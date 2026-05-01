La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

Julieta Poggio recibió una ola de críticas y burlas en redes tras someterse a un tratamiento estético para colocarse carillas dentales (Video: Rumis, La Casa)

Julieta Poggio y Lucila “La Tora” Villar volvieron a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles para las figuras públicas: la presión, el hostigamiento y la crueldad con la que muchos usuarios de redes sociales opinan sobre sus elecciones personales, su aspecto físico y hasta su desempeño profesional. El disparador fue una serie de episodios recientes en los que ambas se vieron envueltas en el centro de la escena mediática y digital por decisiones que, en principio, solo les competen a ellas.

El caso de Juli Poggio fue el más visible en los últimos días. Tras someterse a un tratamiento estético para mejorar su sonrisa y colocarse carillas dentales, la ex Gran Hermano recibió una catarata de comentarios negativos y burlas en redes sociales. Mensajes como “Juli, qué te hiciste”, “te arruinaste la carita” y comparaciones con personajes animados invadieron sus publicaciones, generando una ola de hate que, lejos de apagarse, fue creciendo y escalando en agresividad. “Se dicen cosas muy feas”, resumió Juli en Rumis, el programa del que es parte en La Casa Streaming, visiblemente cansada del nivel de exposición y de los cuestionamientos que, según ella, ya quedaron viejos y atrasan demasiado.

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El hate en redes sociales obligó a Juli Poggio a revertir su procedimiento estético y retirarse las carillas tras la intensa presión mediática

La presión terminó siendo tan fuerte que la actriz decidió revertir el procedimiento y quitarse las carillas. “Hoy Juli Poggio se sacó los dientes”, contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, tras hablar con la propia protagonista. “La están enloqueciendo. Es un problema de ella, son elecciones estéticas. Es joven. Me dijo que estaba acostumbrada al hate porque le dicen de todo, pero que se metan tanto con su cara, no”, detalló la panelista, transmitiendo el malestar que la propia Poggio le expresó frente a las críticas. “La gente no se da cuenta que no soy amiga del seguidor, a esa gente no le pedí un consejo”, confesó Juli, dejando en claro el impacto emocional que le generó la situación.

Lejos de quedarse en silencio, Poggio eligió hablar y dejar su postura clara en Rumis: “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaco, pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”, lanzó, molesta. Y agregó: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”.

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La reflexión no se limitó solo al aspecto físico. En el mismo ciclo, Lucila “La Tora” Villar sumó su propia experiencia sobre el hostigamiento y la desigualdad de criterios a la hora de juzgar a las mujeres que trabajan en medios. “Los pensamientos y cosas que se dicen y más que de otras mujeres siguen haciendo referencia a esos comentarios como si todo el esfuerzo y lo que una hace no valiera para nada y solamente se consiguen las cosas acostándose con un hombre o con un productor”, comenzó Poggio, harta de las suspicacias que aparecen cada vez que una mujer logra un espacio destacado en el medio.

Lucila 'La Tora' Villar denunció la desigualdad de criterios con que se juzga a las mujeres en los medios, señalando el machismo presente en la opinión pública

“Y que los varones sí, ¿entendés? ¿Por qué a un varón no se lo cuestiona?” se preguntó La Tora, recordando situaciones en las que quedó expuesta solo por ser mujer y estar en lugares de visibilidad. “Me ha pasado cuando fui al mundial de clubes. ¿Por qué a un varón equis no se lo cuestiona cuando va al mundial de clubes y de repente fue la Tora? Y sí, ¿entendés? No, no es periodista. Yo no voy a cubrir la parte de periodismo, yo voy a hacer la nota de color, te puede gustar o no”, relató, poniendo en evidencia la doble vara que todavía persiste en el ambiente.

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Lizardo Ponce, conductor del ciclo, fue directo al hueso: “¿Eso es lo que más te molesta entonces a vos? ¿que la gente te juzgue por tu trabajo? ¿o que se metan en tu vida amorosa?, porque también opinan de tu vida amorosa todo el tiempo”. La Tora fue tajante: “No, no me molesta a mí, por mí que hablen. De hecho me dijeron: ‘Meté carta documento’. Yo decía: ‘¿Para qué voy a gastar plata en esto?’”. Y Lizardo cerró: “La verdad que toda la gente que labura con vos, toda la gente que te conoce sabe tu recorrido y sabe por qué tenés lo que tenés. Entonces digo, no es que los comentarios de determinadas personas hacen dudar a alguien sobre tu laburo. Eso se puede ver todas las noches, lo venís haciendo hace un montón y es lo que decíamos con Sebi, que realmente lo hablamos detrás de cámara. A veces se piensa que de repente por salir en pantalla, por tener seguidores, se puede tener un laburo constante, que tenga constancia en el tiempo. Y la verdad es que sí es importante eso, pero falta un montón de cosas más, que es fundamentalmente la cultura de trabajo y es estar disponible, aprender a trabajar y eso lo ven los productores y por eso después te vuelven a elegir”.