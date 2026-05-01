Panamá asegura más de 100 congresos internacionales para 2026

El turismo de reuniones genera mayor gasto por visitante que el turismo tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá busca convertir el turismo de reuniones en uno de los motores de mayor impacto para su economía, apoyándose en su conectividad aérea, infraestructura hotelera y capacidad para atraer congresos internacionales en un mercado regional cada vez más competitivo.

El director general de Promtur Panamá, Salomón Shamah, aseguró que el país ya cuenta con más de 100 eventos internacionales confirmados para 2026, consolidando la estrategia de posicionar a Panamá como un destino clave para congresos y convenciones en la región.

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El funcionario destacó que esta agenda incluye eventos de gran escala, como el Congreso Panamericano de Reumatología, uno de los más importantes del hemisferio en su especialidad, realizado esta semana en la ciudad de Panamá.

Durante el primer cuatrimestre del año, Panamá también fue sede del Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica, que reunió a más de 6,000 especialistas de 22 países, generando un impacto significativo en la ocupación hotelera, el consumo local y la actividad turística.

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Panamá fue en abril sede del Congreso Panamericano de Reumatología, uno de los más relevantes del hemisferio. Tomada de X

Este tipo de encuentros forma parte del segmento MICE, que agrupa reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, y que se ha convertido en una de las principales apuestas del país para atraer visitantes de alto valor.

Shamah explicó que Panamá ha desarrollado una estrategia agresiva para captar eventos internacionales que han sido cancelados en otros países, ya sea por temas de seguridad, conflictos o imprevistos logísticos.

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Para lograrlo, Promtur implementó un esquema en el que aporta un 5% del valor del evento a los organizadores, mientras que el hotel sede cubre otro 5% adicional, creando un incentivo directo para trasladar estos encuentros al país.

“Si el evento vale un millón de dólares, nosotros ponemos cincuenta mil y el hotel otros cincuenta mil”, detalló Shamah, al explicar que este mecanismo ha permitido captar eventos que de otra forma se habrían perdido.

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Salomón Shamah, director general de Promtur Panamá, informó que el país ya tiene más de 100 eventos confirmados para 2026. Archivo

La estrategia se apoya en alianzas entre cadenas hoteleras internacionales, que coordinan entre sus sedes para redirigir congresos hacia Panamá cuando surgen cancelaciones en otros mercados.

Según estimaciones del propio sector, esta estrategia podría generar alrededor de $400 millones en la economía panameña, además de unas 800,000 noches de hotel, lo que refleja el impacto del turismo de reuniones.

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El concepto de “noche de hotel” se refiere a una unidad de ocupación equivalente a una persona hospedada durante una noche, por lo que no implica 800,000 visitantes distintos, sino la suma acumulada de estancias generadas por múltiples eventos a lo largo del año.

Este indicador es clave porque permite medir el nivel de actividad hotelera y el flujo económico asociado, considerando que los congresos suelen durar varios días. Por ejemplo, un evento de 2,000 participantes que se quedan cuatro noches genera 8,000 noches de hotel, lo que explica cómo se alcanzan cifras elevadas cuando se suman múltiples encuentros internacionales.

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El Panama Convention Center es uno de los principales activos para atraer congresos internacionales. Cortesía

Además del volumen, el gasto de este tipo de visitante es significativamente mayor. Datos internacionales indican que los viajeros de negocios y congresos pueden gastar alrededor de $160 diarios por persona, cifra que supera al turismo tradicional y se distribuye en alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y compras .

Incluso, estudios muestran que el turismo MICE puede generar un gasto hasta dos o tres veces superior por visitante en comparación con el turismo convencional .

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Otro elemento central de la estrategia es el uso del Panama Convention Center como incentivo, ya que el Gobierno mantiene la política de ofrecer el recinto sin costo para eventos de gran escala que cumplan con metas de ocupación hotelera.

Por ejemplo, congresos que generen 7,500 noches de hotel pueden acceder a varios días de uso gratuito, mientras que eventos más pequeños reciben beneficios en otros espacios.

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Shamah también destacó que el país continúa mejorando su posicionamiento internacional en el segmento de reuniones. Panamá ocupa actualmente el puesto 9 en América Latina según el ranking de la ICCA, y el quinto lugar a nivel de ciudades, con la meta de seguir escalando posiciones. Además, fue nominado como Mejor Destino de Incentivos de Latinoamérica en los World MICE Awards 2025.

Panamá busca mejorar su posición en el ranking de la ICCA en América Latina. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

De cara a 2027, Promtur proyecta un escenario aún más favorable, con una cartera de eventos en crecimiento y una estrategia que seguirá enfocada en atraer congresos de alto impacto. Mientras tanto, el turismo de reuniones se posiciona como uno de los principales motores económicos del país, con capacidad de generar empleo, inversión y dinamismo en múltiples sectores.

El reto será sostener este crecimiento y traducirlo en beneficios concretos para la economía local, en un entorno cada vez más competitivo. Panamá apuesta por consolidar este segmento como parte central de su estrategia turística, aprovechando su conectividad, infraestructura y capacidad para atraer eventos de clase mundial.