Él lo decidió de manera unilateral, se lo comunica a ella por WhatsApp. Ella contó que intentó hablar con él, comunicarse. Estuvo un mes sin que él le hablase por teléfono. Hasta que hablaron y él le dijo: ‘No, yo no estoy para una relación’, pero venían de una relación muy intensa. Se habían conocido en una fiesta y duraron nueve meses”.

Romina Scalora y Matilda Blanco coincidieron en que es una señal de inmadurez cortar una relación tan intensa y pública de esa manera, y más aún iniciar una nueva pareja tan rápidamente. “No, el problema es cómo cortás a una persona, ese es el problema. Dejarla por WhatsApp, estando tan lejos, cuando es una relación donde se conocía la familia, te tatuaste. Es un montón”, remarcó Carolina Molinari.

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Por su parte, Ángela Leiva prefirió no hablar del tema cuando fue consultada por periodistas. Según relataron en el programa, la cantante respondió a otros temas pero eligió el silencio ante la consulta sobre el embarazo de la nueva pareja de su ex.