Cómo ayuda el té verde a controlar la presión arterial y cuánto tomar para que haga efecto

El té verde contiene catequinas, compuestos antioxidantes que favorecen la salud vascular y la circulación sanguínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herboristería tradicional se consolida como uno de los pilares de la salud preventiva, en un contexto global donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para el bienestar diario. Entre las infusiones más estudiadas, el té verde destaca por su perfil antioxidante y su potencial para mejorar indicadores clave de la salud metabólica, como la presión arterial. Además de su consumo milenario en Asia, la ciencia moderna comenzó a revelar cómo esta bebida puede integrarse a rutinas orientadas a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Rico en compuestos bioactivos como las catequinas, el té verde es vinculado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, la mejora de la función cerebral y la promoción de procesos antiinflamatorios. Su consumo regular se asocia, según diversos estudios, con una mayor longevidad y una mejor calidad de vida.

Por qué el té verde es bueno para controlar la presión arterial

Estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de té verde reduce tanto la presión arterial sistólica como la diastólica en individuos sanos (Europa Press)

La presión arterial alta afecta a casi la mitad de los adultos en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y representa un factor de riesgo para infartos y accidentes cerebrovasculares. El té verde contiene catequinas, un grupo de polifenoles antioxidantes que ayudan a mantener los vasos sanguíneos flexibles y favorecen la vasodilatación.

Bess Berger, dietista registrada, explicó al sitio Eating Well que uno de estos compuestos, el galato de epigalocatequina (EGCG), incrementa el óxido nítrico en el organismo, lo que contribuye a relajar las paredes vasculares y a mejorar la circulación.

De acuerdo con el metaanálisis publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la suplementación con té verde en personas sanas consiguió reducir la presión arterial sistólica en 2,99 mmHg y la diastólica en 0,95 mmHg, con un nivel de evidencia robusto y sin sesgo de publicación detectado. Aunque estos descensos pueden parecer modestos, en términos poblacionales representan una reducción significativa del riesgo cardiovascular.

Y si bien los expertos advierten que el té verde también contiene cafeína (unos 30 mg por taza frente a los 95 mg del café), capaz de provocar un aumento transitorio de la presión arterial, este efecto es breve y, en la mayoría de los casos, no anula los beneficios crónicos de la infusión, pero las personas con sensibilidad a la cafeína o afecciones específicas deben considerar el uso de té verde descafeinado.

Cuánto té verde tengo que tomar para controlar la presión arterial

Para obtener beneficios sobre la presión arterial, se recomienda consumir entre tres y cuatro tazas de té verde al día durante un periodo prolongado (Freepik)

No existe una dosis oficial universal, pero la mayoría de los estudios clínicos emplean entre tres y cuatro tazas diarias de té verde, observando los mayores beneficios cuando la ingesta se sostiene durante más de tres meses.

Qianzhi Jiang es doctora en nutrición e indicó que la mayoría de los polifenoles se liberan en los primeros cinco minutos de infusión, por lo que es recomendable dejar reposar el té ese tiempo para maximizar la concentración de antioxidantes en cada taza.

El consumo excesivo de té verde es poco frecuente, pero el uso de extractos concentrados puede producir efectos secundarios como náuseas, malestar abdominal o, en casos aislados, elevar la presión arterial. Además, los extractos pueden interferir con medicamentos para la presión arterial, como el betabloqueante nadolol, o con tratamientos para el colesterol. Por ello, se recomienda priorizar el té preparado en infusión y consultar con un profesional de la salud si se sigue una medicación regular.

Para personas embarazadas, lactantes, niños o quienes padecen ansiedad, arritmias, convulsiones o síndrome de intestino irritable, se aconseja limitar la ingesta total de cafeína y, en caso de duda, optar por el té verde descafeinado.

Cuáles son los otros beneficios del té verde para la salud

Además de sus efectos sobre la presión arterial, el té verde ayuda a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, protegiendo las arterias a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del control de la presión arterial, el té verde aporta beneficios adicionales respaldados por la investigación médica. Sus polifenoles antioxidantes contribuyen a reducir el estrés oxidativo y la inflamación leve, factores asociados al daño arterial progresivo y al envejecimiento cardiovascular. Devon Golem, doctora en nutrición, subraya que las catequinas mejoran la función de los vasos sanguíneos y apoyan la elasticidad arterial, lo que facilita la labor del corazón y la circulación eficiente de la sangre.

Diversos estudios asocian el consumo habitual de té verde con una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer, mejoría en los procesos cognitivos y una mayor protección frente a enfermedades neurodegenerativas. Además, el té verde puede favorecer la pérdida de peso y la regulación del metabolismo gracias a su capacidad para estimular ligeramente la termogénesis y la oxidación de grasas, aunque estos efectos se consideran complementarios y no sustituyen intervenciones clínicas o farmacológicas.

Cómo preparar té verde, rápido, fácil y saludable

La preparación óptima consiste en infusionar el té durante tres a cinco minutos con agua a 70-80 °C para maximizar la liberación de antioxidantes (Europa Press)

La preparación adecuada del té verde es clave para obtener sus beneficios. Para una infusión estándar, se recomienda verter agua caliente (entre 70 y 80 °C) sobre una cucharadita de hojas secas o una bolsa individual y dejar reposar entre tres y cinco minutos. Este tiempo permite liberar la mayor parte de los polifenoles sin desarrollar sabores amargos excesivos.

Para quienes buscan alternativas, el té verde puede disfrutarse frío, infusionando varias tazas y enfriándolas en la heladera. Agregar un chorrito de limón realza el sabor y aporta vitamina C, mientras que la incorporación de menta, jengibre o rodajas de naranja ofrece matices aromáticos adicionales. El matcha, una versión en polvo del té verde, concentra antioxidantes y puede prepararse batiendo el polvo en agua caliente o incorporándose en recetas dulces y saladas.

Evitar el azúcar refinado maximiza los aportes saludables de la bebida. Para quienes prefieren un toque dulce, se sugiere utilizar miel o edulcorantes naturales. El té verde puede incorporarse además en la cocina, como en el plato japonés ochazuke, donde el té se vierte sobre arroz acompañado de salmón y cebolletas, sumando antioxidantes y sabor a la comida diaria.