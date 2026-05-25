Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

Los candidatos a asumir en Racing como entrenador en reemplazo de Gustavo Costas

El despido de Gustavo Costas de Racing Club, confirmado el último sábado por el presidente Diego Milito, abrió de inmediato el operativo de búsqueda del nuevo director técnico de la Academia. Mientras la dupla interina de Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued toma el mando del primer equipo para los dos últimos compromisos del semestre —la Copa Sudamericana el miércoles 27 ante Independiente Petrolero de Bolivia y la Copa Argentina el domingo 1 de junio frente a Defensa y Justicia en Jujuy—, la dirigencia ya tiene cuatro nombres sobre la mesa.

El principal apuntado por el entorno de Milito y el director deportivo Sebastián Saja es Hernán Crespo, libre desde su salida de São Paulo en marzo de 2026 y el único candidato sin contrato vigente. Detrás de él aparecen Nicolás Díez, actual técnico de Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, al frente de Vélez Sarsfield, ambos con trabajo. El cuarto perfil en danza es el de Luis Zubeldía, quien dirige a Fluminense de Brasil y tiene contrato hasta diciembre de 2026. Todos responden a un denominador común que la dirigencia racinguista prioriza: entrenadores con vocación de proyectar jugadores jóvenes.

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Hernán Crespo: el favorito con disponibilidad inmediata

Hernán Crespo

De los cuatro candidatos, Crespo es el que reúne mayor consenso interno y el que no presenta obstáculos contractuales. El ex delantero de la selección argentina comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del Parma italiano en 2014 y dio el salto al fútbol profesional con Modena en 2015, aunque fue despedido con el club cerca del descenso.

Su primer gran ciclo llegó con Defensa y Justicia, donde asumió en enero de 2020 y, al año siguiente, llevó al club a su primer título internacional: la Copa Sudamericana 2021, con una goleada de 3-0 sobre Lanús en la final. Ese logro le abrió las puertas de São Paulo, donde en su primera etapa obtuvo el Campeonato Paulista de 2021, aunque fue despedido en octubre de ese año tras una campaña pobre en el Brasileirão. Después pasó por Al-Duhail de Qatar —donde ganó la liga, la Copa y la Copa de las Estrellas de ese país— y por Al-Ain de los Emiratos Árabes, con quien conquistó la Liga de Campeones de la AFC en 2024.

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En junio de 2025 regresó a São Paulo para una segunda etapa que duró apenas nueve meses. El club lo despidió el 9 de marzo de 2026, pese a que el equipo era colíder del Brasileirão con 10 puntos en cuatro fechas. Según ESPN, los motivos incluyeron falta de sintonía con el plantel y roces con la dirigencia paulista. Desde entonces, Crespo permanece sin trabajo, lo que lo convierte en la opción más accesible para Racing. El factor económico, no obstante, aparece como el principal punto a resolver en una eventual negociación.

Luis Zubeldía: el que ya conoce el Cilindro

Luis Zubeldia (REUTERS/Marcelo Endelli)

El nombre de Zubeldía genera entusiasmo en Avellaneda, aunque su situación contractual con Fluminense complica cualquier acercamiento a corto plazo. El técnico tuvo que retirarse del fútbol a los 23 años por una lesión en la rodilla y se volcó de lleno a la dirección técnica. A los 27 años debutó como DT de Lanús, convirtiéndose en el entrenador más joven de la historia de la Primera División argentina.

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Su vínculo con Racing no es nuevo: entre mediados de 2012 y agosto de 2013 dirigió a la Academia en reemplazo de Alfio Basile. Bajo su conducción llegaron al primer equipo varios juveniles que luego tuvieron proyección internacional, entre ellos Ricardo Centurión, Rodrigo De Paul, Luis Fariña y Luciano Vietto. Ese antecedente pesa en el perfil que hoy busca la dirigencia.

