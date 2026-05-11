Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 11 de mayo

¿A cuánto se vende el dólar minorista?
El dólar al público es ofrecido este lunes sin variantes a $1.420 para la venta en el Banco Nación. En la semana pasada el dólar minorista subió diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA indicó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.418,34 para la venta y $1.367,10 para la compra..
A pesar de que el Gobierno pone todos sus focos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ahora quiere profundizar con un “Super RIGI” con mayores beneficios impositivos, en lo que va de la gestión de Javier Milei hubo otras dos fuentes que aportaron en mayor medida dólares a la economía: el campo y Vaca Muerta, seguido por los que ingresaron por el canal financiero mediante las colocaciones de empresas de obligaciones negociables y la emisión de deudas de las provincias en el mercado internacional.
Los mercados financieros volvieron a mostrar números optimistas en los últimos días. Una distensión en las hostilidades en Oriente Medio reencauzó a los indicadores de Wall Street a nuevas zonas de máximos; un freno al alza del petróleo supuso menores expectativas de inflación y de desaceleración de la actividad global, mientras que una caída en la aversión al riesgo despejó el panorama para activos emergentes.
Pasó la primera semana de mayo y el dólar finalizó con balance positivo, con un fluctuante flujo de oferta de divisas en el mercado.
Las reservas superaron los USD 46.000 millones
El Banco Central compró USD 110 millones en el mercado, el 19,2% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 105 millones, a USD 46.056 millones, el stock más alto desde el 27 de abril.
Sin variantes para el dólar blue
Este lunes el dólar blue se mantiene estabilizado por cuarto día seguido a $1.400, también el mismo precio del cierre de abril. Para la compra las entidades tomaron al billete a $1.380, solo diez pesos por encima de los $1.370 que pagan los bancos a sus clientes.