Crimen y Justicia

Detuvieron en Junín a un falso policía acusado de abuso sexual: decía ser subcomisario de la Bonaerense

Diego Martín Durán, de 45 años, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio. Allí, los investigadores secuestraron municiones, un rifle y un par de botas pertenecientes a la denunciante

Guardar
Google icon

Así detuvo la DDI de Junín al falso policía acusado de abuso sexual

Un hombre de 45 años que se hacía pasar por subcomisario de la Policía Bonaerense fue detenido este lunes en la ciudad bonaerense de Junín, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Fuentes del caso le confirmaron a Infobae que se trata de Diego Martín Durán. El operativo fue realizado por personal de la DDI Junín tras una denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer.

La investigación se inició este lunes, pasadas las 10 de la mañana, cuando una joven de 29 años denunció haber sido abusada sexualmente en la casa de un hombre identificado como “Diego”.

PUBLICIDAD

La víctima también relató que en la vivienda había varias armas de fuego guardadas en un placard. Según precisó, en la parte superior había dos armas cortas y, en la parte inferior, otras dos armas cortas y un rifle. Además, indicó que en la casa del acusado habían quedado unas botas negras de su propiedad.

Tras la denuncia, tomó intervención la UFI N° 4 de Junín, a cargo del fiscal Esteban Pedernera, junto con el Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por el juez Carlos Italiano. La fiscalía dispuso que la joven fuera sometida a una evaluación médica bajo protocolo de abuso sexual y solicitó colaboración inmediata a la DDI Junín para avanzar con la investigación.

PUBLICIDAD

Falso policía detenido Junín abuso
Diego Martín Durán fue detenido por la DDI de Junín

A partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad públicas, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso. Con esos elementos, el fiscal solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, ubicada sobre la calle Córdoba al 1000.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Durán y secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y el par de botas negras pertenecientes a la denunciante.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, al momento de ser identificado, el acusado aseguró ser miembro de la Policía Bonaerense y afirmó tener la jerarquía de subcomisario. Sin embargo, cuando los agentes le pidieron el número de legajo, se negó a aportarlo.

Luego, tras una compulsa en los sistemas informáticos de la fuerza, la DDI determinó que Durán “en ningún momento fue miembro” de la Policía Bonaerense, según consta en el parte oficial del procedimiento.

Por ese motivo, quedó imputado no solo por abuso sexual con acceso carnal e infracción a la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género, sino también por el delito de usurpación de autoridad y funciones públicas, previsto en el artículo 246 del Código Penal.

El acusado fue trasladado a la sede central de la DDI Junín, donde quedó alojado en calidad de aprehendido. Está previsto que este martes sea trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal para ser indagado por el fiscal de la causa.

Tras la denuncia, el fiscal solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos: se secuestraron armas y un par de botas de la víctima
Tras la denuncia, el fiscal solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos: se secuestraron armas y un par de botas de la víctima

En otro hecho ocurrido en Junín, un hombre fue detenido y luego quedó en libertad, tras una persecución policial en la Ruta Provincial 65. Los investigadores sospechan que planeaba atacar con bombas molotov a su expareja.

Todo comenzó en el cruce de avenida Alvear y Juana Azurduy. Allí, personal de la comisaría 2ª local acudió tras el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia sospechosa de un hombre dentro de un vehículo. Al advertir la llegada de los efectivos, el conductor aceleró e intentó escapar.

La fuga derivó en una persecución que se extendió por aproximadamente 10 kilómetros y terminó cuando el sospechoso perdió el control del auto y fue interceptado por la Policía. Dentro del vehículo, los agentes encontraron un bidón con combustible y dos botellas con trapos preparados para ser utilizadas como explosivos caseros. La causa quedó a cargo de Nora Fridblatt, titular de la UFI Nº2 de Junín.

Temas Relacionados

JunínFalso PolicíaAbuso SexualÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recuperó la libertad el hombre acusado de planear un ataque contra su ex con bombas molotov: la trama detrás del caso

Martín Sebastián Salcedo, de 45 años, fue interceptado tras una persecución policial de más de 10 kilómetros en las afueras de Junín. Lo detuvieron por resistencia a la autoridad y daño agravado, pero recuperó la libertad pese a que había sido denunciado por violencia de género el día anterior

Recuperó la libertad el hombre acusado de planear un ataque contra su ex con bombas molotov: la trama detrás del caso

Apareció la joven argentina que era buscada en Chile tras denunciar que “había personas siguiéndola”: cómo la encontraron

Lourdes Rosario Brizuela había dejado de responder mensajes y videollamadas desde el 20 de mayo. La Fiscalía de Pichilemu confirmó a Infobae que la joven ya fue ubicada y que se levantó la orden de búsqueda

Apareció la joven argentina que era buscada en Chile tras denunciar que “había personas siguiéndola”: cómo la encontraron

El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

Un video incorporado al expediente permitió reconstruir la mecánica del accidente, aunque los investigadores todavía intentan determinar qué hacía el menor en esa zona y cómo terminó sobre la autopista

El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

La expulsión fue oficializada tras comprobarse que el agente recibió el pago mediante transferencia, pero nunca entregó el producto

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

Video: planeaba atacar con bombas molotov a su expareja y lo detuvieron tras una feroz persecución por la ruta

La impresionante secuencia ocurrió sobre la Ruta Provincial 65, en las inmediaciones a la ciudad bonaerense de Junín

Video: planeaba atacar con bombas molotov a su expareja y lo detuvieron tras una feroz persecución por la ruta

DEPORTES

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

“¡Agachate!“: el inquietante momento en el que un jugador de Belgrano chocó con un cartel en la caravana por el título

Racing abrió la carrera por el sucesor de Gustavo Costas: los cuatro entrenadores de renombre que integran la lista de Diego Milito

El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

TELESHOW

“Cris Morena me pagó mis primeros viajes por el mundo”: el sorprendente relato de una famosa influencer turística

“Cris Morena me pagó mis primeros viajes por el mundo”: el sorprendente relato de una famosa influencer turística

Las lágrimas de Ulises Bueno por el campeonato de Belgrano: la promesa que cumplió y su dedicatoria para Rodrigo

Un exparticipante de La Voz Argentina apuntó contra Luck Ra por romper una promesa hecha en vivo: “Nunca se cumplió”

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura cubana publicó una la lista de 2.010 indultados: incluye a solo un preso político

La dictadura cubana publicó una la lista de 2.010 indultados: incluye a solo un preso político

Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera

Rodrigo Paz dijo que hará respetar la Constitución ante las protestas que exigen su salida: “Una minoría no puede abusar”

Estados Unidos realizó “ataques defensivos” contra fuerzas iraníes que intentaban desplegar minas cerca del estrecho de Ormuz

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán