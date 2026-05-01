El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

En una pausa de rehidratación, el jugador Facundo Colidio interactúa con el técnico Eduardo Coudet y se fastidia porque la transmisión intenta captar el diálogo

A Facundo Colidio no le gustó que lo filmaran durante su diálogo con Eduardo Coudet y le dio un golpe a una cámara de la transmisión oficial durante la pausa de rehidratación del partido entre River Plate y RB Bragantino, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El incidente ocurrió al minuto 22 del primer tiempo, cuando el juego se detuvo por el intervalo de un minuto que la Conmebol implementó este año para todos sus torneos, bautizado “cooling break”. El técnico Chacho Coudet aprovechó la pausa para impartir indicaciones: primero lo hizo con Maximiliano Salas. El punta le preguntó al DT por su trabajo defensivo con “el 5″ del local. “No te preocupes por el 5, vos olvidate”, le dijo el ex coach de Racing.

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Acto seguido, se acercó Colidio. Fue en ese momento cuando el camarógrafo de la transmisión se acercó al banco de suplentes del Millonario para registrar de cerca la charla entre el DT y el delantero. Al notar la presencia del equipo de filmación, Colidio reaccionó y le propinó un empujón a la cámara, actitud que quedó retratada en vivo por ESPN.

La producción del partido cortó rápidamente la imagen y enfocó al plantel de Bragantino, pero los pocos segundos que se emitieron fueron suficientes para desatar una ola de comentarios en las redes sociales. Cerca del banco, el lateral Matías Viña también intentaba alejar uno de los micrófonos de Conmebol para impedir que captara las indicaciones del cuerpo técnico.

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La acción del exjugador de Inter de Milán podría derivar en consecuencias disciplinarias. Según el reglamento de la Conmebol, el episodio podría encuadrarse como comportamiento antideportivo, lo que habilitaría a la entidad a emitir una advertencia formal o aplicar una sanción económica al jugador, dado que la transmisión está habilitada a mostrar la intimidad de los planteles en ese lapso.

Las pausas de rehidratación, conocidas como cooling breaks, fueron diseñadas originalmente para partidos con calor extremo. La FIFA decidió extenderlas a todos los encuentros del próximo Mundial, con independencia de las condiciones climáticas, y la Conmebol adoptó el mismo criterio para sus competiciones continentales. La medida genera cuestionamientos por su efecto en el ritmo y la fluidez del juego.

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La secuencia de Colidio se dio en un primer tiempo parejo, en el que a los dos equipos les costó imponer condiciones y llegar con peligro. Colidio es uno de los futbolistas que Coudet busca recuperar, debido a que confía en sus condiciones como segundo punta, acompañando al N° 9.

El ex Boca, Tigre y Atlético de Rafaela dispuso de un tiro libre en la segunda etapa. Fue en el borde del área, pero el ingresado Kendry Páez le corrió la pelota un poco larga y su remate terminó dando en la barrera.

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