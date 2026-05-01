Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

Juana Repetto aclaró en redes sociales el contexto de su embarazo no planificado y reforzó el mensaje sobre el uso del preservativo (Video: Instagram)

Juana Repetto volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras la viralización de un reel en el que relataba cómo quedó embarazada de su tercer hijo. La actriz, que conduce el programa de streaming “Más minas que mamás”, utilizó su perfil para responder a las críticas y aclarar el contexto de sus declaraciones, al tiempo que dejó un mensaje directo sobre la importancia del cuidado sexual.

Todo comenzó cuando, en uno de los episodios de su programa, Juana relató que quedó embarazada de su exmarido, de quien se había separado hacía apenas dos meses. Su testimonio, recortado en un clip breve, fue replicado y desató una ola de comentarios y juicios en redes. Muchos usuarios la acusaron de irresponsabilidad y de “romantizar” los embarazos no planificados, mientras que otros la defendieron por su honestidad y por visibilizar situaciones comunes que muchas veces permanecen silenciadas.

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Lejos de quedarse callada, Repetto decidió responder y aclarar los puntos que, según ella, se perdieron por el recorte del video. “Bueno, solo por la responsabilidad de ser comunicadora y tener un programa a cargo, que gracias a dios (o a ustedes mejor dicho) le va muy bien, le pese a quien le pese o critique quien critique. Me siento en la obligación de aclarar algunas cosas que en un reel de un minuto, sin ver el programa entero, quedaron fuera de contexto y es un tema de suma importancia”, escribió en su cuenta de Instagram.

El programa 'Más minas que mamás' volvió a ser tema de debate por las declaraciones virales de Juana Repetto sobre su tercer embarazo (Video: Instagram)

Juana fue contundente al admitir que no se enorgullece de la forma en la que llegó su bebé al mundo, pero que volvería a hacerlo “mil veces” porque le trajo lo mejor de su vida. “No hace falta aclarar que no es mi rol recomendar ningún método anticonceptivo, pero me parece importante decir que si yo no me cuidé fue porque era mi marido del cual me había separado hacía dos meses y porque si sucedía lo que sucedió, sabía que podría hacerme cargo responsablemente y llevarlo adelante con toda la felicidad y amor del mundo. A pesar de no haberlo esperado para nada y no haberlo buscado, todos sabemos lo que puede pasar si uno tiene relaciones sin cuidarse”, agregó.

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La conductora fue más allá y puso el foco en la importancia de la protección contra enfermedades de transmisión sexual, un tema que, según sostuvo, suele ser menos juzgado que los embarazos no buscados. “Me parece más importante resaltar el hecho de promover la protección por enfermedades de transmisión sexual, que métodos anticonceptivos que solo previenen el embarazo. Sin embargo la gente parece juzgar más el embarazo ‘no buscado’. Ninguna está buena, cuídense. Fin. Usen forro y si están en pareja, ya saben. Arafue puede fallar”, sentenció.

En el video subido aclarando la situación, Juana desarrolló aún más su posición. “Soy mamá de tres varones. El primero lo tuve con un donante, el segundo con mi marido y el tercero con mi exmarido. Tengo un programa que se llama Más minas que mamás, en el cual hablé de cómo yo había quedado embarazada de mi ex y en esto de recortar todo para que entre en un reel, quizás se perdieron partes y detalles absolutamente fundamentales para que el mensaje que se da no sea irresponsable”, explicó. Y aclaró: “No es que yo tuve relaciones sexuales sin preservativo con alguien que no considerara mi marido hasta hacía cinco minutos”.

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Juana Repetto explica que no se arrepiente de su decisión y destaca que su hijo sorpresa fue muy deseado y recibido con felicidad

Para graficar que su caso no es aislado, Repetto compartió que realizó una encuesta a sus seguidores y la cantidad de personas que tuvieron hijos “sorpresa” fue abrumadora. “La gran mayoría de las personas muy probablemente hubiesen vuelto atrás, hubiesen vuelto a convivir y no hubiesen seguido adelante un embarazo solas, separadas. ¿Y quién los juzga? Nadie, porque tampoco nadie se entera si lo buscaste o no lo buscaste. Acá la única diferencia que hay es que yo decidí sostener mi decisión de haberme separado”, sostuvo.

Juana fue tajante sobre su situación: “Mi hijo es un hijo sorpresa, pero no, no deseado. Yo siempre deseé tener un tercer hijo y estoy muy feliz de tenerlo. Entonces, para mí en el fondo no era un problema, no lo fue nunca, haber quedado embarazada de mi ex. Yo estoy feliz con mi hijo”.

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La conductora también apuntó contra la hipocresía social respecto a los métodos anticonceptivos y la sexualidad. “Todas aquellas personas que tienen un DIU, todas aquellas personas que toman un anticonceptivo, que tienen un chip y no sé qué, diafragma, o todos aquellos que tienen vasectomía, o todas aquellas que se ligan las trompas, lo hacen para tener relaciones sexuales sin preservativo. Lo que están evitando es la búsqueda de un embarazo”, analizó. “Yo este embarazo lo recibí con todo el amor del mundo. Así que te recomiendo que primero, por más que te liguen la trompa, si estás soltera o soltero, te cuides por las enfermedades. Segundo, si querés evitar un embarazo, por supuesto, cuídate con preservativo y DIU y esto y lo otro. Y si estás en pareja y confías en el otro y decidís en un matrimonio no usar preservativo, perfecto. Sabé que si no tenés ningún otro método anticonceptivo, podés tener un hijo y en mi caso, fue lo mejor que me pasó en el mundo”.