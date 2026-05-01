Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

Fue insólita la jugada de Lucas Martínez Quarta que derivó en el penal a favor de RB Bragantino en el partido ante River Plate en Brasil, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El error del defensor fue salvado por el arquero Santiago Beltrán, quien atajó el remate.

En el comienzo del complemento y luego de un bote a tierra, Martínez Quarta quiso salir jugando y Isidro Pitta le quitó la pelota, lo que derivó en una falta del zaguero de la selección argentina, ya que lo tomó de la camiseta al delantero paraguayo, que luego exageró la caída, pero el contacto fue suficiente para que el árbitro Wilmar Alexander Roldán Pérez sancione el penal.

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La jugada fue analizada a instancias del VAR y el juez ratificó su decisión. Roldán no dudó: sancionó penal conforme a la Regla 12 (faltas), al entender que la sujeción impidió una acción del jugador de Bragantino dentro del área. La discusión posterior giró en torno a la posible expulsión por impedir una ocasión manifiesta de gol (DOGSO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el análisis arbitral resultó consistente: no se verificaban todos los criterios exigidos —dirección clara hacia portería, control efectivo del balón, distancia a la meta y número de defensores—, por lo que la sanción disciplinaria máxima no correspondía. En ese marco, el penal se configuró como castigo suficiente.

En el momento de la ejecución se hizo cargo Eduardo Sasha, quien remató cruzado y Beltrán se vistió de héroe para desviar su remate y el rebote tampoco pudo ser capitalizado por el conjunto local. La tapada del arquero millonario fue la confirmación de su gran labor, ya que en el primer tiempo también había tenido intervenciones determinantes.

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El conjunto dirigido por Vágner Mancini desperdició una clara chance y esto le permitió al conducido por Eduardo Coudet seguir en partido.

El duelo en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques tuvo más incidencias y luego Vinicius se fue expulsado a los 59 minutos. Con un jugador de más, el conjunto de Núñez buscó la victoria y el local buscó con alguna salida de contra que terminó centros que no prosperaron debido a la seguridad de Beltrán.

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En el final llegó el tanto de la victoria de River Plate. El propio Martínez Quarta se reivindicó con un cabezazo que vale un triunfo. El elenco conducido por Coudet es líder del Grupo H con 7 puntos y supera por uno a Carabobo. RB Bragantino quedó con 3 puntos y Blooming, con uno.

Fue una victoria trabajada de River Plate en Brasil que puede valer la clasificación a los octavos de final. Cabe recordar que sólo los ganadores de las zonas se clasificarán de forma directa a la siguiente ronda y los segundos se medirán en los 16avos de final con los terceros de los grupos de la Copa Libertadores.

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Luego del encuentro, Martínez Quarta sostuvo que “fue un resultado importante para nosotros. Ganar este partido. Es un rival duro. Cuando le expulsaron al de ellos pudimos tener un poco más la pelota, pero son tres puntos importantísimos. Pudimos encontrar el gol intentando. Hay que partir de esta base, de este resultado que es importante para la gente y para nosotros”.

En la próxima fecha los dos partidos serán el jueves 7 de mayo a las 21.30. River Plate visitará a Carabobo y Blooming recibirá a RB Bragantino.

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