Salud

Cuáles son las señales que pueden indicar una apendicitis y cuándo acudir a emergencias

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 7 millones de personas son diagnosticadas cada año, y la intervención quirúrgica temprana es determinante para evitar la perforación del apéndice

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Un médico con bata blanca apunta con una pinza metálica a un modelo anatómico del colon y apéndice humano, que está iluminado. Se ve un estetoscopio.
Un médico utiliza un modelo anatómico detallado para señalar y explicar el apéndice humano, destacando su ubicación y posibles condiciones como la apendicitis, en un entorno clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, miles de personas en todo el mundo sufren apendicitis, una inflamación aguda del apéndice que puede convertirse en emergencia médica si no se detecta y trata a tiempo. Reconocer los síntomas es fundamental para evitar complicaciones graves, ya que el dolor intenso en la parte inferior derecha del abdomen suele ser un signo de alarma que requiere atención médica inmediata.

La detección precoz disminuye el riesgo de ruptura del apéndice, una urgencia potencialmente mortal que demanda cirugía inmediata, según advierten la Clínica Mayo y la Facultad de Medicina de Harvard.

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La apendicitis suele comenzar con dolor abdominal difuso que, en pocas horas, se localiza en la región inferior derecha del abdomen. Este dolor se intensifica progresivamente y puede empeorar con el movimiento, la tos o la presión en la zona. Además, la Clínica Mayo señala que los síntomas más frecuentes incluyen náuseas, vómitos, pérdida del apetito y fiebre leve. Harvard agrega que, aunque menos habitual, pueden presentarse escalofríos, incapacidad para eliminar gases y distensión abdominal.

El diagnóstico temprano permite tratar la apendicitis antes de la perforación, lo que reduce considerablemente el riesgo de peritonitis y otras complicaciones graves. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas son diagnosticadas con apendicitis cada año, y la cirugía temprana mejora el pronóstico.

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Mujer joven sentada en una cama con sábanas blancas, vestida con camiseta gris y pantalones claros, agarrándose el abdomen con ambas manos.
Detectar señales tempranas de apendicitis reduce el riesgo de complicaciones potencialmente mortales como la peritonitis o el shock séptico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apendicitis se manifiesta sobre todo con dolor abdominal agudo y localizado en la parte inferior derecha, acompañado por náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Según la Clínica Mayo, la fiebre es frecuente, aunque suele ser moderada. Puede aparecer micción frecuente o dolor al orinar si el apéndice inflamado irrita la vejiga; en etapas avanzadas, la confusión mental puede indicar sepsis.

Dolor abdominal: el síntoma cardinal de la apendicitis

El dolor abdominal persistente y agudo en la parte inferior derecha es el síntoma más característico de la apendicitis. Habitualmente, este dolor supera en intensidad a otras molestias digestivas y puede intensificarse al caminar, toser o realizar movimientos bruscos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y la Facultad de Medicina de Harvard, la aparición de este dolor debe considerarse motivo suficiente para solicitar atención médica urgente, ya que podría indicar inflamación del apéndice o riesgo de perforación.

Las náuseas y los vómitos suelen acompañar el dolor abdominal en los cuadros de apendicitis, al igual que la pérdida del apetito. Aunque estos síntomas pueden confundirse con trastornos digestivos comunes, su aparición combinada incrementa la sospecha clínica y justifica una evaluación profesional. La fiebre y los escalofríos también son frecuentes, reflejando la respuesta inflamatoria del organismo y el avance de la infección.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las náuseas, los vómitos, la fiebre moderada y la pérdida del apetito suelen acompañar el dolor abdominal en los cuadros de apendicitis aguda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo recomienda registrar la evolución de estos síntomas, así como su intensidad y duración, ya que estos datos resultan determinantes para el médico al momento de establecer un diagnóstico diferencial con otras patologías abdominales.

Manifestaciones menos comunes y complicaciones

En algunos casos, la apendicitis puede provocar síntomas atípicos. Por ejemplo, la irritación de la vejiga por el apéndice inflamado puede causar micción frecuente o dolor al orinar. Si estos signos se presentan junto con dolor abdominal, deben ser valorados en el contexto de una posible apendicitis. La Facultad de Medicina de Harvard destaca que, en niños pequeños y adultos mayores, los síntomas pueden ser menos claros, lo que incrementa el riesgo de diagnóstico tardío.

Los cuadros graves pueden derivar en confusión mental, somnolencia o dificultades para concentrarse, lo que indica una afectación sistémica avanzada. Estos síntomas sugieren que la infección ha progresado y requiere intervención médica urgente para evitar complicaciones como el shock séptico.

Paciente con bata azul sentado en camilla frente a un médico escribiendo en una tablet. Fondo de consultorio de hospital con ventanal y equipo médico visible.
Acudir con rapidez al servicio de urgencias ante síntomas persistentes o severos mejora significativamente las probabilidades de una recuperación completa de la apendicitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actuar con rapidez ante síntomas persistentes o severos, aunque no sean los más habituales, aumenta las probabilidades de recuperación y evita complicaciones mayores. Si el estado general empeora sin una causa clara, es fundamental acudir a un servicio de urgencias.

Dejar evolucionar la apendicitis sin tratamiento puede conducir a la ruptura del apéndice y a una infección diseminada en la cavidad abdominal, situación que incrementa la mortalidad y prolonga el tiempo de recuperación.

La apendicitis es una de las principales causas de cirugía abdominal de urgencia en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 7 millones de personas son diagnosticadas cada año, y la intervención temprana permite reducir significativamente el riesgo de complicaciones graves y secuelas a largo plazo.

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