Colación a media mañana: las razones detrás del impulso de comer fuera de horario, según los expertos

La sensación de hambre a media mañana se convirtió en una costumbre frecuente en oficinas debido a rutinas laborales y sociales establecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina incorporada en espacios laborales, principalmente las oficinas, es el sentimiento de la colación a la media mañana, que parece casi automática y responde a cómo el cuerpo solicita energía, volviéndose parte del día a día.

Sin embargo, hay motivos detrás de este fenómeno, como los cambios de horario, la vuelta de vacaciones o viceversa, e incluso el simple descanso de unos minutos. Así se incorpora el hábito y se percibe esa sensación persistente de hambre tras el desayuno, un fenómeno frecuente.

Este proceso involucra múltiples factores biológicos, conductuales y sociales, y ha sido objeto de análisis en diversas publicaciones científicas y medios internacionales. De acuerdo con los expertos, esta percepción de apetito poco después de la primera comida del día suele asociarse tanto a la selección de alimentos como a rutinas que refuerzan hábitos aprendidos, más allá de las necesidades energéticas inmediatas del organismo.

Cómo influyen los alimentos y las rutinas en el hambre laboral

En el ámbito laboral y educativo, la aparición de hambre a media mañana se ha naturalizado como un ritual: la pausa para la colación ocurre en horarios preestablecidos y rara vez se cuestiona su fundamento. Cuando estas rutinas se ven alteradas, la sensación de apetito tiende a disminuir o desaparecer.

La sensación de hambre tras el desayuno se asocia con lo que se come y con rutinas aprendidas en el entorno laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un informe publicado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, el impulso de comer a media mañana responde con frecuencia a una costumbre arraigada, producto de la repetición de horarios fijos más que a una auténtica demanda biológica.

La composición nutricional del desayuno es uno de los elementos que más influyen en este ciclo. El portal de salud Healthline detalla que un desayuno basado en productos de alto índice glucémico —como pan blanco, galletas industriales, cereales azucarados o panqueques— genera saciedad por poco tiempo.

Estos alimentos se digieren rápidamente, provocando un aumento brusco de glucosa seguido de una caída igual de rápida, lo que explica el retorno precoz del hambre. La ausencia de proteínas y fibra intensifica el problema, ya que estos nutrientes son esenciales para prolongar la sensación de saciedad.

Por ese motivo, la Asociación Americana de Dietética recomienda incluir huevos, frutas frescas, lácteos descremados, avena, frutos secos y pan integral en el desayuno, relegando los productos azucarados a ocasiones excepcionales. Entre las frutas, el pomelo es valorado por su efecto saciante y su bajo contenido calórico, según un estudio publicado en la revista científica internacional revisada por pares Appetite.

Entornos laborales y escolares consolidan hábitos alimentarios desvinculados de señales fisiológicas auténticas, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las cantidades, las orientaciones nutricionales actuales señalan que el desayuno debe aportar entre 300-400 calorías (aproximadamente 1.255 a 1.670 kilojulios). Quienes buscan perder peso no deberían superar las 300 calorías, mientras que quienes desean mantenerlo pueden llegar a 400. aseguran los expertos.

Además, la inclusión de 13 a 20 gramos de proteína, 40 a 55 gramos de carbohidratos y 10 a 15 gramos de grasa contribuye a evitar el hambre prematura antes del almuerzo, como destaca la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

El entorno social y laboral condiciona profundamente los ciclos de apetito. Los horarios escolares y de trabajo, junto con las pausas reglamentadas, han consolidado la idea de que en determinados momentos del día “toca comer”, reforzando patrones alimentarios desvinculados de señales fisiológicas genuinas.

Estudios de la Universidad de Harvard demuestran que el cuerpo humano puede adaptar su sensación de hambre según los hábitos y el ambiente, modificando la percepción del apetito cuando cambian las rutinas diarias.

Expertos recomiendan identificar si el hambre a media mañana es real o resultado de patrones adquiridos, para mejorar la calidad de la dieta y la salud laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, el hambre a media mañana responde efectivamente a una necesidad energética real: un desayuno insuficiente, la práctica de actividad física intensa o largos intervalos hasta la siguiente comida pueden justificar ese apetito.

La revista médica The Lancet indica que el debate nutricional actual se orienta menos hacia la cantidad de comidas diarias y más hacia el equilibrio global de la dieta y la calidad de los nutrientes ingeridos.

Factores adicionales también pueden influir en la percepción temprana del hambre. El estrés, el cansancio, la falta de sueño o la deshidratación pueden intensificar el deseo de comer, incluso cuando no existe un requerimiento energético objetivo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, la nutricionista británica Sophie Medlin, consultada por la cadena pública británica de referencia BBC, concluye que el aburrimiento o la ansiedad pueden desencadenar el acto de comer sin hambre real. Es por ese motivo que, incluso cuando se trata de una pequeña colación, recomienda prestar atención a las señales del cuerpo para distinguir entre necesidad fisiológica y hábito adquirido.