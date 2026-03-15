Salud

4 combinaciones de snacks avaladas por nutricionistas que mejoran la salud intestinal

Especialistas consultados por The Telegraph destacaron que integrar alimentos ricos en fibra, proteínas y compuestos vegetales en las colaciones diarias puede contribuir al equilibrio del microbioma digestivo y promover la saciedad de forma saludable

Guardar
El hábito de picar entre
El hábito de picar entre comidas puede mejorar la salud del microbioma intestinal si se eligen tentempiés ricos en fibra y proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de picar entre comidas ocupa un lugar cada vez más visible en la alimentación cotidiana. En muchos casos, estas pequeñas colaciones representan una proporción considerable de las calorías diarias, lo que suele generar dudas sobre su impacto en la salud.

No obstante, especialistas en nutrición citados por The Telegraph señalaron que elegir los alimentos adecuados puede transformar este hábito en una herramienta útil para el microbioma intestinal: el conjunto de bacterias y microorganismos que habitan el sistema digestivo.

De acuerdo con estos expertos, los refrigerios no necesariamente perjudican la dieta si se seleccionan con criterio; las combinaciones de fibra, proteínas y compuestos vegetales pueden aportar beneficios al microbioma intestinal y mantener la saciedad durante el día.

Kiwi y pistachos: cómo su fibra y compuestos vegetales benefician al intestino

El fisiólogo gastrointestinal Jordan Haworth, autor del próximo libro Cómo cuidar la salud intestinal, mencionó que suele incorporar a su rutina dos kiwis acompañados de un puñado de pistachos.

Según explicó, el kiwi aporta fibra soluble e insoluble, una combinación que favorece el tránsito digestivo y puede ayudar a combatir el estreñimiento. “Los kiwis son ricos en fibra. Varios estudios demuestran que comer dos kiwis puede ayudar con el estreñimiento, gracias a su combinación de fibra soluble e insoluble”, indicó Haworth.

El consumo de kiwi con
El consumo de kiwi con pistachos favorece el tránsito digestivo y protege la barrera intestinal gracias a su aporte de fibra y polifenoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra soluble se disuelve en agua y contribuye a ablandar las heces, mientras que la insoluble incrementa el volumen y acelera el paso por el tracto digestivo.

Por su parte, los pistachos contienen polifenoles, compuestos vegetales asociados con el crecimiento de bacterias productoras de butirato, una sustancia vinculada con la protección de la barrera intestinal. El experto señaló a The Telegraph: “El butirato es un compuesto importante para la salud intestinal, ya que fortalece la barrera intestinal y reduce la inflamación”.

Dátiles rellenos de nueces: una alternativa natural para antojos dulces

El nutricionista Rob Hobson, autor del libro The Low Appetite Cookbook, recomendó dátiles Medjool rellenos de nueces como snack para quienes desean satisfacer un deseo de alimentos dulces.

Los dátiles aportan fibra soluble e insoluble, lo que ayuda a mantener el equilibrio del sistema digestivo, ya que parte de esa fibra puede ser fermentada por las bacterias intestinales y así contribuir a la producción de ácidos grasos de cadena corta que protegen el revestimiento intestinal.

Dátiles rellenos de nueces ofrecen
Dátiles rellenos de nueces ofrecen fibra y ácidos grasos saludables, ayudando a mantener la glucosa estable y fortaleciendo el revestimiento intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces, además, añaden fibra y polifenoles, y ayudan al equilibrio del microbioma. Según el especialista, esta combinación proporciona una fuente de energía de fácil absorción, mientras que la fibra y las grasas de las nueces ralentizan la digestión y ayudan a estabilizar la glucosa en sangre.

Para quienes buscan una versión diferente, Hobson sugirió añadir chocolate negro derretido sobre el dátil relleno, lo que ofrece una alternativa a los postres ultraprocesados.

Yogur griego con frutos rojos: bacterias vivas y diversidad microbiana

La nutricionista Sasha Watkins, jefa de salud de la empresa británica de alimentación saludable Mindful Chef, subrayó que el yogur griego con frutos rojos es una merienda con nutrientes que fomenta el equilibrio del microbioma.

El yogur griego contiene bacterias vivas que pueden contribuir al mantenimiento de un entorno intestinal saludable: “Desde la perspectiva de la salud intestinal, el yogur griego contiene bacterias vivas que pueden ayudar a mantener un microbioma intestinal sano y equilibrado”, explicó Watkins a The Telegraph.

