Lo que ocurre en el cuerpo al elegir café frío o caliente en el desayuno, según especialistas

El café frío se caracteriza por su menor acidez y una concentración de cafeína un 50% mayor que el café caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el café frío como caliente presentan ventajas y diferencias relevantes para la salud. Ambas variantes pueden integrarse en una dieta equilibrada, y su impacto depende principalmente de la acidez, la cantidad de antioxidantes y el contenido de cafeína. La elección entre una u otra responde a factores individuales como la sensibilidad digestiva, la preferencia de sabor y la tolerancia.

El café frío se distingue por su menor acidez y mayor concentración de cafeína, mientras que el caliente contiene una mayor cantidad de antioxidantes, compuestos asociados a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares.

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Una taza de café frío de 240 ml puede aportar hasta 150 mg de cafeína, aproximadamente un 50% más que el café caliente, que ronda los 95 mg. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan no superar los 400 mg diarios en adultos sanos, para evitar efectos adversos como insomnio, irritabilidad o taquicardia. La mejor opción dependerá de la tolerancia personal y de factores como la sensibilidad gástrica.

Cómo influye la preparación en la composición y el perfil nutricional del café

El método de preparación es determinante en las diferencias de composición y efectos. El café frío se prepara dejando granos molidos gruesos en contacto con agua fría durante unas doce horas, lo que genera una bebida menos ácida, de sabor más suave y con mayor contenido de cafeína.

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En contraste, el café caliente se obtiene al verter agua caliente sobre granos molidos de tamaño medio, favoreciendo la extracción de antioxidantes y produciendo un perfil de sabor más ácido.

El café helado, que se prepara como el café caliente y luego se enfría con hielo, conserva propiedades similares a la versión caliente.

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El tipo de grano y el grado de tueste impactan en el contenido de antioxidantes, siendo los granos de tueste claro los más ricos en estos compuestos (Reuters)

La menor acidez del café frío lo hace más tolerable para personas con sensibilidad digestiva y puede reducir la necesidad de añadir azúcar o crema, disminuyendo así la ingesta de grasas saturadas y calorías.

Por su parte, el café caliente, al tener mayor acidez, suele incentivar el uso de saborizantes o edulcorantes, lo que puede modificar su perfil nutricional.

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Diversos estudios, como los publicados en la revista médica The American Journal of Clinical Nutrition, indican que el café caliente contiene más antioxidantes que el frío, ya que las altas temperaturas permiten una extracción más eficiente de estos compuestos.

El tipo de grano y el grado de tueste también influyen: los granos de tueste claro suelen aportar más antioxidantes que los de tueste oscuro, y un tiempo de infusión prolongado incrementa su presencia en la bebida.

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El café frío contiene hasta un 50% más de cafeína que el café caliente y ofrece un sabor más suave y menos ácido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia fundamental entre el café frío y el caliente reside en el método de preparación y en cómo esto afecta la composición final de la bebida.

El café frío, gracias a su menor acidez y mayor suavidad, puede resultar más digestivo y requerir menos aditivos, mientras que el caliente, con mayor contenido de antioxidantes, podría ofrecer beneficios adicionales en la prevención de enfermedades crónicas.

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Estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition destacan que el consumo regular de café puede asociarse a un menor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Café y cafeína: límites y recomendaciones

El contenido de cafeína varía según el método de preparación. El café frío puede contener hasta un 50% más de cafeína que el caliente, llegando a 150 mg por 240 ml, frente a los 95 mg habituales de este último.

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Por este motivo, quienes son más sensibles a la cafeína, presentan insomnio o sufren hipertensión deben moderar su consumo y ajustar la cantidad según su tolerancia.

La elección entre café frío y caliente debe basarse en la tolerancia personal y en el contexto de una dieta equilibrada, más allá de cuál variante sea superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la FDA como la EFSA establecen un límite de 400 mg diarios de cafeína para adultos sanos y recomiendan no superarlo para prevenir posibles efectos adversos. Para quienes buscan mantener un consumo responsable, es aconsejable registrar la cantidad diaria total de cafeína proveniente no solo del café, sino también de otras fuentes como té, bebidas energéticas o refrescos.

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La decisión entre café frío y caliente debe basarse en la tolerancia personal y en la integración del café dentro de una dieta variada y equilibrada, más que en la superioridad de una variante sobre la otra.