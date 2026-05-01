La insólita discusión entre Sebastián Villa y Matías Fernández en plena goleada de Independiente Rivadavia por la Libertadores

Los jugadores de Independiente Rivadavia discutieron en medio del partido

Sebastián Villa y Matías Fernández protagonizaron una tensa discusión durante el partido que Independiente Rivadavia ganó 4-1 frente a La Guaira en Mendoza por la Copa Libertadores. El cruce, que ocurrió en la pausa de rehidratación del segundo tiempo, se produjo cuando el equipo mendocino ya estaba goleando.

Las cámaras registraron el momento en que el futbolista colombiano intercambió insultos con el número 10 del equipo dirigido por Alfredo Berti, lo que obligó la intervención de Álex Arce para separar a ambos y restablecer el orden.

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Villa tuvo un papel determinante en el encuentro al provocar un penal y convertirlo, anotando el 2-1 parcial y marcando un punto de inflexión en el desarrollo del partido. Fernández, por su parte, redondeó una buena actuación y fue clave en la gestación de juego de Independiente Rivadavia.

La secuencia de la discusión

El partido, disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, marcó la tercera victoria consecutiva para la Lepra, lo que prolongó su racha a nueve encuentros sin derrotas en todas las competencias, con ocho triunfos y un único empate. Entre los hitos más relevantes está su reciente victoria 5-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el clásico local, así como el título de la Copa Argentina 2025 y el liderazgo confirmado en la Zona B del Torneo Apertura.

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El equipo mendocino inauguró el marcador a los 30 minutos con un cabezazo de Arce, quien ya había avisado con un remate que rozó el travesaño. Deportivo La Guaira igualó tras una pelota parada aprovechada por Guillermo Ortiz. Sin embargo, antes del descanso, Villa volvió a marcar tras convertir un penal sancionado por el árbitro Augusto Menéndez Laos, una acción que terminó con la sequía goleadora del delantero colombiano, que no anotaba desde octubre de 2025. Poco después, otra combinación entre Villa y Arce dejó al paraguayo de cara al arco para sellar su segundo tanto, cerrando así un primer tiempo de dominio local.

En el complemento, Álex Arce completó su hat-trick. De esta forma, el Azul alcanzó los nueve puntos tras haber vencido 1-0 a Bolívar en el debut y 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná, un resultado que posicionó al club mendocino en el radar internacional y podría asegurar su pase a la siguiente ronda con una fecha de anticipación en caso de lograr al menos un empate en el próximo encuentro.

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Para Deportivo La Guaira, el duelo en Mendoza significó su primer traspié en la Libertadores luego de igualar 0-0 frente a Fluminense en Caracas y 1-1 con Bolívar en La Paz. A pesar de este revés internacional, el conjunto dirigido por el argentino naturalizado venezolano Héctor Bidoglio mantiene un paso firme en el Torneo Apertura de Venezuela, donde suma 27 puntos, permanece invicto en 13 jornadas —siete victorias y seis empates— y ya aseguró su plaza en los cuadrangulares semifinales.

La próxima jornada del grupo se desarrollará el miércoles 6 de mayo. Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas desde las 21:30, mientras Deportivo La Guaira enfrentará a Bolívar a las 19.

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*El resumen del partido