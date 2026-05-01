El Salvador

El Salvador: Gas propano sin variaciones en su costo durante el mes de mayo

La estructura tarifaria oficial en El Salvador permanece sin variaciones para los cilindros de 35, 25, 20 y 10 libras durante dos meses consecutivos, según la autoridad de energía, lo que garantiza estabilidad en el consumo doméstico

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Vista de cerca de múltiples cilindros de gas amarillos apilados en varias filas bajo un techo de lámina corrugada con vigas naranjas visibles.
Los precios oficiales de los cilindros de gas propano de 35, 25, 20 y 10 libras no sufren variaciones para mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) de El Salvador anunció, este jueves, que los precios del gas propano para el mes de mayo de 2026 se mantienen estables respecto a abril.

Según información difundida por la DGEHM, los precios oficiales del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para mayo permanecen sin cambios para los cilindros tanto en el esquema de subsidio general como en el focalizado. El cilindro de 35 libras mantiene un precio de USD 15.50 con subsidio general y USD 7.46 con subsidio focalizado, mientras que el de 25 libras se ubica en USD 11.13 y USD 3.09 respectivamente.

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Mientras que el cilindro de 20 libras se fija en USD 8.98 con subsidio general y USD 0.94 con subsidio focalizado. Para el cilindro de 10 libras, persiste el precio de USD 4.61 bajo subsidio general y de USD 0.00 con subsidio focalizado, consolidando así el beneficio completo para quienes acceden a esta modalidad.

El precio del gas propano en El Salvador se mantuvo sin cambios durante abril y mayo de 2026, según la DGEHM. (Cortesía: Imagen ilustrativa de Infobae)
El precio del gas propano en El Salvador se mantuvo sin cambios durante abril y mayo de 2026, según la DGEHM. (Cortesía: Imagen ilustrativa de Infobae)

De acuerdo con la DGEHM, los precios en los primeros cuatro meses del año han mostrado una tendencia de estabilidad, con leves ajustes que no han alterado de forma significativa el acceso al producto.

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La DGEHM ha explicado en comunicados recientes que esta política responde a la necesidad de proteger el ingreso familiar ante eventuales fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos. Según la entidad, “el subsidio focalizado sigue representando un alivio directo para miles de familias salvadoreñas”, permitiendo que el impacto de los precios internacionales no se traslade completamente al consumidor final.

La continuidad de estos precios, especialmente para los cilindros de mayor uso, refleja una estrategia gubernamental orientada a garantizar el acceso al gas propano en condiciones estables. La vigilancia mensual de los precios y el ajuste de los subsidios seguirán siendo elementos centrales de la política energética de El Salvador, según reiteró la DGEHM en su último reporte.

Consejos para optimizar el uso del gas en la cocina

Las pequeñas acciones dentro de la cocina pueden marcar una diferencia significativa en el ahorro de gas. Tapar las ollas y sartenes durante la cocción acelera el proceso y reduce la cantidad de gas utilizada. Ajustar la llama al tamaño del recipiente evita el desperdicio, ya que las llamas que sobresalen solo consumen más sin aportar mayor calor al alimento.

La revisión periódica de las conexiones y mangueras permite detectar fugas que, además de afectar la economía del hogar, representan un riesgo para la seguridad. Cocinar la mayor cantidad posible de alimentos al mismo tiempo y aprovechar el calor residual del fogón también permite optimizar el uso del gas.

Primer plano de un quemador de estufa de gas encendido con llamas azules vibrantes, rodeado por las rejillas de soporte de hierro fundido.
Una estufa de gas presenta sus quemadores encendidos con llamas azules, indicando una combustión limpia y eficiente en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cortar los alimentos en trozos pequeños facilita una cocción más rápida. Mantener los quemadores limpios ayuda a que la combustión sea eficiente, mientras que cocinar alimentos previamente descongelados reduce el tiempo necesario en la estufa. El uso de ollas de presión figura entre las estrategias más efectivas, ya que disminuye considerablemente el tiempo de cocción.

Abrir las tapas de las ollas con frecuencia provoca la pérdida de calor, por lo que se recomienda evitarlo. Finalmente, apagar el fuego unos minutos antes de finalizar la cocción permite que el calor residual termine el proceso, contribuyendo aún más al ahorro de gas en los hogares.

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