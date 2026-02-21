Salud

El ciclismo mejora la salud muscular y hormonal en hombres de mediana edad

Un estudio conjunto entre universidades británicas revela que la práctica regular de esta actividad física preserva la musculatura, reduce la grasa dañina y eleva la testosterona en adultos, aportando beneficios integrales para el envejecimiento

La creciente popularidad del ciclismo entre los hombres de mediana edad ha captado la atención de la comunidad científica, sobre todo por sus efectos sobre la salud masculina y el bienestar general.

Recientes investigaciones en Reino Unido demuestran que la práctica frecuente de este ejercicio físico no solo preserva la musculatura, sino que también reduce la grasa perjudicial ubicada entre las fibras musculares, rejuvenece el sistema inmunitario y eleva los niveles de testosterona.

Estos resultados, subrayados por instituciones como la Universidad de Birmingham y el Royal National Orthopaedic Hospital, posicionan al ciclismo como una opción integral para mejorar la calidad de vida durante el envejecimiento, según destaca The Times.

Beneficios del ciclismo en musculatura y envejecimiento

El ciclismo, por su bajo impacto sobre las articulaciones, es recomendado a quienes han sufrido lesiones en rodillas, caderas o tobillos. Fisioterapeutas resaltan esta cualidad frente a otros deportes de contacto.

Un estudio dirigido por el profesor Alister Hart en el Royal National Orthopaedic Hospital comparó a 28 ciclistas recreativos de mediana edad con 28 hombres sedentarios. Los ciclistas mostraron un desarrollo muscular superior en piernas y glúteos, así como una notoria reducción de la grasa infiltrada entre las fibras musculares.

Este tipo de grasa tiende a incrementarse con la edad y el sedentarismo, acelerando el debilitamiento muscular asociado al envejecimiento y aumentando el riesgo de caídas, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardíacas.

“Es una clara evidencia de que el ciclismo ayuda a mantener la musculatura y evita su debilitamiento por infiltración de grasa, retrasando algunos efectos del envejecimiento”, destacó Hart a The Times. En consecuencia, la actividad ciclista regular se asocia a músculos más funcionales y jóvenes en comparación con quienes no realizan actividad física.

Influencia en hormonas y sistema inmune

El Instituto de Inflamación y Envejecimiento de la Universidad de Birmingham aportó datos reveladores sobre la relación entre el ciclismo y las hormonas masculinas. La profesora Janet Lord informó a The Times que los hombres mayores que practican ciclismo presentan menores niveles de grasa corporal y colesterol que quienes son sedentarios.

Los ciclistas, además, muestran niveles más altos de testosterona, una hormona clave para el deseo sexual, el crecimiento muscular y el equilibrio emocional.

El estudio dirigido por Lord también halló que estos ciclistas producen tantas células de defensa inmunitaria como los jóvenes. Este hallazgo sugiere una protección reforzada frente a infecciones y una mejor capacidad de respuesta ante enfermedades.

Así, el ciclismo se consolida como una actividad que ayuda a mitigar los procesos de envejecimiento desde un plano tanto hormonal como inmunológico.

Efectos psicológicos y bienestar mental

El ciclismo reporta beneficios también en la salud mental. Especialistas de la Universidad de Edimburgo han comprobado que los hombres que usan la bicicleta como medio cotidiano de transporte tienen un 15% menos de probabilidades de necesitar medicación contra la ansiedad o la depresión en comparación con quienes optan por otros medios.

Por otro lado, un estudio de la Universidad del Este de Londres encontró que los paseos semanales de al menos una hora por zonas verdes contribuyen a la reducción del estrés entre ciclistas recreativos de 35 a 50 años.

En estos casos, el objetivo principal no era la competición ni la velocidad, sino disfrutar del ciclismo como una forma de alivio frente a las tensiones cotidianas. La mayoría de los participantes refirió mejoras en su estado de ánimo y una renovada sensación de bienestar, respaldando la noción de que la actividad física en entornos naturales potencia significativamente la calidad de vida mental.

Precauciones, limitaciones y consejos de los especialistas

Si bien el ciclismo ofrece múltiples beneficios, presenta ciertas limitaciones que conviene considerar. No contribuye a fortalecer el sistema óseo ni el tren superior; por ello, se recomienda combinar la bicicleta con ejercicios de impacto, como saltos o rutinas de pesas, para conseguir una condición física más completa. La preocupación por posibles efectos en la salud sexual y prostática, así como las molestias en la zona genital debidas al asiento, es habitual entre los practicantes.

Estudios citados por The Times señalan que las molestias transitorias, como el entumecimiento o la disfunción eréctil temporal después de recorridos largos, se deben a microlesiones en el perineo, sin que existan evidencias de daños permanentes. Un análisis en el Journal of Urology sobre 2.774 ciclistas hombres no encontró diferencias relevantes en la salud sexual ni urinaria respecto a quienes nadan o corren.

Para reducir las molestias, el consultor en biomecánica y autor Phil Cavell aconseja levantarse del asiento al menos el 20% del tiempo durante el recorrido y alternar posiciones para disminuir la compresión nerviosa.

Recomienda también invertir en pantalones acolchados y optar por un asiento que se adapte a la estructura pélvica de cada usuario, especialmente después de los 50 años o al iniciar la actividad con sobrepeso. Elegir un asiento que no sea adecuado puede originar entumecimiento o problemas en rodillas y espalda, por lo que acudir a tiendas especializadas para ajustar el equipamiento es una medida fundamental.

Así, mientras el ciclismo se presenta como un recurso seguro y eficaz para preservar la salud en la madurez, los especialistas subrayan que adaptar correctamente el equipamiento desde el inicio define si la experiencia será placentera o incómoda en cada trayecto, como finaliza The Times al indicar la importancia de elegir un asiento funcional desde el primer día.

