Instituto Costarricense de Electricidad adjudica la red 5G a Ericsson en una operación de 220 millones de dólares

El ICE adjudica a Ericsson el contrato para desplegar la red 5G en Costa Rica, con una inversión de 220 millones de dólares. Fuente: UCR

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la adjudicación de la red celular 5G a la compañía sueca Ericsson, en una operación que supera los 220 millones de dólares y representa un paso clave para la renovación tecnológica de la operadora pública en Costa Rica. La decisión marca el cierre de un proceso licitatorio que enfrentó múltiples obstáculos desde 2022 y establece una hoja de ruta concreta: el despliegue masivo del servicio 5G en el país está proyectado para los próximos doce meses.

Este desarrollo ocurre siete años después del despliegue inicial mundial de las redes 5G, posicionando a Kölbi, la marca bajo la que el ICE comercializa sus servicios móviles, en un lugar central para competir en el mercado nacional. Un aspecto relevante es que la adjudicación final se concretó en una suma sustancialmente inferior al presupuesto original. El ICE afirmó que “la adjudicación final estuvo más de 100 millones de dólares por debajo del presupuesto planeado, que inicialmente fue estimado en 250 millones”.

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El proyecto incluye inversiones tanto en la red 5G como en la modernización de la infraestructura internacional mediante el cable submarino TAM-1 y en la red nacional de transporte de datos. Marco Acuña, presidente de Grupo ICE, detalló que estos tres componentes suman un total de 220 millones de dólares, con Ericsson como proveedor principal y la firma local Coasin–Nokia encargada de equipos y servicios de conectividad para radiobases. Acuña precisó a “Son más de 220 millones de dólares invertidos para que Kölbi siga liderando el mercado nacional”.

ICE adjudicó la red a Ericsson tras excluir a Samsung y Huawei por criterios técnicos y regulatorios

La licitación culminó con la selección de Ericsson, tras un proceso en el que la firma sueca solicitó la exclusión de sus rivales Samsung y Nokia alegando inconsistencias documentales y posibles deficiencias técnicas en las soluciones propuestas, según reportó Semanario Universidad. Posteriormente, la Comisión de Adquisiciones del ICE descalificó a Samsung por supuestos problemas con la función Policy Control Function (PCF) en el núcleo de la red, mientras que Nokia avanzó y obtuvo partidas menores por 24,67 millones de dólares.

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De acuerdo con Semanario Universidad, los equipos de Samsung descalificados por el ICE habían sido premiados en 2021 como “Mejor Tecnología de Red de Núcleo 5G” por Informa Telecoms & Media (Omdia). Además de Samsung, la exclusión de Huawei de la licitación consolidó a Ericsson como único proveedor de las tres principales redes móviles de Costa Rica—Kölbi, Liberty y Claro—, hecho señalado como posible riesgo de dependencia tecnológica y vulnerabilidad en ciberseguridad, en referencia a los artículos 4 y 7 del reglamento costarricense sobre medidas de ciberseguridad en servicios 5G.

El despliegue de la red 5G de Kölbi tiene un cronograma de activación de doce meses, sujeto a la ausencia de apelaciones legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Open RAN: la estrategia tecnológica del ICE mantiene escasa adopción global

El ICE implementará su red bajo la arquitectura Open-RAN Stand Alone (SA), un modelo que permite integrar varios proveedores en el suministro de equipos y servicios para evitar dependencia de una sola empresa. Sin embargo, esta modalidad es la menos adoptada a nivel internacional. Según el Ericsson Mobility Report de noviembre de 2025 citado por Semanario Universidad, existen actualmente 360 redes 5G en el mundo, pero solo 18 implementan Open RAN —el 5% del total, acorde con la Open RAN Alliance.

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El ICE apuesta por la arquitectura Open RAN en 5G, aunque solo el 5% de las redes globales utilizan este modelo, según la Open RAN Alliance. 5G - Telecomunicaciones

El ICE llega tarde a la competencia, mientras el sector privado suma 1,6 millones de clientes 5G

Aunque este avance representa un paso significativo para el sector público, el ICE implementará su red 5G después de que los operadores privados Liberty y Claro desplegaran la tecnología y acumularan conjuntamente 1,6 millones de suscriptores 5G en el mismo periodo gubernamental, de acuerdo con datos difundidos por Semanario Universidad. Por su parte, ICE solo ofrece a sus clientes un plan piloto de 5G, limitado por la necesidad de doble SIM y carece de compatibilidad con dispositivos Apple y la mayoría de modelos Samsung.

El Estado costarricense ya había recaudado 34 millones de dólares en 2023 por la concesión de frecuencias a empresas privadas, parte de una estrategia que exige la instalación de equipamiento tecnológico para el desarrollo de infraestructuras en todo el país.

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