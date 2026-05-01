Salud

Qué es la cardiopatía isquémica, el diagnóstico por el que fue operado Diego Peretti

El actor fue sometido a una intervención en Buenos Aires tras detectarse una obstrucción en sus arterias coronarias, una condición que afecta a millones de personas y requiere atención médica especializada

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Ilustración 3D de un corazón humano dentro de un torso transparente, mostrando arterias con placas de colesterol. Gráficos de ADN y alimentos rodean el órgano.
La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente internación y operación cardíaca del actor Diego Peretti en la Ciudad de Buenos Aires volvió a instalar en la agenda pública el concepto de cardiopatía isquémica, una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo.

Peretti fue sometido a una angioplastia con colocación de stent en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, luego de que un chequeo detectara anomalías en su función cardíaca.

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La intervención se realizó de manera programada y el actor ya se encuentra en recuperación domiciliaria. La producción de la obra teatral que protagoniza junto a Federico D’Elía confirmó que las funciones fueron suspendidas temporalmente tras la intervención.

Qué es la cardiopatía isquémica

La cardiopatía isquémica es una enfermedad que se produce por el estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias, responsables de suministrar sangre y oxígeno al músculo cardíaco. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, este proceso, denominado arteriosclerosis, avanza de manera progresiva y puede permanecer sin síntomas durante años.

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Diego Peretti
Diego Peretti fue internado y sometido a una operación cardíaca programada en la Ciudad de Buenos Aires tras detectarse anomalías en su función cardíaca Jaime Olivos

La reducción del flujo sanguíneo genera un desequilibrio entre la demanda de oxígeno del corazón y su aporte real, lo que puede desencadenar episodios de angina de pecho o infartos. La American Heart Association define la cardiopatía isquémica como “un daño cardíaco causado por el estrechamiento de las arterias coronarias”, lo que limita el suministro de oxígeno y favorece la aparición de eventos agudos como el infarto de miocardio.

Según la Fundación Favaloro, la cardiopatía isquémica constituye actualmente la principal causa de mortalidad en países desarrollados, fenómeno atribuido al aumento de la expectativa de vida y a la exposición creciente a factores de riesgo cardiovascular.

Causas, factores de riesgo y manifestaciones

El desarrollo de cardiopatía isquémica está asociado fundamentalmente a la acumulación de placas de grasa y células inflamatorias en las arterias coronarias. La Fundación Española del Corazón detalla que este proceso puede acelerarse por la presencia de factores de riesgo como hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo y antecedentes familiares. Estos factores pueden actuar de manera combinada, como ocurre en el síndrome metabólico. Según la American Heart Association, la enfermedad puede permanecer asintomática o manifestarse con dolor torácico (angina), dificultad para respirar, sudoración, náuseas o palpitaciones.

Diego Peretti
La angioplastia con colocación de stent a Peretti se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, con recuperación domiciliaria

En casos graves, la obstrucción puede ser súbita debido a la formación de un coágulo, lo que provoca un infarto agudo de miocardio. La intensidad y características del dolor torácico, así como la presencia de síntomas asociados, permiten diferenciar la angina estable del infarto y de la angina inestable, esta última considerada una urgencia médica.

Diagnóstico y procedimientos habituales

El diagnóstico de cardiopatía isquémica se basa en la evaluación clínica y el uso de pruebas complementarias. Según la Fundación Española del Corazón, los métodos más utilizados incluyen el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo (ergometría) y el ecocardiograma. En situaciones donde persisten dudas diagnósticas o en casos de síntomas atípicos, se recurre a estudios de imagen con radioisótopos o a la coronariografía (cateterismo). Este último procedimiento permite visualizar directamente las arterias coronarias y, si corresponde, realizar una angioplastia con colocación de stent, como la que se le practicó a Diego Peretti.

La angioplastia es una intervención mínimamente invasiva que consiste en dilatar la arteria afectada y colocar un stent para restablecer el flujo sanguíneo. En casos más complejos, puede indicarse una cirugía de bypass coronario.

Primer plano de una mano de médica con bata blanca entregando un pequeño corazón rojo a la mano de un paciente mayor, con venas visibles, en un entorno hospitalario difuminado.
Esta enfermedad se produce por el estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias, responsables de irrigar sangre y oxígeno al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamiento y seguimiento

El tratamiento de la cardiopatía isquémica combina medidas farmacológicas, intervencionistas y cambios en el estilo de vida. Según la Fundación Española del Corazón, todos los pacientes deben recibir antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico, salvo contraindicación. Otros fármacos incluyen betabloqueantes, nitratos, antagonistas del calcio e hipolipemiantes. El control estricto de los factores de riesgo, la adopción de una dieta equilibrada, la actividad física regular y el abandono del tabaco forman parte del abordaje integral.

La Fundación Favaloro aclara que la atención especializada y el seguimiento por parte de equipos de cardiología son esenciales para ajustar el tratamiento y prevenir complicaciones. El uso de procedimientos como la angioplastia y el bypass ha mejorado el pronóstico de muchos pacientes, siempre que la atención médica se reciba en forma oportuna.

La cardiopatía isquémica puede afectar a personas sin antecedentes previos o síntomas aparentes, lo que subraya la importancia de los controles regulares y la consulta médica ante la aparición de molestias torácicas, según indican las fuentes médicas consultadas.

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