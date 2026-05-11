Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 11 de mayo

RIGI, Agro, Vaca Muerta, bonos privados y provinciales: qué fuentes aportaron más dólares en lo que va del gobierno de Milei Las exportaciones agroindustriales totalizaron USD 64.965 millones en los dos primeros años, superando ampliamente a Vaca Muerta y al canal financiero como motor de ingresos de divisas. Los planes para acelerar la aprobación de proyectos de inversión

El campo generó USD 64.965 millones en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, según cifras oficiales.

A pesar de que el Gobierno pone todos sus focos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ahora quiere profundizar con un “Super RIGI” con mayores beneficios impositivos, en lo que va de la gestión de Javier Milei hubo otras dos fuentes que aportaron en mayor medida dólares a la economía: el campo y Vaca Muerta, seguido por los que ingresaron por el canal financiero mediante las colocaciones de empresas de obligaciones negociables y la emisión de deudas de las provincias en el mercado internacional.