Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 11 de mayo

La divisa al público se mantiene ofrecida a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue es negociado a $1.400. Las reservas volvieron a superar los USD 46.000 millones

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13:25 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar minorista?

El dólar al público es ofrecido este lunes sin variantes a $1.420 para la venta en el Banco Nación. En la semana pasada el dólar minorista subió diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA indicó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.418,34 para la venta y $1.367,10 para la compra..

13:24 hsHoy

RIGI, Agro, Vaca Muerta, bonos privados y provinciales: qué fuentes aportaron más dólares en lo que va del gobierno de Milei

Las exportaciones agroindustriales totalizaron USD 64.965 millones en los dos primeros años, superando ampliamente a Vaca Muerta y al canal financiero como motor de ingresos de divisas. Los planes para acelerar la aprobación de proyectos de inversión

El campo generó USD 64.965 millones en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, según cifras oficiales.
El campo generó USD 64.965 millones en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, según cifras oficiales.

A pesar de que el Gobierno pone todos sus focos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ahora quiere profundizar con un “Super RIGI” con mayores beneficios impositivos, en lo que va de la gestión de Javier Milei hubo otras dos fuentes que aportaron en mayor medida dólares a la economía: el campo y Vaca Muerta, seguido por los que ingresaron por el canal financiero mediante las colocaciones de empresas de obligaciones negociables y la emisión de deudas de las provincias en el mercado internacional.

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13:23 hsHoy

Reservas y riesgo país: mientras el Gobierno asegura los pagos, el mercado mira a las elecciones de 2027

El Tesoro se garantiza financiamiento para cubrir USD 4.300 millones en julio y el BCRA acentúa la compra de divisas. Los analistas se enfocan en los elevados vencimientos y la incertidumbre del resultado del próximo comicio

Fitch observó una mejora en la solvencia del Gobierno, con una firme convicción de equilibrio fiscal y menos riesgo de default (Foto: Reuters)
Fitch observó una mejora en la solvencia del Gobierno, con una firme convicción de equilibrio fiscal y menos riesgo de default (Foto: Reuters)

Los mercados financieros volvieron a mostrar números optimistas en los últimos días. Una distensión en las hostilidades en Oriente Medio reencauzó a los indicadores de Wall Street a nuevas zonas de máximos; un freno al alza del petróleo supuso menores expectativas de inflación y de desaceleración de la actividad global, mientras que una caída en la aversión al riesgo despejó el panorama para activos emergentes.

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13:22 hsHoy

El dólar subió en la primera semana de mayo y se acercó a los 1.400 pesos

Este viernes el dólar mayorista avanzó a $1.398 y quedó siete pesos por encima del cierre de abril. Al público terminó ofrecido a $1.420 en el Banco Nación

La divisa inició mayo con tendencia alcista, aunque cae 3,9% en 2026.
La divisa inició mayo con tendencia alcista, aunque cae 3,9% en 2026.

Pasó la primera semana de mayo y el dólar finalizó con balance positivo, con un fluctuante flujo de oferta de divisas en el mercado.

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13:22 hsHoy

Las reservas superaron los USD 46.000 millones

El Banco Central compró USD 110 millones en el mercado, el 19,2% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 105 millones, a USD 46.056 millones, el stock más alto desde el 27 de abril.

13:22 hsHoy

Sin variantes para el dólar blue

Este lunes el dólar blue se mantiene estabilizado por cuarto día seguido a $1.400, también el mismo precio del cierre de abril. Para la compra las entidades tomaron al billete a $1.380, solo diez pesos por encima de los $1.370 que pagan los bancos a sus clientes.

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