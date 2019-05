Por otro lado, el especialista recomendó no comprar las infusiones que vienen envasadas, sino buscar sus raíces, tallos, hojas, semillas, o flores en una buena herboristería: "Para el preparado, sólo necesitará un infusor (colador de té), hervir agua y dejar reposar el tiempo que se indique en cada caso y el momento señalado para beber. No aconsejo endulzar las infusiones. Sin embargo, si se lo prefiere dulce, es recomendable hacerlo con estevia, el único endulzante natural que no engorda ni enferma".