El yogur griego con frutos
El yogur griego con frutos rojos proporciona bacterias vivas y polifenoles que aumentan la diversidad del microbioma intestinal y la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microbioma intestinal incluye billones de bacterias, virus y hongos que habitan el sistema digestivo y cuya diversidad se relaciona con una mejor salud general. Por su parte, los frutos rojos aportan fibra y polifenoles que alimentan bacterias beneficiosas.

Distintos expertos de Mayo Clinic remarcaron que este alimento también destaca por su aporte de proteínas, lo que contribuye a una mayor sensación de saciedad durante varias horas.

Manzana con mantequilla de maní: energía estable y fibra prebiótica

Entre las combinaciones recomendadas por la nutricionista Sophie Gastman se encuentra la clásica mezcla de manzana en rodajas con mantequilla de maní. La especialista resaltó que la fruta aporta pectina, una fibra soluble que actúa como prebiótico y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos vinculados a la salud del revestimiento intestinal.

Manzana con mantequilla de maní
Manzana con mantequilla de maní es una combinación que aporta pectina, fibra prebiótica, proteínas y grasas monoinsaturadas para una energía sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mantequilla de maní añade proteínas y grasas monoinsaturadas, elementos que influyen en el proceso digestivo. “Las grasas y las proteínas de la mantequilla de maní ralentizan la digestión de los azúcares naturales de la manzana”, explicó la nutricionista.

Este efecto ayuda a liberar energía de manera más estable a lo largo del día. Gastman también resaltó la importancia de consumir la fruta con su piel, donde se concentra gran parte de la fibra y los polifenoles que benefician al microbioma.

Temas Relacionados

Microbioma intestinalAlimentaciónFibraSnacks nutritivosProteínasFrutasNutriciónMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer, advierte un estudio

Especialistas en neurología sugieren que la exposición prolongada a partículas contaminantes puede afectar la salud cerebral, especialmente en adultos mayores. Cuáles son las estrategias avaladas por la ciencia para disminuir los efectos negativos

La contaminación del aire puede

El 80% de los adolescentes en Estados Unidos duerme menos de lo recomendado, alerta un estudio

El informe expone daños en la atención y el equilibrio emocional y advierte sobre deterioro en la capacidad de aprendizaje. Los detalles

El 80% de los adolescentes

5 claves para aliviar el dolor y reducir el riesgo de lesiones, según especialistas

Los movimientos sugeridos por los expertos permiten fortalecer zonas clave del cuerpo y favorecen una recuperación efectiva ante molestias frecuentes. Cómo ponerlos en práctica

5 claves para aliviar el

Salud vaginal: consejos de una experta para mantener el equilibrio íntimo

Jean Marie McGowan, especialista en Mayo Clinic, advierte sobre los riesgos de productos cosméticos y señala las pautas esenciales sobre higiene diaria, prevención de infecciones y señales de alerta

Salud vaginal: consejos de una

Cuando dormir se convierte en una pesadilla: cómo reconocer la somnifobia

Nuevas investigaciones y expertos de Cleveland Clinic exploran el impacto silencioso de un miedo que altera rutinas y desafía las soluciones habituales para recuperar el bienestar. Qué tener en cuenta

Cuando dormir se convierte en
DEPORTES
Oficial: la UEFA canceló la

Oficial: la UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España

El gesto de Gasly que sorprendió a Colapinto tras el Gran Premio de China de Fórmula 1

Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de China: Alpine sumó doble y Mercedes lidera por amplio margen

Los audios de Colapinto con Alpine en el GP de China: del enojo por una decisión de la F1 que lo complicó a los elogios de su ingeniero

Los mensajes de la Fórmula 1 y Alpine tras la gran carrera de Colapinto en el GP de China: “Orgullosos de ese manejo”

TELESHOW
Panam reflexionó sobre el fenómeno

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

Santiago Fillol, el guionista argentino de Sirat, la película candidata al Oscar: “Es un privilegio no buscado”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército invisible de Kim:

El ejército invisible de Kim: cómo Corea del Norte financia su régimen infiltrando empleados fantasma en Europa

Los Ramones y la historia detrás de su legendaria rivalidad con la música disco en los años 70

El régimen de Irán volvió a atacar a Israel con una bomba de racimo

Por ahora, Delcy Rodríguez

Taiwán detectó un repunte de aviones militares chinos tras semanas de inusual calma