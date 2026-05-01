Camilota impactó a sus seguidores al mostrar cuánto dinero tiene en su cuenta y recibió todo tipo de críticas

La imagen muestra a dos mujeres, una sonriente con frenillos y otra sentada mirando su teléfono, ambas rumoreadas candidatas para la edición 2026 de Gran Hermano Generación Dorada.

A pocos días de haber sufrido un accidente doméstico, Camilota sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil el saldo de su cuenta bancaria al final del mes, reflejando preocupación por la situación económica.

Todo sucedió cuando la hermana de Thiago Medina publicó una selfie en la que aparecía sosteniendo su celular y exhibiendo que dispone de 83,20 pesos al 30 de mayo. “Amigos, ¿hacemos algo para el Día del Trabajador? Esto es lo que tengo en la cuenta...”, escribió junto a la imagen.

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La publicación no pasó inadvertida entre sus más de 800 mil seguidores de Instagram, quienes dejaron una gran cantidad de comentarios. Entre las respuestas más frecuentes se leyeron mensajes como: “Trabaja y hacele honor al día”, “Te pasamos nuestros alias ja ja ja”, “Laburar no entra en tu sistema, ¿no?”, “Ya está pidiendo... Más viva”, “¿No probaste con ir a trabajar?”, “Tenés 83 pesos más que yo”, “Lo que es no tener vergüenza...”, “Agarrá la pala, Cami” y “¿Si probás con trabajar?”.

Por otra parte, a fines de marzo, Camilota regresó a Cuestión de peso (eltrece) y se mostró afectada por la devolución de Sergio Verón, quien le indicó que había tenido una recaída en su tratamiento. “Me angustia haberme dejado estar, no me di cuenta. Mi mente estaba en otras cosas”, reconoció al advertir los cambios físicos tras abandonar los cuidados.

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Camilota sorprendió a sus seguidores al mostrar cuánto dinero tiene en su cuenta

En ese momento, Verón remarcó que la recaída en la obesidad no constituye un fracaso personal y se relaciona con factores biológicos. “Tu biología te va a pedir volver a ser esta Camilota y vos vas a tener que luchar para salir de ahí”, señaló el especialista. También explicó que, aunque mantiene un peso similar al de su primera participación en el programa, la distribución de la grasa corporal cambió.

El nutricionista le preguntó si estaba preparada para retomar el tratamiento. “Sí, estoy dispuesta. Me cuesta asimilarlo y aceptar que soy una gorda deforme. Me duele mucho”, contestó Camilota. Ante esa respuesta, Verón buscó contenerla y le destacó la importancia de haber retomado el programa de cuidados.

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La hermana de Thiago Medina recibió cientos de comentarios sobre su economía tras publicar una selfie y pedir sugerencias para el Día del Trabajador

Un mes atrás, Camilota había sufrido un accidente doméstico y había preocupado a sus seguidores al compartir una foto en silla de ruedas, visiblemente afectada, mientras esperaba atención médica en el Hospital Paroissien, en La Matanza. La situación se produjo cuando, en plena madrugada, se dirigía al baño y sufrió una caída que le provocó un intenso dolor en la rodilla izquierda.

Su relato dejó en claro que no pudo levantarse de la cama durante varias horas debido a la inmovilidad y el dolor creciente. Finalmente, decidió pedir ayuda para ser trasladada al hospital, donde aguardó en la guardia sin dar más detalles sobre su estado de salud.

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Las críticas por falta de trabajo se multiplicaron en la publicación, donde seguidores cuestionaron las decisiones laborales de Camilota en Instagram

Quienes siguen de cerca la participación de Camila en Cuestión de Peso no tardaron en registrar la incertidumbre sobre su continuidad en el reality. “La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar…”, manifestó la joven, dejando en suspenso su permanencia en el ciclo de eltrece en ese entonces.

El contexto familiar y emocional en el que se produjo el incidente también pesó sobre la joven. En medio de la angustia por los cambios que atravesó su hermano, Thiago Medina, tras dejar la casa de Daniela Celis, Camilota reconoció que su mente estuvo enfocada en otros problemas, lo que impactó negativamente en su propio cuidado personal.

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Meses atrás, la participante había solicitado ayuda para reincorporarse al ciclo de Cuestión de Peso, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La crisis familiar que atravesó por los problemas de su hermano coincidió con una recaída: recuperó el peso que había perdido, lo que la sumió en una profunda tristeza.