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El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

El creador de contenido Mike Máquina del Mal rechazó la chance de que La Scaloneta vuelva a consagrarse en el Mundial 2026: “No soportaría otros cuatro años de lo mismo”

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Figuras de México, Brasil y República Dominicana manifiestan su deseo de evitar otro festejo argentino

El debate sobre Argentina, Lionel Messi y la próxima Copa Mundial 2026 se intensifica en redes sociales a medida que se acerca el inicio del torneo. La Scaloneta defiende el título logrado en Qatar 2022 y parte como una de las favoritas, dado que presenta a varias de sus figuras de la proeza de hace cuatro años, como Lionel Messi, Julián Álvarez y Dibu Martínez.

Durante las últimas semanas, voces populares como la del mexicano Miguel Bedean (Mike Máquina del Mal) multiplicaron sus críticas hacia el ambiente de celebración permanente que rodea a Argentina desde su consagración en 2022. En palabras del propio tiktoker y youtuber: “Llevo cuatro años, cuatro años aguantando a: el campeón del mundo hace lo que quiere. Llevo cuatro años escuchando que el Dibu Martínez es el mejor portero del mundo, que Enzo Fernández es el mejor mediocampista del mundo, que el Cuti Romero es el mejor mediocampista del mundo -es defensor, falló en el puesto-, viendo cómo le regalan trofeos a todos estos jugadores. Yo ya estoy harto”.

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El creador, quien supo perder en el evento Párense de Manos 2 ante Gero Momo Benavides, relató su fatiga tras convivir con el fervor Albiceleste: “Vengo regresando de Argentina, estoy cansado. Yo no soportaría otros cuatro años de lo mismo. Cuatro años más, no puedo. Ya tuve cuatro años, ya lo aguanté, ya lo toleré. Ahora imagínense si llegan a ganar este mundial, van a decir que son más grandes que Italia. Se van a poner a decir que son más grandes que Alemania. Yo los conozco a los argentinos, los conozco, los conozco. Así que por favor, mundo del fútbol, hagan algo”. Vale recordar que el equipo azteca cayó ante la Albiceleste en la fase de grupos en Qatar.

La selección argentina, vigente campeona del mundo, enfrenta una ola de críticas por parte de streamers extranjeros (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)
La selección argentina, vigente campeona del mundo, enfrenta una ola de críticas por parte de streamers extranjeros (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

La reacción de Bedean refleja una sensación compartida por otros influencers con rivalidad con Argentina. El brasileño Allan Brazuca viralizó recientemente un mensaje similar, cuando dejó clara su postura: “El único seleccionado que yo no quiero que gane el Mundial es Argentina. No voy a soportar a los argentinos burlándose de mí, compatriotas. No voy a soportar a mis amigos de la vida real diciendo: «¿Qué se siente, brasileño, viste? Llegamos, cuatro títulos». No voy a soportar eso, compatriotas. Si Argentina gana una más, se van a agrandar, vamos a ser sinceros. Yo digo por algunos jugadores que son infumables, por ejemplo, De Paul o Otamendi”, señaló el streamer.

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La animadversión hacia un nuevo logro argentino no se limita a México y Brasil. El streamer nacido en República Dominicana, Ángelo Valdés, conocido como “Will”, remarcó en su programa llamado el show de los futbolitos que otra victoria de la Scaloneta le resultaría insoportable: “Argentina lo que no puede es volver a ganar un Mundial. Real. Yo no puedo aguantar cuatro años más de los argentinos siendo insoportables, brother. Ganaron de meme en 2022 y fue un meme que todavía se ríen de mí. Pero además, las redes sociales eran todo de Argentina cuando ganaron. Todo Argentina. Yo entraba a Instagram, Argentina, Twitter, Argentina, YouTube, Argentina, Facebook, Argentina, Snapchat, Argentina, TikTok, Argentina. Además, el bailecito ese del Dibu, bro. El bailecito del Dibu. Yo no lo puedo aguantar”.

La selección liderada por Lionel Messi debutará en el Mundial el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J (AP Foto/Gustavo Garello)
La selección liderada por Lionel Messi debutará en el Mundial el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J (AP Foto/Gustavo Garello)

En la plataforma X, los usuarios argentinos respondieron con orgullo, defendiendo la legitimidad de su lugar en la élite. “Ya somos más grandes que Italia, no es serio no clasificarse a tres Mundiales seguidos, si ganamos la cuarta seremos más grandes que Alemania, nos odian porque nos tienen envidia, por eso nunca quieren aceptar que ganamos el Mundial con justicia”, aseveró uno de los fanáticos. Otros mensajes sostuvieron que la autoestima futbolística argentina no depende del palmarés: “Lo que no sabe el mexicano es que por más que no ganemos este mundial siempre vamos a decir que somos los mejores del mundo y que nuestros jugadores son los mejores, no necesitamos trofeos para saber eso”.

La selección argentina, como vigente campeona, prepara su defensa del título con base en Kansas, donde la delegación llegará a partir del 30 de mayo. El debut está programado para el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27 de junio.

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