Brenda Gandini habló de los rumores de separación con Gonzalo Heredia: “Agota un poco”

Brenda Gandini se refirió a las versiones de separación con Gonzalo Heredia

Después de un intenso día, en el que las versiones de separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia invadieron las redes sociales, la actriz mostró su cansancio con la situación y habló del verdadero estado de su relación.

Al ser consultada por Teleshow, Gandini comenzó diciendo: “No, no es verdad. Ya nos separaron tantas veces que no queda otra que tomársela con humor”. Más allá de tomarse la situación con tranquilidad, Brenda no ocultó su frustración y enojo y lanzó: “Pero ya agota un poco el tema, sobre todo porque tenemos hijos a los cuales les llega todo, familia que se preocupa y no está bueno: te mando un abrazo”.

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Horas antes, Heredia hizo lo propio. Ante el escándalo que representaba la noticia, el actor habló de la versión que contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América). “No, no, no estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá hoy a la mañana. Hoy a la mañana me escribió mi viejo preguntándome si era cierto o no”, comentó el artista respecto a cómo lo viven en su entorno.

Lejos de dar el tema por terminado se mostró molesto por la severidad con la que contaron la noticia: “A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás, estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja y sale como a decir”.

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El actor negó la separación con la actriz y madre de sus dos hijos (Video: Perros de la Calle-Urbana Play)

El actor recordó que los rumores de separación no son nuevos: “Ya nos separaron, sí.” Y agregó: “Y también el otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije: ‘No, che, ya cuarenta y cuatro años’”. Con ironía, sumó: “Brenda estaba ahí a unos metros y le dije: ‘¿Estás embarazada, verdad?’”.

Heredia también expresó su preocupación por el impacto de estos rumores en sus hijos: “Lo que más miedo me da, a ver no es miedo, pero sí ya empiezan a jugar como otros factores, como los hijos. Eloy tiene catorce. Que venga alguien a preguntarle y que le digan ‘Che, ¿tus viejos se separaron?’ Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio“.

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Así, Heredia dejó en claro, con palabras propias y sin rodeos, que no hay separación y que, aunque los rumores lo persiguen hace tiempo, prefiere tomarlo con humor, salvo por el efecto que pueden tener en su círculo más cercano.

Semanas atrás, la relación de la pareja había vuelto a ser noticia cuando le preguntaron a Gandini si abriría la pareja. “Hay que saber, para mí, que cuando se encuentra el compañero, el amor pasa por otro lado, no pasa solamente por la química de ebullición que resulta al principio. No es tan común encontrar al compañero, ¿viste? Si te podés descubrir con lo que va creciendo cada uno y en esas diferencias o en esas crisis, porque todos tenemos crisis”, comenzó reflexionando la actriz.

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Tras casi dos décadas de relación y dos hijos en común, la pareja es una de las más querida del mundo del espectáculo (Video: Vuelta y media-Urbana Play)

Fue entonces cuando Wainraich intervino: “Y hay que atravesarlas”, a lo que Gandini respondió: “Hay que atravesarlas, hay que hablar, mucho diálogo, independencia, apoyar al otro, al crecimiento del otro, ¿viste? Siento que tenemos como... lo digo ahora después de dieciséis años, ¿eh? Si yo me ponía, o sea, me llego a separar, poner en pareja, no sé si mantengo esto, pero los años, el tiempo te va dando como otro pensamiento sobre el amor y se va transformando y uno va trabajando, ¿no? Es un trabajo de todos los días y, y hay que dedicarle. Ya cuando te empezás a desconectar tenés que volver un poquito”.

El conductor le preguntó si la pareja era cerrada, y Gandini contestó, entre risas: “¿Qué es esa pregunta? Pero por supuesto”. La charla derivó en una llamada a Gonzalo Heredia para conocer su visión sobre la posibilidad de una pareja abierta. Heredia fue directo: “Por ejemplo, llegó la cuota del colegio y es mucho. Viste, tenés esta cosa de tener como muchos platitos en el aire como si fueras un malabarista chino. Para mí es un quilombo. Ya tener que poner toda la energía en una familia es un montón. Imaginate, o sea, como construir otra personalidad para otra persona o lo que sea, ya me parece demasiado, es muy agotador”.

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Gandini celebró el argumento de su pareja: “Está muy bien, mi amor, tu argumento, la verdad, ¿eh? Esta es otra persona, ¿de qué signo sos?”. Heredia remató: “Admiro a las personas que lo hacen. Si se puede evitar, mejor”, y agregó, en tono de broma: “Igual, si mi pareja lo plantea seriamente...”. Gandini aclaró: “Pero... No, yo no, yo no dije nada de Sebastián, que él quiere abrir la pareja hace un tiempo”, lo que desató risas en el estudio.