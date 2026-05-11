La insólita anécdota de Luciano Cáceres cuando hizo una presencia con strippers: “Noche de mujeres”

Las confesiones de Luciano Cáceres en Las chicas de la culpa

La anécdota que compartió el actor Luciano Cáceres en televisión descolocó tanto a las conductoras del programa Las chicas de la culpa como a la audiencia del domingo. El actor, conocido por su trayectoria en la ficción, teatro y cine, sorprendió al narrar una experiencia muy distinta a las que suele relatar en entrevistas.

Durante la charla, el intérprete confesó que aceptó hacer presencias en boliches durante una etapa de alta popularidad. La razón era muy simple: necesitaba dinero para terminar la losa de su casa. “Me parecía raro ganar toda esa plata en una hora”, confesó sobre ese periodo de su vida, en el que los trabajos fuera de la actuación se volvieron una alternativa concreta y podía juntar dinero en forma rápida para la urgencia que tenía.

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Luciano Cáceres sorprendió al revelar sus trabajos en boliches durante una etapa de alta popularidad para financiar su vivienda

El momento más inesperado se dio cuando Cáceres relató su primera presencia en un local nocturno de la zona sur del conurbano bonaerense. “Dije ‘Dios mío, esto va a ser muy duro’”, soltó entre carcajadas, recordando esa noche que, según sus propias palabras, no fue igual a ninguna otra.

El actor detalló que la ocasión fue una “noche de mujeres”, donde la atmósfera lo desbordó desde el primer instante. “Cuando llego, había cinco strippers con ‘la cuestión’ al aire, encremados, que iban pasando”, rememoró, provocando risas y gestos de asombro en el estudio.

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El relato de Cáceres se detuvo especialmente en la impresión que le causaron los bailarines. “Había mucha excitación ahí”, reconoció. No solo el ambiente lo sorprendió, también las conversaciones con los dueños del lugar. “Me acuerdo que el dueño me dijo ‘Marcelo era así chiquitito, tenía un cosito así chiquitito, pero le dimos papa y mirá cómo está’”. Tras esa revelación, el propio Cáceres no pudo evitar admitir su reacción: “Me asusté”, confesó el actor.

Luciano Cáceres admitió que trabajó cinco veces en estos boliches, aunque ninguna experiencia igualó la sorpresa de la primera noche

En total, fueron cinco las veces que aceptó este tipo de trabajos, pero ninguna tan fuerte como esa primera vez. Esa noche, según describió, sobresalió por el clima de euforia colectiva y las situaciones inesperadas que le tocó presenciar.

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Durante una época de auge mediático, Luciano Cáceres aprovechó la demanda para participar en eventos nocturnos a cambio de una suma significativa de dinero. El objetivo era concreto: necesitaba fondos para una obra en su casa. El actor nunca imaginó que la experiencia le dejaría recuerdos tan insólitos, ni que el ambiente de esos boliches le resultaría tan impactante.

Cáceres compartió detalles sobre el ambiente de euforia, sorpresa y espectáculo que vivió en las presentaciones fuera de la actuación.

En su intervención, el actor aclaró que los shows formaban parte de una estrategia comercial de los locales. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el público femenino ya estaba animado, se habilitaba la entrada de hombres. Cáceres explicó: “Se abría otra puerta y entraban los que sabías que las mujeres quedaban en un estado en el que podían ligar”.

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Este tipo de espectáculos, según relató, no solo buscaba entretener, sino también crear un ambiente propicio para que los presentes socializaran y prolongaran la noche. La mezcla de euforia, sorpresa y espectáculo generaba un clima poco habitual incluso para alguien acostumbrado a los escenarios.

Las chicas de la culpa recibieron a Luciano Cáceres

La anécdota, lejos de ser solo una curiosidad, se convirtió en una enseñanza para Luciano Cáceres. El propio actor reconoció que no habría podido terminar la casa sin ese ingreso extra. “Quedó muy bien”, celebró, provocando aplausos entre las conductoras del programa, que no salían de su asombro.

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En resumen, Luciano Cáceres vivió una situación inesperada en un boliche con strippers, motivado por la necesidad económica de terminar una remodelación en su hogar. El episodio, marcado por la sorpresa y el humor, dejó una huella imborrable en su memoria, y fue contado con sinceridad y picardía en la pantalla de eltrece.