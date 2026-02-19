Salud

Colación a media mañana: las razones detrás del impulso de comer fuera de horario, según los expertos

Factores ambientales, tipo de alimentos y patrones diarios abren interrogantes sobre cómo responde el organismo antes del almuerzo. Claves de expertos para elegir las mejores opciones

Guardar
La sensación de hambre
La sensación de hambre a media mañana se convirtió en una costumbre frecuente en oficinas debido a rutinas laborales y sociales establecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina incorporada en espacios laborales, principalmente las oficinas, es el sentimiento de la colación a la media mañana, que parece casi automática y responde a cómo el cuerpo solicita energía, volviéndose parte del día a día.

Sin embargo, hay motivos detrás de este fenómeno, como los cambios de horario, la vuelta de vacaciones o viceversa, e incluso el simple descanso de unos minutos. Así se incorpora el hábito y se percibe esa sensación persistente de hambre tras el desayuno, un fenómeno frecuente.

Este proceso involucra múltiples factores biológicos, conductuales y sociales, y ha sido objeto de análisis en diversas publicaciones científicas y medios internacionales. De acuerdo con los expertos, esta percepción de apetito poco después de la primera comida del día suele asociarse tanto a la selección de alimentos como a rutinas que refuerzan hábitos aprendidos, más allá de las necesidades energéticas inmediatas del organismo.

Cómo influyen los alimentos y las rutinas en el hambre laboral

En el ámbito laboral y educativo, la aparición de hambre a media mañana se ha naturalizado como un ritual: la pausa para la colación ocurre en horarios preestablecidos y rara vez se cuestiona su fundamento. Cuando estas rutinas se ven alteradas, la sensación de apetito tiende a disminuir o desaparecer.

La sensación de hambre tras
La sensación de hambre tras el desayuno se asocia con lo que se come y con rutinas aprendidas en el entorno laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un informe publicado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, el impulso de comer a media mañana responde con frecuencia a una costumbre arraigada, producto de la repetición de horarios fijos más que a una auténtica demanda biológica.

La composición nutricional del desayuno es uno de los elementos que más influyen en este ciclo. El portal de salud Healthline detalla que un desayuno basado en productos de alto índice glucémico —como pan blanco, galletas industriales, cereales azucarados o panqueques— genera saciedad por poco tiempo.

Estos alimentos se digieren rápidamente, provocando un aumento brusco de glucosa seguido de una caída igual de rápida, lo que explica el retorno precoz del hambre. La ausencia de proteínas y fibra intensifica el problema, ya que estos nutrientes son esenciales para prolongar la sensación de saciedad.

Por ese motivo, la Asociación Americana de Dietética recomienda incluir huevos, frutas frescas, lácteos descremados, avena, frutos secos y pan integral en el desayuno, relegando los productos azucarados a ocasiones excepcionales. Entre las frutas, el pomelo es valorado por su efecto saciante y su bajo contenido calórico, según un estudio publicado en la revista científica internacional revisada por pares Appetite.

Entornos laborales y escolares consolidan
Entornos laborales y escolares consolidan hábitos alimentarios desvinculados de señales fisiológicas auténticas, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las cantidades, las orientaciones nutricionales actuales señalan que el desayuno debe aportar entre 300-400 calorías (aproximadamente 1.255 a 1.670 kilojulios). Quienes buscan perder peso no deberían superar las 300 calorías, mientras que quienes desean mantenerlo pueden llegar a 400. aseguran los expertos.

Además, la inclusión de 13 a 20 gramos de proteína, 40 a 55 gramos de carbohidratos y 10 a 15 gramos de grasa contribuye a evitar el hambre prematura antes del almuerzo, como destaca la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

El entorno social y laboral condiciona profundamente los ciclos de apetito. Los horarios escolares y de trabajo, junto con las pausas reglamentadas, han consolidado la idea de que en determinados momentos del día “toca comer”, reforzando patrones alimentarios desvinculados de señales fisiológicas genuinas.

Estudios de la Universidad de Harvard demuestran que el cuerpo humano puede adaptar su sensación de hambre según los hábitos y el ambiente, modificando la percepción del apetito cuando cambian las rutinas diarias.

Expertos recomiendan identificar si el
Expertos recomiendan identificar si el hambre a media mañana es real o resultado de patrones adquiridos, para mejorar la calidad de la dieta y la salud laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, el hambre a media mañana responde efectivamente a una necesidad energética real: un desayuno insuficiente, la práctica de actividad física intensa o largos intervalos hasta la siguiente comida pueden justificar ese apetito.

La revista médica The Lancet indica que el debate nutricional actual se orienta menos hacia la cantidad de comidas diarias y más hacia el equilibrio global de la dieta y la calidad de los nutrientes ingeridos.

Factores adicionales también pueden influir en la percepción temprana del hambre. El estrés, el cansancio, la falta de sueño o la deshidratación pueden intensificar el deseo de comer, incluso cuando no existe un requerimiento energético objetivo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, la nutricionista británica Sophie Medlin, consultada por la cadena pública británica de referencia BBC, concluye que el aburrimiento o la ansiedad pueden desencadenar el acto de comer sin hambre real. Es por ese motivo que, incluso cuando se trata de una pequeña colación, recomienda prestar atención a las señales del cuerpo para distinguir entre necesidad fisiológica y hábito adquirido.

Temas Relacionados

SaludDesayunoRutina o necesidadAlimentaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ni todos los días ni a la misma hora: cada cuánto es normal ir al baño, según una experta

La frecuencia intestinal varía ampliamente entre personas, advierte Xiao Jing Iris Wang, gastroenteróloga de Mayo Clinic. Por qué es esencial consultar ante modificaciones repentinas en estos hábitos y cómo identificar señales de alerta

Ni todos los días ni

La luz artificial nocturna prolonga la temporada de alergias respiratorias en las ciudades, advierte un estudio

El trabajo, basado en datos recolectados en distintas urbes, muestra que la alteración de los ritmos naturales en especies vegetales y la mayor duración del polen determinan un incremento en los síntomas

La luz artificial nocturna prolonga

Niebla mental: señales, causas frecuentes y cómo actuar a tiempo para evitar complicaciones

Especialistas advierten que este fenómeno suele estar relacionado con rutinas diarias, calidad del sueño y factores emocionales. Consejos para enfrentar la sensación de lentitud y recuperar el bienestar

Niebla mental: señales, causas frecuentes

Dolor de cuello: cómo aliviarlo con cambios simples en la rutina diaria, según expertos

Consejos prácticos de fisioterapeutas y médicos ayudan a restablecer la comodidad corporal y a promover hábitos que favorecen una recuperación efectiva ante tensiones musculares frecuentes

Dolor de cuello: cómo aliviarlo

El cerebro y la genética influyen más que la fuerza de voluntad en el control del peso, afirma un experto

El neuroendocrinólogo Giles Yeo, de la Universidad de Cambridge, explicó a The Times que la regulación del apetito y el metabolismo responde principalmente a procesos internos, desplazando el enfoque tradicional sobre la disciplina personal como principal herramienta

El cerebro y la genética
DEPORTES
Qué es el skimo, el

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

“No echo de menos esos

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”