Deportes

La insólita discusión entre Sebastián Villa y Matías Fernández en plena goleada de Independiente Rivadavia por la Libertadores

Las figuras de la Lepra tuvieron una fuerte discusión durante la pausa de hidratación: el conjunto mendocino venció 4-1 a Deportivo La Guaira

Guardar
Los jugadores de Independiente Rivadavia discutieron en medio del partido

Sebastián Villa y Matías Fernández protagonizaron una tensa discusión durante el partido que Independiente Rivadavia ganó 4-1 frente a La Guaira en Mendoza por la Copa Libertadores. El cruce, que ocurrió en la pausa de rehidratación del segundo tiempo, se produjo cuando el equipo mendocino ya estaba goleando.

Las cámaras registraron el momento en que el futbolista colombiano intercambió insultos con el número 10 del equipo dirigido por Alfredo Berti, lo que obligó la intervención de Álex Arce para separar a ambos y restablecer el orden.

PUBLICIDAD

Villa tuvo un papel determinante en el encuentro al provocar un penal y convertirlo, anotando el 2-1 parcial y marcando un punto de inflexión en el desarrollo del partido. Fernández, por su parte, redondeó una buena actuación y fue clave en la gestación de juego de Independiente Rivadavia.

Imagen dividida: dos futbolistas en camisetas azul oscuro. A la izquierda, uno habla enérgicamente al otro. A la derecha, el primero toca el hombro del segundo, quien mira abajo
La secuencia de la discusión

El partido, disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, marcó la tercera victoria consecutiva para la Lepra, lo que prolongó su racha a nueve encuentros sin derrotas en todas las competencias, con ocho triunfos y un único empate. Entre los hitos más relevantes está su reciente victoria 5-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el clásico local, así como el título de la Copa Argentina 2025 y el liderazgo confirmado en la Zona B del Torneo Apertura.

PUBLICIDAD

El equipo mendocino inauguró el marcador a los 30 minutos con un cabezazo de Arce, quien ya había avisado con un remate que rozó el travesaño. Deportivo La Guaira igualó tras una pelota parada aprovechada por Guillermo Ortiz. Sin embargo, antes del descanso, Villa volvió a marcar tras convertir un penal sancionado por el árbitro Augusto Menéndez Laos, una acción que terminó con la sequía goleadora del delantero colombiano, que no anotaba desde octubre de 2025. Poco después, otra combinación entre Villa y Arce dejó al paraguayo de cara al arco para sellar su segundo tanto, cerrando así un primer tiempo de dominio local.

En el complemento, Álex Arce completó su hat-trick. De esta forma, el Azul alcanzó los nueve puntos tras haber vencido 1-0 a Bolívar en el debut y 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná, un resultado que posicionó al club mendocino en el radar internacional y podría asegurar su pase a la siguiente ronda con una fecha de anticipación en caso de lograr al menos un empate en el próximo encuentro.

Para Deportivo La Guaira, el duelo en Mendoza significó su primer traspié en la Libertadores luego de igualar 0-0 frente a Fluminense en Caracas y 1-1 con Bolívar en La Paz. A pesar de este revés internacional, el conjunto dirigido por el argentino naturalizado venezolano Héctor Bidoglio mantiene un paso firme en el Torneo Apertura de Venezuela, donde suma 27 puntos, permanece invicto en 13 jornadas —siete victorias y seis empates— y ya aseguró su plaza en los cuadrangulares semifinales.

La próxima jornada del grupo se desarrollará el miércoles 6 de mayo. Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas desde las 21:30, mientras Deportivo La Guaira enfrentará a Bolívar a las 19.

*El resumen del partido

Temas Relacionados

Sebastián VillaMatías FernándezIndependiente RivadaviaCopa Libertadoresdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

Sucedió en el primer tiempo del duelo entre Bragantino y River Plate, por la Copa Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

River Plate iguala con RB Bragantino en su visita a Brasil por la Copa Sudamericana: Santiago Beltrán contuvo un penal

El equipo de Chacho Coudet tiene una prueba clave para la definición del grupo. Transmite ESPN y Disney+

River Plate iguala con RB Bragantino en su visita a Brasil por la Copa Sudamericana: Santiago Beltrán contuvo un penal

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El legendario entrenador de Manchester United contactó al italiano la semana posterior a la consagración de los Foxes en la Premier League para reconocer su gestión emocional del grupo campeón

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

La Operación LIMS impone castigos ejemplares y marca un antes y un después en la lucha global contra el dopaje en el deporte

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

Ronyell Whitaker, quien supo ser jugador de Tampa Bay Buccaneers y Minesotta Vikings, transformó el dolor en esperanza para otras familias

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”
DEPORTES
Santiago Beltrán contuvo un penal y River Plate iguala con RB Bragantino en su visita a Brasil por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán contuvo un penal y River Plate iguala con RB Bragantino en su visita a Brasil por la Copa Sudamericana

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

TELESHOW
La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

Camilota impactó a sus seguidores al mostrar cuánto dinero tiene en su cuenta y recibió todo tipo de críticas

Brenda Gandini habló de los rumores de separación con Gonzalo Heredia: “Agota un poco”

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

Las fuertes especulaciones sobre Solange Abraham y el verdadero motivo de su expulsión de Gran Hermano: “Exigió más plata”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente Mulino convoca a la Asamblea para tratar ley que permitiría a Panamá salir de lista discriminatoria de la Unión Europea

Presidente Mulino convoca a la Asamblea para tratar ley que permitiría a Panamá salir de lista discriminatoria de la Unión Europea

Nuevo feminicidio: Joven madre es asesinada y reaviva alerta por violencia contra las mujeres en Honduras

OPPO ficha a Luis Díaz en Colombia y apuesta por la educación digital en La Guajira

El grupo terrorista Hezbollah incorporó drones con fibra óptica que eluden las defensas y golpean el norte de Israel

Decretan toque de queda en dos corregimientos de San Miguelito para tratar de frenar ola de violencia en Panamá