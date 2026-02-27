8 alimentos recomendados por expertos que mejoran el ánimo y ayudan al equilibrio emocional

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre alimentos y bienestar emocional recibe atención creciente en los ámbitos científicos y de la salud. La Escuela de Salud Pública de Harvard destaca que la alimentación incide directamente en el estado de ánimo y en la prevención de trastornos mentales, un enfoque que también respalda la cobertura de medios internacionales como Real Simple y Harvard Health.

De acuerdo con especialistas consultados, incorporar determinados alimentos puede favorecer la energía y el equilibrio emocional en la vida cotidiana.

Cómo influye la alimentación en el estado de ánimo

Patricia Bannan, licenciada en nutrición y dietética por la University of Delaware, citada por Real Simple, sostiene que la clave reside en el eje intestino-cerebro: “El vínculo entre la comida y el estado de ánimo radica en la fuerte conexión entre el cerebro y el intestino”.

Investigaciones recientes de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y del National Institutes of Health (NIH) confirman que la microbiota intestinal colabora en la producción de neurotransmisores y en la regulación de la inflamación, factores vinculados con depresión y ansiedad The Impact of Nutrients on Mental Health and Well-Being.

1. Yogur griego

El consumo de yogur griego aporta cultivos vivos que fortalecen el microbioma intestinal y ayudan a regular el estado de ánimo (Freepik)

El yogur griego se distingue por su aporte de cultivos vivos, fundamentales para el microbioma intestinal. Bannan subraya que estos cultivos “promueven un microbioma saludable, que está estrechamente relacionado con la regulación del estado de ánimo”. Estudios de la Harvard Medical School asocian el consumo de yogur con reducción del estrés y la ansiedad, resultados observados tanto en adultos como en adolescentes.

2. Salmón

El salmón y otros pescados grasos aportan ácidos grasos omega-3, en particular EPA y DHA, esenciales para la función cerebral y la regulación emocional. Bannan indica que “el salmón es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, en particular EPA y DHA, que son cruciales para la salud cerebral y la regulación del estado de ánimo”.

Publicaciones en psiquiatría nutricional respaldan el vínculo entre el consumo de omega-3 y una menor incidencia de síntomas depresivos.

3. Arándanos

Los arándanos silvestres suman flavonoides y antioxidantes que influyen sobre síntomas depresivos. La especialista en salud cerebral Maggie Moon explicó a Real Simple que estos compuestos “estimulan el flujo sanguíneo a la parte del cerebro que regula las emociones”. Un estudio internacional identificó mejoras del ánimo en jóvenes y niños que incluyeron una taza y media diaria de arándanos en su alimentación.

4. Pistachos

Los pistachos destacan por su contenido en vitamina B6, fibra y grasas saludables, nutrientes asociados a mejor rendimiento cognitivo y menor riesgo de depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pistachos aportan proteína vegetal, fibra y grasas saludables, además de vitamina B6, que interviene en la síntesis de serotonina y otros neurotransmisores. Según Bannan, el consumo de pistachos “mejora el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo”. Publicaciones biomédicas internacionales asocian a los frutos secos con menor riesgo de depresión.

5. Mantequilla de maní

La mantecquilla de maní contiene niacina, vitamina esencial para la producción de neurotransmisores. Moon resalta que “favorece la producción de neurotransmisores”, factor que influye en la memoria y la capacidad de responder al estrés. La Harvard T.H. Chan School of Public Health vincula la ingesta de niacina y vitaminas del grupo B con una mejor función cerebral y emocional.

6. Huevos

Los huevos favorecen la salud mental por la vitamina D presente en la yema, que estimula la síntesis de serotonina. La luteína, presente en el huevo entero, también se relaciona con la reducción del estrés. Moon subraya que consumir huevos completos facilita una alimentación equilibrada. Estudios médicos asocian niveles bajos de vitamina D con un riesgo elevado de síntomas depresivos.

7. Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza concentran magnesio y zinc, minerales fundamentales para reducir la ansiedad y favorecer el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las semillas de calabaza concentran magnesio y zinc, nutrientes que colaboran en la regulación del ánimo y en la función de los neurotransmisores. Bannan afirma que el magnesio contribuye a disminuir la ansiedad y el zinc resulta esencial para el bienestar emocional. Estudios en humanos respaldan el rol del magnesio en la reducción del estrés.

8. Avena

La avena es una fuente de carbohidratos complejos, fibra, magnesio y vitaminas del complejo B. Estos nutrientes ayudan a mantener energía sostenida y a evitar fluctuaciones del ánimo. Bannan recomienda incorporarla en batidos o recetas horneadas. Estudios longitudinales asocian una dieta rica en cereales integrales con menor incidencia de síntomas depresivos y mayor bienestar psicológico.

La integración de estos superalimentos en la dieta diaria permite diversificar el menú y explorar recetas con frutos secos y vegetales, opciones que la evidencia científica describe como alternativas beneficiosas para el bienestar mental.