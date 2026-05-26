Detuvieron en Junín a un falso policía acusado de abuso sexual: decía ser subcomisario de la Bonaerense

Así detuvo la DDI de Junín al falso policía acusado de abuso sexual

Un hombre de 45 años que se hacía pasar por subcomisario de la Policía Bonaerense fue detenido este lunes en la ciudad bonaerense de Junín, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Fuentes del caso le confirmaron a Infobae que se trata de Diego Martín Durán. El operativo fue realizado por personal de la DDI Junín tras una denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer.

La investigación se inició este lunes, pasadas las 10 de la mañana, cuando una joven de 29 años denunció haber sido abusada sexualmente en la casa de un hombre identificado como “Diego”.

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La víctima también relató que en la vivienda había varias armas de fuego guardadas en un placard. Según precisó, en la parte superior había dos armas cortas y, en la parte inferior, otras dos armas cortas y un rifle. Además, indicó que en la casa del acusado habían quedado unas botas negras de su propiedad.

Tras la denuncia, tomó intervención la UFI N° 4 de Junín, a cargo del fiscal Esteban Pedernera, junto con el Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por el juez Carlos Italiano. La fiscalía dispuso que la joven fuera sometida a una evaluación médica bajo protocolo de abuso sexual y solicitó colaboración inmediata a la DDI Junín para avanzar con la investigación.

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Diego Martín Durán fue detenido por la DDI de Junín

A partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad públicas, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso. Con esos elementos, el fiscal solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, ubicada sobre la calle Córdoba al 1000.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Durán y secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y el par de botas negras pertenecientes a la denunciante.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, al momento de ser identificado, el acusado aseguró ser miembro de la Policía Bonaerense y afirmó tener la jerarquía de subcomisario. Sin embargo, cuando los agentes le pidieron el número de legajo, se negó a aportarlo.

Luego, tras una compulsa en los sistemas informáticos de la fuerza, la DDI determinó que Durán “en ningún momento fue miembro” de la Policía Bonaerense, según consta en el parte oficial del procedimiento.

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Por ese motivo, quedó imputado no solo por abuso sexual con acceso carnal e infracción a la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género, sino también por el delito de usurpación de autoridad y funciones públicas, previsto en el artículo 246 del Código Penal.

El acusado fue trasladado a la sede central de la DDI Junín, donde quedó alojado en calidad de aprehendido. Está previsto que este martes sea trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal para ser indagado por el fiscal de la causa.

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Tras la denuncia, el fiscal solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos: se secuestraron armas y un par de botas de la víctima

En otro hecho ocurrido en Junín, un hombre fue detenido y luego quedó en libertad, tras una persecución policial en la Ruta Provincial 65. Los investigadores sospechan que planeaba atacar con bombas molotov a su expareja.

Todo comenzó en el cruce de avenida Alvear y Juana Azurduy. Allí, personal de la comisaría 2ª local acudió tras el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia sospechosa de un hombre dentro de un vehículo. Al advertir la llegada de los efectivos, el conductor aceleró e intentó escapar.

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La fuga derivó en una persecución que se extendió por aproximadamente 10 kilómetros y terminó cuando el sospechoso perdió el control del auto y fue interceptado por la Policía. Dentro del vehículo, los agentes encontraron un bidón con combustible y dos botellas con trapos preparados para ser utilizadas como explosivos caseros. La causa quedó a cargo de Nora Fridblatt, titular de la UFI Nº2 de Junín.