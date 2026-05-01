OIJ pide ayuda urgente para ubicar a adolescente de 15 años y su bebé desaparecidas en Cartago, Costa Rica

El OIJ activó un operativo de búsqueda para ubicar a la adolescente y su bebé desaparecidas en La Unión de Cartago. Cortesía: OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene un operativo activo para dar con el paradero de una adolescente de 15 años y su hija de apenas dos meses, quienes permanecen desaparecidas en el cantón de La Unión, en la provincia de Cartago.

Las autoridades identificaron a la joven como Hellen Alejandra González Picado, quien fue vista por última vez junto a su bebé, Génesis González Picado, el pasado domingo 26 de abril de 2026 en el sector de San Diego. Desde ese momento, no se ha tenido información sobre su ubicación, lo que encendió las alertas tanto en su entorno familiar como en las autoridades judiciales.

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El reporte oficial de desaparición fue presentado ante el OIJ el lunes 27 de abril, un día después de que familiares perdieran contacto con la menor. A partir de ese momento, la Subdelegación Regional de La Unión activó los protocolos de búsqueda establecidos para este tipo de casos, especialmente por tratarse de una persona menor de edad y de un bebé en condición de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades, testigos aseguraron haber visto por última vez a la adolescente y a su hija en vía pública en San Diego de La Unión. Sin embargo, hasta ahora no se han determinado las circunstancias exactas en las que se produjo la desaparición, ni si existió la participación de terceras personas.

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Hellen González Picado, de 15 años, fue vista por última vez junto a su hija de dos meses el pasado 26 de abril. Cortesía: OIJ

El OIJ indicó que mantiene abiertas varias líneas de investigación, las cuales incluyen la recolección de testimonios, revisión de cámaras de seguridad en la zona y análisis de cualquier indicio que permita reconstruir los últimos movimientos de la joven madre y su bebé. Estas diligencias buscan establecer con precisión qué ocurrió desde el momento en que ambas fueron vistas por última vez.

La desaparición de Hellen González Picado ha generado una creciente preocupación, no solo por su corta edad, sino también por la condición de su hija, una bebé de apenas dos meses que depende completamente del cuidado de un adulto. Esta situación incrementa la urgencia de las labores de búsqueda y la necesidad de obtener información oportuna que permita localizarlas.

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Las autoridades han reiterado que en este tipo de casos el factor tiempo es determinante, por lo que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para orientar la investigación. En ese sentido, hicieron un llamado enfático a la ciudadanía para colaborar con información que ayude a ubicar a ambas.

El OIJ recordó que las denuncias o datos pueden ser suministrados de manera totalmente confidencial a través del Centro de Información Confidencial. Las personas pueden comunicarse al número telefónico 800-8000-645 o enviar información mediante el servicio de WhatsApp al (+506) 8800-0645, canales habilitados las 24 horas.

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Las autoridades solicitan ayuda urgente a la ciudadanía para localizar a la joven madre y su bebé. Cortesía: OIJ

Asimismo, las autoridades pidieron evitar la difusión de rumores o información no verificada en redes sociales, ya que esto puede entorpecer las labores de investigación o generar confusión en torno al caso. En su lugar, instaron a canalizar cualquier dato directamente con los cuerpos policiales.

Mientras tanto, familiares de la adolescente se mantienen a la espera de noticias y han solicitado apoyo para difundir la información que permita dar con su paradero. La incertidumbre y la angustia crecen con el paso de las horas, en un caso que moviliza tanto a las autoridades como a la comunidad.

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El OIJ aseguró que continuará con las diligencias necesarias hasta lograr ubicar a la menor y a su hija, y no descarta ampliar los operativos de búsqueda en otras zonas del país si así lo requiere la investigación. Por ahora, el caso sigue en desarrollo y bajo estricta coordinación de las autoridades judiciales.