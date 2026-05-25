Cómo funciona el parche de células madre que podría ayudar a regenerar la piel y cicatrizar heridas

En una entrevista con Infobae en Vivo, la genetista argentina Mikele Amondarain explicó el avance de su proyecto de parche regenerativo que apunta a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y pacientes con dificultades de cicatrización.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Amondarain relató: “Soy genetista de base y después hice mi doctorado, y parte del proyecto doctoral fue hacer el desarrollo de este parche para regenerar tejidos”.

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La joven de 30 años precisó que el dispositivo “es un hidrogel, tiene una consistencia de un apósito. Pero la idea es que cubra la herida o el tejido lesionado, a lo que le cueste regenerarse o cerrar o curarse, y le devuelve al cuerpo, al tejido lesionado, la capacidad de poder regenerarse mejor”.

El parche biológico: cómo funciona la innovación premiada

Mikele Amondarain explicó en Infobae a las Nueve cómo funciona el parche regenerativo que desarrolló para acelerar la cicatrización en adultos mayores

La especialista detalló el fundamento del desarrollo: “A partir de la mitad de los 20, de los 30, decae muchísimo la producción de colágeno, elastina y demás propiedades de la piel, que hacen que nuestro cuerpo pierda un poquito la capacidad de regenerarse. Entonces, cuando tenemos una herida le cuesta más cerrar, la cicatriz es más sensible, el tejido va perdiendo funcionalidad”.

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Señaló que si bien el objetivo principal del desarrollo son “personas de edad adulta, porque tienen este problema que tal vez es más difícil que curarse”, también pacientes que tienen una enfermedad subyacente, por ejemplo, diabetes, insuficiencia venosa, y les cuesta curar las heridas podrían verse beneficiados.

Sobre el avance científico, aportó: “Ya hicimos todo el desarrollo en lo que es laboratorio, que es en cultivo celular, en células, y pasamos al modelo animal. Nos faltaría pasar a un modelo animal más grande y terminar la parte de los ensayos preclínicos para así pasar al primer ensayo clínico”. El parche, según describió, “se reabsorbe; se coloca y va haciendo su efecto sin necesidad de cambiarlo, que tal vez es doloroso para el paciente. El cuerpo lo va reabsorbiendo y capta las señales de los exosomas que es el compuesto biológico que hay en el parche y va haciendo su efecto”.

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De la medicina al skincare: impacto y regulaciones

El hidrogel terapéutico creado por la científica argentina combina exosomas derivados de células madre con una matriz biológica reabsorbible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amondarain comentó que la innovación atrajo el interés de la industria cosmética: “Salimos con la idea del parche para heridas crónicas, y vinieron las cosméticas a decirnos: ‘esto queremos aplicarlo ya en skincare, en gabinete de consultorios y todo lo relacionado con la industria de la belleza’. Se está aplicando, pero lo que se está aplicando no está regularizado todavía”.

Y explicó que “los exosomas todavía no están regularizados por parte de la FDA para ser aplicados, al menos los de cordón umbilical de origen humano, que son los usados en este desarrollo. Falta toda esa parte regulatoria. Sí, para cosmética es otra cosa distinta a lo que es medical device o diferentes usos que se aplicarían en hospitales”.

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Sobre el origen del proyecto y el inicio del proceso de investigación, la científica sostuvo: “Son procesos muy largos que arrancan con un proyecto, que en mi caso lo presentó mi director de tesis doctoral. En el camino, hay una especie de ‘columna vertebral’ sobre la que se van haciendo los experimentos, que según salgan tal o esperado o no, puede modificarse el curso del trabajo”.

“Mi doctorado hice en CONICET, en el Instituto Fleni. Y ahora hace un año que decidimos salir de lo académico y estamos en la parte de la innovación, que tiene un espacio que es espectacular para todo lo que es startups y laboratorios, infraestructura”, contó.

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Ciencia, motivación personal y tecnología aplicada

La propuesta de Amondarain fue galardonada con la Beca Draper en el Demo Day de “Deep-Tech para una longevidad inteligente”

La historia familiar le dio sentido a la orientación de su trabajo. “Mi papá estuvo enfermo durante trece años. Fue un proceso largo y muy acompañado, porque nosotras con mi hermana éramos muy chiquitas y siempre se nos dijo todo, toda la historia, de qué iba a hacer al hospital, cómo era la situación, los estudios. Entonces, nos tuvieron en cuenta en todo el proceso y también lo acompañamos mucho a los hospitales, a los tratamientos, a las internaciones. En su búsqueda también, porque él quería estar bien, quería sanar, quería probar las cosas nuevas que ingresaban al país, quería traerlas si no entraban. Así que siempre ahí apoyándolo y viendo de cerca mucho esto de la salud”.

Amondarain relató el impacto de las largas internaciones: “Él estaba días internado. Por un lado, las operaciones, y además tenía heridas que no cerraban. Entonces, eso hacía que necesite quedar un mes más hasta que finalmente la herida comenzaba a cicatrizar”. Y agregó: “Él siempre nos transmitía esto de hacer algo bueno con lo que te pasa y con lo que tenés a tu alcance. Y él quería que estudiemos algo que nos apasione. Ese era su legado: darnos la oportunidad que él no tuvo, porque ninguno de mis papás pudo estudiar y querían que nosotras hiciéramos algo que nos llene el corazón".

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La joven contó que verlo a su padre cómo sufría en estos tratamientos fue en gran parte lo que la llevó a pensar “qué podía hacer como para colaborar o aportar”.

Consultada sobre la existencia de productos similares en el mundo, respondió: “Nosotros hicimos una investigación exhaustiva. Porque para el patentamiento hay que hacerla. Y sí hay hidrogeles para cubrir la herida, y por otro lado están los exosomas, pero no está el producto de las dos cosas combinadas. Y que sean para justamente regeneración de heridas”.

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Amondarain destacó que el material utilizado proviene de exosomas extraídos de células madre del cordón umbilical (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo ya cuenta con una patente provisional y avanza en una segunda. “También algo clave es que es como una plataforma que queremos construir. Esto en un principio se aplica a heridas dérmicas o al tejido epidérmico. Pero el mismo principio lo podemos usar para regenerar cualquier otro tejido, ya sea tejido neuronal, tejido cardíaco. Falta más investigación y desarrollo, pero el mismo producto se podría aplicar a otros tejidos”.

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