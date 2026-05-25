Longevidad récord en la Ciudad de Buenos Aires: cómo cambia la vida y la salud de los más añosos

El envejecimiento en Buenos Aires no es uniforme: barrios como Recoleta muestran mayor dependencia del sistema de salud por su carga de longevidad

Buenos Aires envejece. Y lo hace más rápido y más profundo que cualquier otro distrito del país. Más del 22% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 60 años o más, lo que la posiciona como el distrito con mayor carga de longevidad de Argentina y uno de los más envejecidos de América Latina.

En su columna de Infobae al Mediodía, la periodista Daniela Blanco advirtió que este fenómeno ya no es una tendencia: es una realidad estructural que exige repensar la ciudad desde sus cimientos.

PUBLICIDAD

“No hay otro territorio en toda la República Argentina con esta carga”, sostuvo Blanco. Y el horizonte es aún más desafiante: “Hacia 2030 va a haber más mayores de 65 años que menores de 10 años en la ciudad”.

No todos los barrios envejecen igual

Un mapa interactivo elaborado por el doctor Fernando Manzano, investigador del CONICET, revela que la distribución del envejecimiento en la ciudad genera necesidades muy distintas según el territorio. Blanco fue directa: “El análisis poblacional cambia la forma de ver la ciudad de Buenos Aires”.

PUBLICIDAD

Buenos Aires lidera el envejecimiento poblacional en Argentina con más del 22% de habitantes mayores de 60 años.

En Recoleta, la proporción de mayores de 65 años es la más alta de la ciudad, y eso se traduce en una mayor demanda del sistema de salud. “Los de Recoleta son más dependientes de centros de salud. Hay más carga de enfermedad, entonces necesitan asistir más regularmente. Si no ponés centros de salud accesibles y equilibrados, el sistema no responde”, explicó Blanco.

En el polo opuesto, barrios como Villa Soldati, Riachuelo y Villa Lugano tienen menos adultos mayores, pero quienes superan los 65 años son más activos y demandan menos consultas médicas. “En el sur muestran menos, pero las que están entre 65 y 75 son más activas, que no dependen tanto del sistema de salud”, señaló.

PUBLICIDAD

La ciudad enfrenta el desafío de tener más adultos mayores de 65 años que niños menores de 10 hacia 2030, según proyecciones demográficas

La pregunta clave: ¿viviremos más o viviremos mejor?

El debate sobre longevidad no es solo cuantitativo. “El siglo XXI propone que vamos a vivir más. Hay una gran pregunta en temas de salud que es: ¿viviremos mejor?”, reflexionó Blanco. La respuesta, según la periodista, depende en gran medida de las decisiones que se tomen hoy.

La prevención aparece como el eje central. “Si lográs que la mayoría de tu población llegue sin tan alta demanda de servicios de salud, te estás ahorrando un montón. Inclusive para ahorrar plata te conviene invertir antes, si no es que a veces se ve como un gasto”, argumentó Blanco.

PUBLICIDAD

Y añadió una advertencia concreta sobre hábitos: “La obesidad es un mal consejero del envejecimiento. Probablemente te detone otras enfermedades crónicas”.

La falta de accesibilidad urbana y de espacios públicos adaptados afecta negativamente la movilidad y la inclusión de los adultos mayores en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad como problema y como solución

Para Blanco, el espacio urbano es tanto parte del problema como parte de la solución. “Una persona con bastón, y ni qué hablar con silla de ruedas, ante cualquier signo de discapacidad, es muy complejo transitar por la ciudad”, advirtió.

PUBLICIDAD

La adaptación del espacio público —rampas, plazas accesibles, tiempos de semáforo adecuados, lugares de reunión— no es un lujo sino una necesidad sanitaria.

La tecnología también puede ser un aliado concreto. “Las pantallas táctiles, que un adulto mayor pueda tocar y saber cuáles son los centros de salud más disponibles: accesibilidad, amigabilidad, es lo que necesita un adulto mayor activo”, señaló.

PUBLICIDAD

La prevención y los hábitos saludables se perfilan como claves para lograr una longevidad con mejor calidad de vida en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad como problema de salud pública

Uno de los datos más contundentes que circuló en el programa fue el de la soledad. Hay muchos adultos mayores solos en Buenos Aires, y Blanco fue tajante sobre su impacto: “En la ciudad de Buenos Aires existe la mayor carga de longevidad del país y la soledad impacta en la salud de los más longevos. Las enfermedades neurodegenerativas tienen un impacto en la soledad. Hay que recrear espacios urbanos que fomenten la longevidad”.

La conclusión de Blanco fue clara y urgente: “Estos adultos mayores que quieren vivir más y mejor están circulando por la ciudad en estos momentos. Así que diseñemos políticas y atendamos las circunstancias de la soledad. Con decisiones urbanísticas podemos hacer mucho”.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.