Tras pasar por Ecuador, México, Colombia, España y Paraguay, Zubeldía regresó a Lanús en 2018 para una segunda etapa en la que llegó a la final de la Copa Sudamericana 2021. En 2022 ganó la Copa Sudamericana y el Campeonato Ecuatoriano con LDU Quito. En abril de 2024 asumió en São Paulo —de donde se fue por mutuo acuerdo en junio de 2025— y desde septiembre de ese año conduce a Fluminense, con quien ganó la Taça Guanabara 2026 y fue elegido mejor entrenador del Campeonato Carioca de ese año. Su contrato en Río de Janeiro vence en diciembre de 2026.

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Guillermo Barros Schelotto: un viejo anhelo de Milito con contrato en Vélez

Guillermo Barros Schelotto

El “Mellizo” es descrito por múltiples fuentes como un viejo deseo de Milito para conducir a Racing, aunque su continuidad en Vélez y las condiciones contractuales hacen que su llegada sea la más compleja de concretar. Barros Schelotto acumuló 17 títulos como jugador —16 de ellos con Boca Juniors, donde es uno de los máximos goleadores históricos en torneos internacionales— antes de volcarse a la dirección técnica.

Como entrenador debutó en Lanús en 2012, donde en tres años y medio ganó la Copa Sudamericana 2013 y consolidó una identidad ofensiva que lo proyectó hacia Boca. En su ciclo en la Bombonera (2016-2018) ganó dos títulos de la Liga Profesional y llegó a la final de la Copa Libertadores 2018, perdida ante River Plate en Madrid. Luego dirigió a LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) entre 2019 y 2020, y entre octubre de 2021 y septiembre de 2023 estuvo al frente de la selección de Paraguay, con resultados por debajo de las expectativas en las Eliminatorias Sudamericanas.

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En marzo de 2025 asumió en Vélez Sarsfield, con contrato hasta diciembre de 2026, para hacerse cargo de un campeón en crisis. Hasta la fecha lleva 55 partidos dirigidos en el Fortín, con 24 victorias, 15 empates y 16 derrotas.

Nicolás Díez: el perfil local con cláusula accesible

Nicolás Diez

El técnico de Argentinos Juniors es el candidato con el perfil más local y, según trascendió, con la cláusula de salida más accesible económicamente. Díez surgió como jugador en las inferiores del propio Argentinos Juniors y tuvo una carrera como mediocampista que lo llevó por Racing Club, Everton y Ñublense de Chile, y Deportivo Táchira de Venezuela, entre otros.

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Su transición a la dirección técnica fue gradual: trabajó como ayudante de campo de Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Fernando Gago, entre otros, antes de asumir su primer cargo como técnico principal en Atlanta de la Primera Nacional en julio de 2023. Esa experiencia duró poco más de tres meses. En diciembre de 2024 fue anunciado como DT de Argentinos Juniors, con contrato hasta diciembre de 2027.

Desde su llegada al “Bicho”, Díez acumula 63 partidos dirigidos, con 34 victorias, 17 empates y 12 derrotas, y un porcentaje de efectividad del 53,97%. Su sistema preferido es el 4-4-2. La capacidad de proyectar juveniles —un sello de identidad histórico del club de La Paternal— es el argumento que más pesa a su favor en el análisis que hace la dirigencia racinguista.

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Luciano Aued y Sebastián Chirola Romero, la dupla interina de Racing tras la salida de Costas

Romero y Aued, mientras tanto, condujeron el primer entrenamiento del plantel este lunes 25 de mayo. La dupla, que venía de dirigir la Reserva de Racing, deberá gestionar la transición en un momento de alta tensión institucional, tras el banderazo de hinchas que se autoconvocaron en el Cilindro para despedir a Costas y expresar su disconformidad con Milito. El propio Costas, en su despedida pública, lanzó un mensaje que dejó abierta la puerta: “No creo que esto sea una despedida, capaz que pronto volveremos”.